新聞摘要：

● 於釜山舉辦的 LG InnoFest 2026 APAC 中，LG 電子將發表其亞太市場策略，說明創新與科技如何形塑區域居家生活的未來。

● 展示內容將涵蓋為亞太市場量身打造的全方位居家解決方案，包括洗衣、廚房與嵌入式產品，以滿足亞洲消費者獨特的居住環境與日常使用需求。

● 本次活動透過深化與區域夥伴的合作，並說明包含AI驅動解決方案在內的長期居家創新方向，支持 LG 在亞洲的持續成長。

【2026 年4月 8日，台北訊】LG 電子（LG）於2026年4月7日至10日在韓國釜山舉辦的 LG InnoFest 2026 APAC 中，展示其最新產品及專為亞洲市場打造的在地化解決方案。本次活動為 LG 2026 年 InnoFest 系列的最後一站，邀集來自亞太地區約20個國家、超過200位重要合作夥伴與媒體代表，藉此深化合作並分享業務策略。

在「Innovation, Forward Together（創新，攜手向前）」主題下，LG InnoFest 2026 APAC 全方位呈現圍繞亞洲消費者生活型態所打造的最新產品與解決方案。展覽結合在亞太地區深受市場喜愛的文化元素，展現 LG 如何運用其 K-Tech 創新，為多元的亞洲市場提供實用、貼近在地需求的居家解決方案。

新世代衣物護理解決方案

LG 持續擴展其洗衣產品陣容，推出完整的 WashTower™ 系列，包含專為亞洲住宅環境打造的全新65公分[1]機型，並搭配既有的60公分[2]與70公分[3]機型。此系列強調空間效率與日常便利性，反映 LG 對亞洲多元居住環境的深入理解。

全新直立式洗衣機機型進一步提升衣物護理與洗淨效能，搭載 Artificial Intelligence Direct Drive™（AI DD™）技術，能依據衣物柔軟度與髒汙程度最佳化洗滌動作；同時，TurboWash™ 3D 可在30分鐘內完成完整洗程；自動洗劑投放系統則會依每次洗衣量精準測量並投放洗劑，降低頻繁補充的需求。

全新 LG WashCombo™ 以單槽一體式設計進一步強化 LG 的乾衣解決方案，透過變頻熱泵（Inverter HeatPump™）技術，提供穩定且高效的乾衣表現。其能效表現的提升，反映亞洲消費者對電費支出的高度關注；同時，擴充的獨立式乾衣機產品線，也提供更多高效率選擇。

LG 亦提供專為高頻率、長時間運轉需求所設計的商用洗衣解決方案。承襲超過十年的半商用領域經驗，該產品組合具備如可客製化洗程、開放式 API 串連，以及便於維修保養的前方存取設計等專業等級功能。基於此專業基礎，LG 將推出一款全新的商用洗乾 HeatPump Combo，在單一機體中整合洗衣與乾衣功能，進一步提升便利性與空間效率。在韓國市場強勁需求的帶動下，後續也規劃進行全球擴展。

為多元生活型態打造的智慧廚房解決方案

LG 發表多款冰箱解決方案，以回應亞洲各地多元的生活型態與住宅條件。全新 Fit & Max Design 採用零間隙鉸鏈設計（Zero Clearance Hinge），可緊貼牆面安裝，在不浪費牆面空間的情況下，呈現無縫的嵌入式外觀，同時在小型廚房中最大化存放容量。LG 先進的製冰解決方案則針對亞洲消費者常見的高度用冰需求，提供四種冰塊選項，包含冰球製冰（Craft Ice™）、碎冰、方形冰塊與小冰球，同時滿足日常使用與聚會情境。

為提升洗碗效率，LG 最新洗碗機搭載獨家的一小時洗淨與烘乾行程。QuadWash™ Pro 透過十字洗臂（Four Spray Arms）搭配高壓水柱與微氣泡，從多角度徹底清潔餐具；Dynamic Heat Dry+ 則運用吸濕材質強化烘乾效能，有效去除濕氣，並高效地產生溫暖乾燥氣流。值得一提的是，多款橫跨高階與主流產品線的重點機型，皆達到 A 級（A‑grade）能源效率表現。

針對東南亞市場，LG 亦將推出量身打造的嵌入式廚房系列，涵蓋烤箱、爐具與抽油煙機，同時鎖定 B2B 與 B2C 市場。其中一大亮點為 Camera Oven，透過內建攝影鏡頭辨識食材，推薦最佳烹調模式，並即時監測食材表面顏色，以判斷料理是否達到理想烹飪狀態。

沉浸式展演體驗

今年 InnoFest 首度於部分市場推出 Live Commerce 直播銷售活動，LG 在展覽現場為合作夥伴打造更具互動性與即時性的銷售體驗。

此外，與會者可參觀三個各具特色的展區，分別呈現亞洲不同的居家生活樣貌。展示內容呼應各地多元的生活需求，空間設計靈感則取自在亞太地區深受喜愛的韓劇元素，為合作夥伴營造熟悉且具吸引力的沉浸式體驗。

於各展區中，LG 具體呈現其 AI Home 願景，展示智慧科技如何以更高的便利性提升日常生活品質。以 AI Home Hub──ThinQ ON™ 為核心，LG 的 AI 智慧家電與 IoT 裝置可無縫串聯並協同運作，提供直覺且整合的居家體驗。ThinQ ON™ 已於首波市場正式推出，並預計從澳洲與泰國開始，分階段擴展至亞洲其他市場。

作為亞洲長期成長策略的一環，LG 透過租賃服務（Subscribe）的全球拓展，將創新延伸至產品之外。這項彈性的家電租賃服務已於馬來西亞、泰國、台灣、新加坡與越南等高度都市化的亞洲重點市場積極發展，為消費者提供家電使用權，並結合完整的產品照護服務。

「亞洲是我們最具活力、也最重要的市場之一，而 InnoFest 2026 提供了與合作夥伴交流、分享未來願景的重要契機，」LG 電子亞洲代表金載承（Jaeseung Kim）表示，「我們將持續以科技創新為基礎，發展貼近各地生活需求的 AI 智慧居家解決方案。」

[1] 25吋。

[2] 24吋。

[3] 27吋。

LG 推出完整的 WashTower 系列，反映 LG 對亞洲多元居住環境的深入理解

LG 發表多款冰箱解決方案，全新零間隙鉸鏈設計可呈現無縫的嵌入式外觀

LG 於各展區中具體呈現其 AI Home 願景，展示智慧科技如何以更高的便利性提升日常生活品質

LG 電子亞洲代表金載承表示，LG 將持續發展貼近各地生活需求的 AI 智慧居家解決方案