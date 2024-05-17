歡慶 LG 官方線上商城3週年會員日！熱銷品7折起

【2024年5月17日，台北訊】實質性薪資連 3年負成長，物價卻一漲不回頭，讓大眾「薪」好痛！萬元家電如何買最省？智慧家電領導品牌 LG 歡慶官方線上商城3週年，即日起至5月31日推出「週年會員日」快閃活動，多款熱銷家電7折起、指定商品任兩件再享85折、滿30,000元再折3,000元等超殺優惠，趁現在加入新會員，結帳額外再享95折；以 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機指定型號為例，活動期間現省23,500元[1]！透過 LINE 購物進入商城結帳，最高享16% LINE POINTS 回饋，透過 ShopBack 購物則享6% 現金回饋無上限！

週年會員日活動網頁：https://psce.pw/5xgq4m

LG 週年會員日四大攻略必看！





攻略一：最受歡迎的熱銷家電 7 折起

新會員再享 95 折





心儀家電觀望許久又捨不得下手嗎？LG 週年會員日除了指定熱銷品7折起外，現在加入新會員，結帳可再享95折優惠，買越多省越多！

現省萬元以上補荷包：



● LG 官方線上商城獨家雪霧白 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機 (WD-S1916BE) 洗衣19公斤+乾衣16公斤組合，透過AI DD™ 人工智慧減少衣物受損，洗衣乾衣再也不受天氣干擾。活動期間入手只要新台幣89,900元 (原價109,000元)，新會員結帳再享95折優惠，直接省下23,500元！



● LG 65吋 QNED 4K AI 量子奈米智慧顯示器 (65QNED75SRT) 採用獨家雙重面板技術，Quantum Dot 量子點結合 NanoCell 一奈米，在家即可體驗超凡的視覺饗宴。活動期間購買只要31,900元 (原價41,900元)，現省萬元！

超殺熱銷品推薦：



● LG PuriCare™ 雙變頻除濕機貼心設計單手即拿的大容量水箱，搭載 UV nano™ 紫外線淨化，有效去除風扇上99%細菌[2]，烘鞋/烘衣櫥專用配件讓雨彈來襲也能保持衣物乾爽。17公升晶鑽銀 (MD171QSE0) 原價新台幣21,900元，活動期間只要17,900元，還能申請退貨物稅1,200元[3]，至少省下5,200元！



● 現代家庭必買的明星商品 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰球冰箱星夜黑/734公升 (GR-QPLC82BS) 輕敲兩下即可清楚看到內部空間，有效減少冷流流失，獨家四方吹冷流技術速冷更均冷，讓食材保鮮再延長。活動期間只要新台幣80,910元 (原價89,900元)，入手就趁這時候！

攻略二： 買兩件更省！

指定商品兩件 85 折 超值家電隨你配！





家電買對之餘更要正確搭配， 1+1=效果無限！LG 看準會員需求，推出限定商品兩件85折優惠組合，為今夏超前部署！ LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機透過 60℃ 蒸氣洗及乾衣機殺菌行程雙效去除 99.9% 塵蟎及過敏原[4]，搭配雙重極細密濾網濾除棉絮毛髮，讓衣物穿起來更安心；CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人內建三重過濾系統及 UVC LED 紫外線殺菌功能，自動集塵過程中去除細微灰塵，減少細菌孳生，活動期間指定型號兩件組合優惠價只要新台幣80,905元 [5](原價99,800元)，現省超過18,000元！天氣日漸炎熱，居家必備空調與涼風系列空氣清淨機，一次購買 LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調與 PuriCare™ AeroTower Hit 風革機指定型號[6]，組合價只要新台幣37,978元 (原價48,300元)，現省超過10,000元！不只省錢更讓生活環境舒適又節能。

攻略三：滿額現折不用等！

限量折價券輸入再享 88 折、週三滿 3 萬再折 3 千

LG 官方線上商城助攻省上加省，限時限量再推多款加碼優惠，輕鬆擁有 LG 家電無負擔。

● 3天限定88折：喜迎週年慶，於首三日 (即日起至5月19日) 進入LG官方線上商城，首頁下方將跳出限時優惠碼，結帳時輸入優惠碼可再享88折優惠[7]，每日限量10張，要搶要快！





● 週三限定再加碼：活動期間每週三 (5月22日、5月29日) 結帳金額滿30,000元，輸入優惠碼LGMB3K，立即現折3,000元，省上加省！

攻略四：透過 LINE 購物或 ShopBack 進站

下單再賺額外回饋！

LG 官方線上商城提供多元又便利的支付方式，透過 LINE 購物、ShopBack 進入商城下單結帳，再賺點數或現金回饋，最高無上限！

● LINE 購物：透過 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，活動期間皆享加碼回饋！即日起至5月21日、5月24日至5月31日，享 LINE POINT 15%回饋，上限1,500點；5月22日至5月23日更享16% 回饋，上限3,000點！



● ShopBack：透過 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，凡購買電視/智慧顯示器/視聽產品/生活家電/筆電/螢幕/空調產品，於活動期間的週二、週三、週四結帳，加碼現金回饋6% 無上限，其餘時段則可享4%現金回饋無上限[8]！



● 街口支付：結帳時使用街利存帳戶付款，不分用戶等級，人人享2%街口幣回饋無上限！

LG 官方線上商城六大服務佳評如潮！

會員數成長 5 倍 滿意度高達 9.2 分

在家也能享受旗艦級服務



LG 官方線上商城不斷優化消費者購物體驗，致力展現「Life’s Good」品牌精神，透過創新、科技、美型打造質感生活，讓消費者在家也能輕鬆享受尊榮服務。成立三年來，會員數達近5倍[9]成長外，消費者滿意度調查更高達9.2分[10]！LG 官方線上商城的六大核心服務備受好評：全站免運費、免費基本安裝服務、官方商品保證、7天鑑賞期、多元的支付方式[11]，以及信用卡18期零利率，體貼每位消費者習慣，從進入商城至商品到手、安裝都有官方保證，一刻都不馬虎。

LG 官方線上商城歡慶三週年除了感謝會員肯定，更以多元好康、服務優化回饋消費者，持續實踐「Life’s Good」品牌精神。

[1] 此價格為新會員使用95折優惠購買 WashTower™ AI 智控洗乾衣機 (雪霧白) WD-S1916BE ｜洗衣19公斤+乾衣16公斤，總共可省23,500元。

[2] TÜV Rheinland 測試符合 ISO22196:2007

[3] 根據經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」，2025/06/14前，凡購買一級節能標章之除濕機可申請退還減徵貨物稅，最高補助1,200元。

[4] 洗衣機的過敏防護行程與乾衣機的殺菌行程皆獲得 Intertek 認證，可消除99.9% 細菌。

[5] 指定型號為 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機洗衣13公斤+乾衣10公斤(WD-S1310B)，原價80,900元；

CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人 (R5ULTIMATE1)，原價18,900元。

[6] 指定型號為 DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 (LS-28IHPS)，原價32,400元；PuriCare™ AeroTower Hit 風革機-二合一涼風系列清淨機 象牙白(FS151PBK0) 原價15,900元。

[7] 優惠碼每日限量10組，熱銷品不適用，此優惠僅能與新會員95折併用，不得與其他優惠併用。

[8] 空調產品其餘時段現金回饋3%無上限；配件、耗材、保養服務現金回饋1%無上限。

[9] 自2021成立 LG 官方線上商城起，截至2024年4月會員數已近五倍成長。

[10] 超過千位 LG 官方線上商城消費者購物滿意度調查，滿分為10分。

[11] 可用 LINE Pay、Apple Pay、街口支付、Google Pay 等管道支付，詳情請見活動官方網站為準。