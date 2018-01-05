LG擴大機器人產品組合 持續發展新商機 躍居AI智慧企業 機器人成為LG生力軍

【2018年01月05日，台北訊】延續去年發表的機器人產品，LG於2018 CES再接再厲，發表三款全新機器人，專為飯店、機場與超市的商務使用量身打造。新款機器人的推出，代表LG實現以領先的機器人科技為基礎，進一步擴展事業版圖，掌握未來成長動能的承諾。

繼近日於韓國仁川國際機場成功測試啟用的Airport Guide Robot機場導覽機器人與Airport Cleaning Robot機場清潔機器人後，LG全新機器人品牌CLOi（發音為KLOH-ee）更加入Serving Robot送餐機器人、Porter Robot行李運送機器人與Shopping Cart Robot購物車機器人。CLOi家族其他成員Lawn Mowing Robot草皮整理機器人和親切的Hub Robot居家機器人近期也參與韓國最大金融機構的測試，現身各銀行分行提供顧客實用資訊與服務。

Serving Robot送餐機器人能更快、更有效率地將餐點及飲品送達至飯店與機場貴賓室。機器人每天可以透過其內建可滑動的托盤，讓顧客輕鬆拿取食物與小點心。送餐完畢後，Serving Robot送餐機器人會自動回到原位。

Porter Robot行李運送機器人能協助將消費者的行李送至房間，大幅減少以往飯店住宿較緩慢的服務過程與漫長等待所產生的不便。Porter Robot行李運送機器人也能處理快速登記入住與退房服務、協助付款事宜，並將行李送至接送車輛，讓日理萬機的賓客可在短時間內完成退房程序。

LG 同時將品牌對機器人的專業知識運用至頂級超市，藉此提升消費者購物體驗。在LG Shopping Cart Robot購物車機器人的協助下，顧客能藉由機器人身上的條碼讀取器掃描商品、以檢視產品價格，並於臉部顯示螢幕查看完整的購物清單。此機器人也能引導消費者前往他們在智慧型手機應用程式上挑選產品的所在位置。

LG CLOi機器人將與旗下AI家電品牌ThinQ產品同步進行研發，透過AI科技，LG希望CLOi機器人帶給消費者兼具感性互動與創新便利的服務。

LG生活家電與空調事業部主管 Ryu Hye-jung表示：「機器人身為未來成長動能的重要角色，LG承諾致力拓展其產品組合，將真正的便利與創新帶進消費者的生活中，我們也將持續創造更多商用與家用機器人，尋求新商機，進而促進機器人產業的發展。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。