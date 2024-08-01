LG OLED系列榮獲日本「影音界奧斯卡」 成唯一獲獎韓國品牌

【2024年8月1日，台北訊】四年一度、全球最大的體育盛事已隆重開打，最熱血沸騰的運動競技就要使用業界首屈一指的 OLED 智慧顯示器觀賞！LG OLED 系列擁有超大螢幕搭配 4K 高畫質，提供身歷其境的震撼體驗，彌補你無法親臨現場的遺憾，在家也可感受世界運動盛會火熱的賽事氛圍！其中 LG OLED evo G4 零間隙藝廊系列、C4 極緻系列等新品更於被譽為「影音界奧斯卡」的日本 VGP 視聽大賞勇奪審查員特別賞、金賞兩項大獎；LG OLED evo M4 真無線系列[1]則在美國消費電子展 (CES) 中獲得最佳創新獎的殊榮。LG 在 OLED 技術上不斷精益求精，如同運動選手對突破自我極限的追求，用世界級 OLED 的極致清晰和鮮豔色彩搭配 LG Soundbar S95TR 獨特的9.1.5 聲道環繞立體音效，能帶來最佳的賽事享受，讓你盡情沉浸在每個精彩場面和關鍵時刻。









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG OLED 技術長年領先業界，已連續11年拿下全球 OLED 的銷售冠軍，此次獲獎不僅是對 LG 的肯定，更是 LG 實踐『美好生活』的品牌理念之證明。LG 未來也會持續努力，為大眾帶來更科技、智慧和人性化的影音體驗。」

LG OLED evo G4 零間隙藝廊系列

獲 VGP 金賞與審查員特別賞！

高畫質搭配立體聲效

還原國際體育最高殿堂的熱血氛圍！



日本 VGP 視聽大賞由日本媒體「音元出版株式會社」所舉辦，不僅是日本影音產品的最高榮譽，更是許多消費者選購影音科技產品的關鍵指標，因此被譽為影音界的奧斯卡獎，獎項重要性及含金量不容小覷。LG OLED evo G4 零間隙藝廊系列、OLED evo C4 極緻系列及 OLED evo M3 真無線系列以獨特的 AI 技術獲得評審青睞，榮獲 2024 VGP 審查員特別賞；LG OLED evo G4 零間隙藝廊系列則搭載最新的 α11 AI 4K 影音處理晶片，無論是解析度和去除雜訊的準確性都有所提升，因此更囊括了60吋至80吋 OLED 的 VGP 影音產品金賞。

此外，近期甫於台灣新上市的 LG OLED evo M4 真無線系列，首創 4K 144Hz 高品質影音無線傳輸技術，不僅配備流暢的高品質音訊和鮮豔擬真的視覺效果，HDMI 外接訊號源還可獨立連接至真無線 4K 影音傳輸盒 (Zero Connect Box) ，影音傳輸盒擺放彈性，無需擔心在牆壁留下線材孔洞，打造極簡美觀設計！今年亦獲頒號稱全球消費性電子市場風向球的美國消費電子展 (CES) 的最佳創新獎[2]。今年 LG 亦新推出 Soundbar S95TR AI 超維度 6D 立體環繞聲霸，搭載 9.1.5 聲道環繞立體音效，結合三重空間環繞音效與五重向上天空聲道，並支援杜比全景聲 (Dolby Atmos) 和 DTS:X 空間音效，全新的 AI 空間音效定位 Pro 還能快速分析環境並調整各聲道設定，極致沉浸的聲效體驗獲全球科技愛好者信賴之英國網路科技媒體 TechRadar 盛讚！而 LG WOWCAST 無線傳輸設備能輕鬆連接 LG Soundbar 和 LG 智慧顯示器帶來身歷其境的視聽饗宴，完美還原賽事現場熱血激昂的氛圍！

期間限定好康優惠！

LG 祭出 30 天試用鑒賞期 邀大眾沉浸體驗精彩體育賽事



因應全球運動盛會正如火如荼進行中，LG 於官方線上商城推出期間限定的「精彩體育賽事沉浸體驗30天試用方案」！即日起至2024年8月11日，凡購買任一智慧顯示器[3]或 Soundbar，並於2024年8月31日前完成出貨與安裝，便可享30天鑒賞期暢快體驗運動賽事，不滿意全額退費！活動詳情請見 LG 官網https://reurl.cc/oRlonv。

同時，LG 也祭出加購優惠，活動期間凡於 LG 官方線上商城購買智慧顯示器則可用9折優惠價格加購 Soundbar，讓你一次享受視覺與聽覺的雙重饗宴！！購買 StanbyME 閨蜜機再加購小宇宙全景聲藍牙音響，音響可享8折優惠。精采絕倫的熱血賽事就要用最完美的家庭劇院組合共襄盛舉，一起為遠征的運動選手們加油！

[1] 2024 美國消費電子展 (CES) 評選 LG OLED evo 4K AI 語音物聯網 M4 真無線83吋為最佳創新獎。目前 M4 真無線系列在台灣上市之尺寸為77吋。

[2] 2024 美國消費電子展 (CES) 評選LG OLED evo 4K AI 語音物聯網 M4 真無線83吋為最佳創新獎。目前 M4 真無線系列在臺灣上市之尺寸為77吋。

[3] 不包含 StanbyME 或 StanbyME GO。