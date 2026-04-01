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迎國際寵物日！LG 提醒留意家中「2關鍵 NG」 恐影響毛孩健康推薦4大必備家電 助飼主打造毛孩舒適堡壘
新聞摘要：
● 根據農業部統計，截至2025年底，全台貓狗飼養數量已突破340萬，大幅超過14歲以下孩童人數，顯示寵物已成為家庭重要成員；國際研究亦指出，在台灣環境中易累積的灰塵微粒與悶熱濕氣，被視為與毛孩健康狀況密切相關的兩大環境因素。
● 迎接4月11日國際寵物日，LG 提醒飼主透過掌握「空氣乾淨ｘ濕度穩定ｘ定期清潔」三大原則，為毛孩打造安心的生活空間。
● LG 表示，清潔過程容易揚起灰塵與毛屑，建議清潔前後皆要持續開啟空氣清淨機，以減少二次懸浮微粒；透過 LG 空氣清淨機與濕拖吸塵器產品，讓毛孩在家活動也能維持良好空氣品質。
● 因應台灣潮濕悶熱氣候，維持穩定的室內溫度與濕度同樣關鍵；透過 LG 除濕機與智慧空調產品，協助飼主打造更健康、舒適的毛孩生活環境。
【2026 年4 月 1日，台北訊】在現代繁忙的生活節奏中，「毛小孩」已逐漸成為許多人心靈的慰藉。根據農業部及內政部最新資料推估，全台貓狗飼養數量已突破340萬1，大幅超過14歲以下孩童人數2，顯示寵物已是許多家庭中不可或缺的重要成員，也因此牠們的健康，成為許多飼主在打造居家環境時的重要考量。隨著4月11日國際寵物日即將到來，LG 電子（LG）提醒，綜合多項國際研究觀察，在台灣潮濕氣候下，家中易累積的灰塵微粒與悶熱濕氣，被視為與毛孩健康狀況密切相關的兩大環境因素。因此，透過掌握「空氣乾淨ｘ濕度穩定ｘ定期清潔」三大原則，並搭配符合居家坪數與生活型態的智慧家電，飼主即可在日常中為毛孩打造更安心、穩定的生活空間。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「隨著毛孩在家庭中的角色日益重要，飼主對居家環境的期待也不再只是舒適，更關乎寵物的健康與日常狀態。我們觀察到，越來越多飼主開始重視空氣品質、溫濕穩定與過敏原管理，因為這些環境條件往往直接影響毛孩的呼吸、皮膚與活動力。秉持 Life’s Good 的品牌精神，LG 持續以貼近需求的角度出發，打造兼顧健康與便利的智慧生活解決方案，讓毛孩與家人每一天都能安心共處、自在生活。」
關鍵一：灰塵微粒 OUT！
智慧淨化空氣，讓毛孩每一口呼吸都舒適純淨
空氣品質被視為影響毛孩健康的重要因素。近年英國大型實證研究分析了超過700萬筆動物醫院就診紀錄發現，當空氣中細懸浮微粒濃度增加時，犬貓的就醫次數亦呈現增加趨勢3，顯示空氣汙染與毛孩健康狀況之間，存在密切關聯。因應空氣汙染可能帶來的健康風險，LG 提醒，打造健康的居家環境，關鍵在於從源頭改善空氣品質，並搭配日常清潔管理，才能有效減輕室內環境負擔，為毛孩建立更穩定、安心的生活空間。
● PuriCare™ 360° 空氣清淨機－寵物功能增加版二代：犬貓在家活動、跑跳或自然換毛的過程中，空氣裡往往飄散著肉眼難以察覺的毛屑與微粒。採用 360° 循環濾淨，搭配 HEPA 13 多重過濾系統，有效濾除毛髮、灰塵與過敏原；同時搭載 UVnano™ 抑菌技術，可去除 99.99% 細菌4，並藉由光觸媒分解異味，維持潔淨清新的室內空氣。當空氣品質出現變化時，系統會即時調整運作，自動維持室內空氣的穩定與潔淨，即使飼主不在家，毛孩也能保有舒適的呼吸環境。
● CordZero™ A9K+ 濕拖無線吸塵器：家中若有活潑的毛孩，地板上幾乎每天都會累積毛髮、腳印或貓砂，成為許多飼主日常清潔時常面臨的困擾。對此，CordZero™ A9K+ 濕拖無線吸塵器搭載220W 強勁吸力5與雙旋濕拖的整合設計，可同步進行乾濕清潔作業，協助快速清理日常累積的髒汙；直接使用清水濕拖也能避免化學清潔劑殘留於地板表面。面對犬貓換毛季時大量毛髮堆積的情況，一鍵集塵壓縮設計可有效提升集塵盒使用空間，減少倒塵頻率，降低清潔負擔。對於習慣貼地活動、甚至會舔腳的毛孩而言，維持地板潔淨不僅是環境清潔，也有助於提升生活安心感，讓飼主能更放心讓毛孩自在探索每個角落。
關鍵二：悶熱濕氣 OUT！
精準控溫 × 抑菌除濕，為毛孩打造穩定舒適的守護堡壘
台灣氣候常年潮濕悶熱，家中濕氣過高不僅容易讓黴菌與塵蟎滋生，也可能影響毛孩的皮膚與呼吸健康，造成搔癢或過敏反應。近年一項德國臨床研究分析逾 30隻患有異位性皮膚炎的犬隻，將牠們的臨床症狀與環境條件對照，發現相對濕度與犬隻的皮膚搔癢程度呈現顯著正相關6，顯見長期處於高濕環境可能加劇毛孩皮膚不適與過敏反應。對此 LG 提醒，將室內濕度維持在40~60%之間，為適合飼主與寵物的生活環境，有助於減少黴菌、塵蟎與過敏原累積，讓毛孩每天在家都能舒適自在地活動。
● PuriCare™ 雙變頻除濕機：為解決環境濕氣聚積的困擾，PuriCare™ 雙變頻除濕機搭載雙迴轉變頻壓縮機與智慧除濕模式，能穩定降低室內濕度，並結合機體內建 UVnano™ 殺菌風扇葉片與奈米離子抑菌技術，有效減少黴菌與塵蟎滋生。當室內維持在適當濕度時，不僅空間更乾爽，也能讓毛孩在長時間待在家的情況下，維持較舒適的狀態。
● DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調｜極淨2.0 系列：寵物長時間待在家，精準及長效的溫濕管控相當重要。搭載溫濕智控科技，能在除濕過程中同步調節室內溫度，避免傳統除濕模式下因溫度控制不佳，而產生的過冷或體感不適，讓空間長時間維持乾爽且舒適的狀態。此外，結合奈米離子淨化技術，可釋放高達 800 萬奈米離子7，有效抑制細菌滋生並減少異味殘留；同時支援遠端操作，讓飼主即使外出，也能即時調整家中環境。維持乾爽舒適的空間，不僅降低過敏與皮膚不適風險，也讓毛孩在熟悉的環境中安心休息。
毛孩的健康不只來自飲食與日常照護，居家環境同樣扮演重要角色。透過 LG 智慧家電能協助飼主在日常生活中，為毛孩維持舒適、乾爽且潔淨的生活空間。LG 將對居家生活的洞察延伸到毛孩家庭，陪伴飼主打造安全、溫暖的居家環境，實踐「Life’s Good」品牌精神，讓毛孩每天都能安心自在，與飼主共享舒適的日常時光。
1 引用自農業部2025年公布資料
2 引用自內政部截至2025年12月統計資料
3 引用自英國研究 The Impact of Air Pollution on Petcare Utilization
4 經 TÜV 德國萊茵測試。實驗條件：測試型號 AS352NGHA 含內建 UV LED 模組，於攝氏溫度 (25 ± 2)度、相對濕度 (50 ±10) % 的實驗室中，運轉1級風速共2小時。測試結果為對金黃色葡萄球菌(ATCC 6538P)、表皮葡萄球菌(ATCC 12228)、肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)殺菌效率達99.99%以上。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
5 根據韓國測試實驗室（Korea Testing Laboratory，ktl）於 2025 年 3 月依國際標準 IEC 62885-2:2021, IEC 62885-4:2020/AMD1:2023測試得到的結果，實驗報告號碼為25-015825-01-1，計算最大吸力時採用 Turbo 模式，同時使用全新電池和空集塵盒，並且機身未組合伸縮管和吸頭。吸力可能因伸縮管組合和測試環境不同而有差異。
6 引用自德國研究 A prospective study evaluating the correlation between local weather conditions, pollen counts and pruritus of dogs with atopic dermatitis
7 經 Intertek 測試，Plasmaster™Ionizer++可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同。
LG CordZero A9K+ 濕拖無線吸塵器具220W 強勁吸力、雙旋濕拖設計，可同步乾濕清潔並快速清理髒汙
LG PuriCare 雙變頻除濕機結合智慧除濕與奈米離子殺菌技術，有效減少黴菌與塵蟎滋生
LG DUALCOOL 極淨2.0智慧空調搭載溫濕智控科技，除濕過程中能同時調節室內溫度
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