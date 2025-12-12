Puricare™ AeroSpeaker 空氣清淨機｜小蘑菇

*上述圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

1)低音增強演算法

-測試機構：LG內部實驗室

-測試條件：在無響室使用 1 公尺距離測試（輸入方式：藍牙）

-測試結果：在低音量時自動增強低音效果

（即使在低音量下，也可提升低音效果，維持均衡音效，確保清晰可聞）

-音效可能因音源而異。

-可透過產品的實體按鈕執行基礎操控（例如調節音量和快進/快退）；如需完整存取音響設定和功能，請使用 LG ThinQ 應用程式。

-使用 LG ThinQ 應用程式操控揚聲器時，需使用穩定的 Wi-Fi 連線。

2)多重過濾系統

[可捕捉小至 0.01µm 的懸浮微粒，去除率達 99.999%]

-測試日期：2025.01.23~2025.01.31

-報告編號：CT25-009524E

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試產品：AS065 系列

-測試條件︰ 測試室空間大小 30.0 立方公尺；溫度 (23±3)℃；相對濕度 (50 ± 10) % R.H.；運轉模式 第 3 段（高速）

-測試方法：根據 SPS-KACA002-0132:2022 室內空氣清淨機附錄 A

-測試結果：機器運轉 35 分鐘 45 秒或更長時間後，氯化鉀微粒去除率達到 99.999%。

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

[去除 5 種有害氣體]

-測試日期：2025.01.14~2025.02.11

-報告編號：CT25-005770E

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試型號：AS065系列

-測試條件︰測試室空間大小 (8.0± 0.5)立方公尺；溫度：(21 ± 1)°C；相對濕度：(45 ± 5)% R.H. ；運轉模式 強風

-測試氣體：氨 (NH₃)、甲苯 (C₇H₈)、甲醛 (HCHO)、乙酸、乙醛

-測試結果：符合 SPS-KACA002-132:2022 標準

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

[去除 SO₂ 和 NO₂]

-測試日期：2025.02.04~2025.02.20

-報告編號：CT25-011343E

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試型號：AS065系列

-測試條件︰測試室空間大小 (8.0 ± 0.5)立方公尺 ; 溫度( 21 ± 1)°C; 濕度( 45 ± 5)% R.H.; 運轉模式：高速

-測試結果：機器運轉50分鐘後，SO₂ 去除率53%、NO₂ 去除率大於99.5%；機器運轉120分鐘後，SO₂ 去除率74%、NO₂ 去除率大於99.5%

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

[去除黴菌]

-測試日期：2025.02.03~2025.02.24

-報告編號：CT25-010653E

-測試型號：AeroSpeaker（AS065 系列）

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試條件：根據 ISO 16000-36:2018 Mod. 執行 1 小時測試，測試室空間大小30立方公尺，環境溫度 (22.9±0.5)℃，濕度 (49.6±1.0)% R.H.，採用第3段風速

-測試菌株：巴西麴菌 ATCC 9642

-測試結果：巴西麴菌去除率達 99.8%。

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

3)UVnano

-測試日期：2021.05.10~2021.05.18

-報告編號：KR21KRC6-001

-測試實驗室：TÜV Rheinland

-測試條件︰ 環境溫度 (25±3)℃，相對濕度 (50±10)% R.H.

-測試型號：FS061PWHA

-測試方法：對風扇扇葉照射 UV LED 持續 1 小時，確認 UV LED 對於三種細菌的細菌去除率。

-測試模式：風扇轉速第一段（弱）

-測試結果（細菌去除率）：金黃色葡萄球菌：大於99.99%；肺炎克雷伯菌：大於99.99%；表皮葡萄球菌：大於99.99%

-未照射UV LED的地方並無細菌去除效果。測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

4)LG ThinQ

-需要使用Wi-Fi連線，才能在 LG ThinQ 中註冊家電產品。

-如需使用LG ThinQ 功能，必須先透過 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並連接至 Wi-Fi。

-LG ThinQ 應用程式在某些智慧型手機上可能受到功能限制，因此請務必檢查裝置是否達到最低要求（使用 Android OS 9.0 和 iOS 16.0 或更高版本）

-9 種預設氣氛燈（包括環境、派對和自然）不可以透過實體按鈕選擇，需要透過 LG ThinQ 應用程式。

-由於預設氣氛燈只能透過 LG ThinQ 設定，使用此功能需要始終穩定連接 Wi-Fi。

5)無線充電

-測試日期：2025.02.28

-報告編號：SZES2501000050AT

-測試對象（零件/型號）：LG AeroSpeaker

-測試機構：SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

-測試細節：Qi 認證 (BPP)

-測試條件（標準）：Qi 1.3.3

-智慧型手機無線充電：僅支援與無線充電功能相容的型號

-智慧型手錶無線充電：不相容。

-BPP（基本功率配置）：Qi 標準 0–5W 充電認證

-只有將欲充電的裝置放置於產品的指定充電區域時才能使用無線充電。

-請務必正確放置你的裝置，如果放在指定充電區域之外，無線充電功能可能無法運作。

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

6)低噪音

-測試日期：2025.01.20

-報告編號：BTP-2025-0070

-測試實驗室：釜山科學產業園區（Busan Techno-Park）

-測試型號：AS065系列

-測試條件︰ 根據 SPS-KACA002-132:2021 室內空氣清淨機標準

-測試模式：睡眠模式

-測試結果：平均 20.4dB（前：20.2dB，後：20.1dB，右：20.5dB，左：20.2dB，上方：20.8dB）

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。