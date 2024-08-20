早鳥熱銷破2,600萬！LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機登台

【2024年8月20日，台北訊】近年消費者對優質影音娛樂體驗的追求日益提升，可靈活調整畫面，同時滿足室內及戶外多元娛樂需求的投影機，已成為租屋族或小坪數住宅打造「微型劇院」的熱門選擇；然而，一般市面上的投影機產品通常難以同時滿足輕巧便攜與高畫質的雙重要求。看準台灣「微型劇院」趨勢正夯，LG 宣布於韓國熱銷、歐美也獲得高度好評的 CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機正式登台！機身不到1.5公斤卻擁有 4K 高畫質，打破過往投影機重量與規格必須取捨的限制，而復古金屬外盒的時尚設計，更完美貫徹 LG 的創新與美型精神，讓你無論手提到哪，都是視線焦點！LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機日前於嘖嘖募資平台開放首波早鳥預購，開賣6小時即銷售破百台，預購結束累積銷售額過2,600萬！現已於 LG 官方線上商城正式上市，即日起更推出「獨享電影派對組[1]」與「小銀河 x 小宇宙銀黑星幻劇院組[2]」、「小銀河 x 小宇宙閃耀星空劇院組[3]」限時獨家組合，每組只要39,900元就可入手，讓你輕鬆享受高規格的微型劇院體驗！









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 秉持 Life’s Good 的品牌精神，持續以創新科技領先業界。近年觀察發現消費者對於投影機的美型與便攜式的體積追求逐漸提升，這次推出的新品 LG CineBeam Q 小銀河就是將高效能與輕巧時髦的外型集於一機，內外兼備，開啟『微型劇院』的更多想像，期盼用科技改變消費者的娛樂體驗，創造更便利的影視享受。」

LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機：

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還在擔心投影機畫質差？ LG CineBeam Q 開拓媲美劇院的 4K 高畫質

高對比更立體 多重宇宙盡在「小銀盒」





LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機搭載超高畫質與色彩規格，完美呈現鮮豔清晰的畫面，打破投影機畫質不佳的刻板印象。



● 劇院級畫質突破微型投影機極限：CineBeam Q 小銀河搭載真 4K 畫質，可完美對應串流軟體與遊戲主機播放需求，讓你追劇、看電影不再「霧裡看花」；另外，CineBeam Q 小銀河的畫面對比度更是來到超越同級投影機的 450,000:1，輔以 500 ANSI 流明，組合出最適合的影像品質，更能兼顧畫面大小和影像細節，劇院級畫質也能輕巧擁有。讓 CineBeam Q 小銀河儘管小巧，依然能提供高規格的影像品質，再也不必為了體積大小和方便性而屈就畫質。



● 極寬廣色域挑戰投影色彩新標準：克服傳統投影機在硬體上長期以來的弱點，CineBeam Q 小銀河搭載3道 RGB 鐳射，擁有 154% DCI-P3 超廣色域呈現力，同時還支援 HDR 10，可呈現出更高對比的影像，展現豐厚的影像立體感，完美還原接近真實的極致色彩，投出更鮮豔飽和的畫面，第一眼看到就愛上。



● 智慧整合娛樂體驗全面進化：你的投影機上還連接一堆亂七八糟的線嗎？CineBeam Q 小銀河內建LG備受好評的 webOS 系統，支援人氣串流平台播放，亦支援 Android 和 iOS 雙系統的無線投影功能，及搭載 HDMI (支援eARC) 與 USB Type-C 的雙輸入規格。此外，遊戲玩家還可透過「遊戲最佳化模式」，降低畫面延遲，享受順暢的遊戲體驗，無論有線無線、電影或遊戲，都可盡情娛樂不受限。

投影機太重無法帶著走？ 1.49 公斤超輕機身

LG CineBeam Q 金屬外殼兼具科技美型 聚會開趴全搞定



只能定點開機播放的投影機已經落伍了！ LG CineBeam Q 小銀河將高規格和多元娛樂通通濃縮進小巧的「小銀盒」，不只兼具科技美型，更可360度隨興擺放，隨時隨地都能帶給你超乎想像的影音體驗。



● 輕便小巧好掌握：想要走到哪看到哪，但投影機太重無法隨身攜帶？LG CineBeam Q 小銀河機身僅49公斤，輕巧體積不占空間，移動設備不再費力，享受極致影音體驗只要輕輕一提。就算是露營或開趴，只要使用具備 65W 輸出能力的行動電源就能立即充電，無論在家或外出，歡樂都不中斷。



● 銀盒機身超美型：有別於投影機常見的外觀，CineBeam Q 小銀河外殼採用高級金屬質感打造，搭配磨砂工藝，呈現出細膩質感。在光線映照下，銀色霧面會綻放出柔和而富有層次的金屬光澤，彷彿月光灑落銀河。簡約的外型蘊含豐富細節，無論擺在桌上或是陳列櫃中，都像是一件精緻的現代藝術品，揪好友宅家追劇或參與戶外派對只需一個「小銀盒」，時尚外型讓你到哪都是焦點！



● 隨性擺放真自由：一般投影機不僅架設要考慮距離，要將畫面調整成正確的角度也相當花費時間，CineBeam Q 小銀河獨創360度的支架設計解放視線，開機後可即時自動對焦並搭配最高十五點的梯形修正功能，不受空間限制、隨處開啟劇院模式；同時，僅需2公尺，CineBeam Q 小銀河就能投放大至120吋的畫面，小空間也能有大享受。

LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機已於 LG 官方線上商城正式開賣，即日起更推出三種獨家視聽劇院組合，其中「獨享電影派對組[4]」包含詢問度超高的小銀河專屬保護殼，搭配 LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S，新台幣39,900元一次帶回家，新會員還可搭配95折優惠券使用，限量50組，即刻訂購，享受頂級個人劇院饗宴。此外，小銀河在預購期間舉辦多場體驗會皆大受好評，為提供消費者更多親身試用的機會，LG 將於8月31日(六) 追加舉辦一場放鬆又獨特的體驗活動，當天 CineBeam Q 小銀河與 XBOOM 360˚ 小宇宙將一同帶領你在周末晚上享受星幻隨行的聲光體驗！更多資訊請關注 LG Taiwan 官方社群： https://www.facebook.com/LGTaiwan

[1]「獨享電影派對組」內含小銀河投影機、投影機保護殼及T90S 耳機

[2]「小銀河 x 小宇宙 銀黑星幻劇院組」內含小銀河投影機、XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(石墨黑)

[3]「小銀河 x 小宇宙 閃耀星空劇院組」內含小銀河投影機、XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(典雅米)

[4]「獨享電影派對組」內含小銀河投影機、投影機保護殼及 T90S 耳機