Puricare™ AeroSpeaker 空氣清淨機｜小蘑菇

Puricare™ AeroSpeaker 空氣清淨機｜小蘑菇

AS201SHU0
LG PuriCare™ Aerospeaker 空氣清淨機 - (AS201SHU0.ATT) 前視圖
取下外蓋、露出綠色濾網的 LG PuriCare™ Aerospeaker 前視圖
露出綠色圓柱形濾網的 LG PuriCare™ Aerospeaker 側視圖
帶白色頂部和黑色條紋底座的 LG PuriCare™ Aerospeaker 斜角前視圖
帶細長圓柱機身的 LG PuriCare™ Aerospeaker 斜角側視圖
白色背景下的 LG PuriCare™ Aerospeaker 四分之三斜角視圖
拆除頂部圓形面板的 LG PuriCare™ Aerospeaker 分解圖
展示平面圓形界面的 LG PuriCare™ Aerospeaker 斜角俯視圖
突顯平滑頂部界面的 LG PuriCare™ Aerospeaker 斜角俯視圖
展示智慧型手機在頂部充電的 LG PuriCare™ Aerospeaker 斜角視圖
配備圓形無線充電面板的 LG PuriCare™ Aerospeaker 俯視圖
展示揚聲器格柵和 LED 環形燈的 LG PuriCare™ Aerospeaker 斜角仰視圖
LG PuriCare™ Aerospeaker 揚聲器邊緣的控制按鈕特寫圖
展示 LED 環行燈細節的 LG PuriCare™ Aerospeaker 下側低角度視圖
帶充電區域的 LG PuriCare™ Aerospeaker 頂部面板斜角透視圖
主要功能

  • 無線藍牙音響
  • 360˚ 全方位空氣清淨
  • 無線充電 無限方便
  • 內建療癒音樂
  • 燈光隨音樂變換情境氛圍
  • 五合一多功設計
更多

最新優惠資訊

了解更多
最新優惠資訊
房間中 LG AeroSpeaker 的圖片，提供四重功能：藍牙音響、淨化空氣、氣氛燈、無線充電。

房間中 LG AeroSpeaker 的圖片，提供四重功能：藍牙音響、淨化空氣、氣氛燈、無線充電。

LG PuriCare™

不止潔淨空氣，更有四重舒適

LG AeroSpeaker 帶來四重舒適體驗，從乾淨空氣到輕柔音效，讓你隨時享受生活的愉悅。

同時擁有潔淨空氣與震撼音效

位於現代風格室內的 LG Aerospeaker 圖片，視覺化呈現 360 度環繞音效，突顯其音響功能。

藍牙音響

LG Aerospeaker 的圖片，展示濾網與 360 度空氣淨化功能，並突顯乾淨氣流的設計。

360˚ 全方位空氣清淨

溫馨室內 LG Aerospeaker 的圖片，展示柔和的氣氛燈，透過智慧型手機應用程式控制。

氣氛燈

LG Aerospeaker 頂部介面用於無線充電的圖片，正在為智慧型手機提供 72% 的電力。

無線充電 無限方便

家用藍牙音響

清晰音效 遍佈空間

只需簡易藍牙連接即可讓空間充滿生動音效。強化低音，細膩呈現音樂豐富層次，每一層都清晰可聞。¹⁾

客廳中 LG Aerospeaker 的圖片，視覺化展示聲波，突顯身臨其境的音響效果。

客廳中 LG Aerospeaker 的圖片，視覺化展示聲波，突顯身臨其境的音響效果。

藍牙連接

經 Apple MFi 和 Bluetooth SIG 認證，藍牙傳輸效果流暢且可靠。

360˚ 全方位空氣清淨

強力淨化你身邊的空氣

LG PuriCare™ 三合一高效濾網能全面淨化全屋空氣，無論你身在何處，都能暢享每一次呼吸。

LG Aerospeaker 放置在陽光明媚的明亮房間的圖片。

多重過濾系統 效果更強勁

強效淨化空氣，可捕捉小至PM0.1 的懸浮微粒，去除率達 99.9%，並有效過濾空氣中的特定有害氣體(氨、甲苯、甲醛、乙酸、乙醛)和黴菌。²⁾

UVnano™ 抑菌技術

去除風扇葉片上 99.99% 的細菌，為家中空氣更增添一層保護。³⁾

LG Aerospeaker 亮著黃色氣氛燈，展示環境、派對和自然模式的預設選項。

氣氛燈

隨心調節燈光

一鍵控制，隨心改變燈光顏色，營造合適的氛圍。透過LG ThinQ 應用程式⁴⁾快速選擇環境、派對和自然等 9 種預設燈光，輕鬆創造不同氣氛。

LG Aerospeaker 的圖片，頂部放置著智慧型手機，正在進行無線充電，螢幕上顯示電池和充電圖示。

無線充電 無限方便

隨手放置即可輕鬆充電

頂部配備無線充電功能，隨手放上裝置即可開始充電，讓你體驗更多便利。5)

LG Aerospeaker 圖片，展示對比 21dB 與樹葉、哨聲和圖書館聲音的噪音圖和圖示。

LG Aerospeaker 圖片，展示對比 21dB 與樹葉、哨聲和圖書館聲音的噪音圖和圖示。

極致靜音

無聲潔淨，乾淨舒適

低至 21dB6) 的安靜氣流，宛如自然微風一樣輕輕吹拂，令人愉悅。

LG ThinQ

隨心所欲的遠端遙控

透過內建 WiFi 連接到 LG ThinQ™ 應用程式，不論身在何處都可以操控機器。

一位女士使用手機應用程式操控 LG 空氣清淨機的氣氛燈，旁邊展示智慧型手機螢幕和客廳中的清淨機。

一位女士使用手機應用程式操控 LG 空氣清淨機的氣氛燈，旁邊展示智慧型手機螢幕和客廳中的清淨機。

潔淨生活 舒適無處不在

  • LG Aerospeaker 在明亮客廳中的圖片，用作邊桌，桌上放置著時鐘和蠟燭。
  • LG Aerospeaker 位於現代風格臥室室內床邊的圖片，頂部放置著智慧型手機，正進行無線充電。
  • LG Aerospeaker 位於現代風格客廳的圖片，放在扶手椅旁邊，用作邊桌，桌上擺放著堆疊的書籍。
  • LG Aerospeaker 位於時尚風格室內的圖片，用作邊桌，上方放置著裝飾物和書籍。
  • LG Aerospeaker 在現代風格客廳中的圖片，用作邊桌，上面放著一棵小盆栽。
  • LG Aerospeaker 在兒童房間的圖片，放在木架旁，用作邊桌，桌上放著泰迪熊公仔和玩具。

*上述圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

1)低音增強演算法

-測試機構：LG內部實驗室

-測試條件：在無響室使用 1 公尺距離測試（輸入方式：藍牙）

-測試結果：在低音量時自動增強低音效果

（即使在低音量下，也可提升低音效果，維持均衡音效，確保清晰可聞）

-音效可能因音源而異。

-可透過產品的實體按鈕執行基礎操控（例如調節音量和快進/快退）；如需完整存取音響設定和功能，請使用 LG ThinQ 應用程式。

-使用 LG ThinQ 應用程式操控揚聲器時，需使用穩定的 Wi-Fi 連線。

2)多重過濾系統

[可捕捉小至 0.01µm 的懸浮微粒，去除率達 99.999%]

-測試日期：2025.01.23~2025.01.31

-報告編號：CT25-009524E

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試產品：AS065 系列

-測試條件︰ 測試室空間大小 30.0 立方公尺；溫度 (23±3)℃；相對濕度 (50 ± 10) % R.H.；運轉模式 第 3 段（高速）

-測試方法：根據 SPS-KACA002-0132:2022 室內空氣清淨機附錄 A

-測試結果：機器運轉 35 分鐘 45 秒或更長時間後，氯化鉀微粒去除率達到 99.999%。

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

[去除 5 種有害氣體]

-測試日期：2025.01.14~2025.02.11

-報告編號：CT25-005770E

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試型號：AS065系列

-測試條件︰測試室空間大小 (8.0± 0.5)立方公尺；溫度：(21 ± 1)°C；相對濕度：(45 ± 5)% R.H. ；運轉模式 強風

-測試氣體：氨 (NH₃)、甲苯 (C₇H₈)、甲醛 (HCHO)、乙酸、乙醛

-測試結果：符合 SPS-KACA002-132:2022 標準

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

[去除 SO₂ 和 NO₂]

-測試日期：2025.02.04~2025.02.20

-報告編號：CT25-011343E

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試型號：AS065系列

-測試條件︰測試室空間大小 (8.0 ± 0.5)立方公尺 ; 溫度( 21 ± 1)°C; 濕度( 45 ± 5)% R.H.; 運轉模式：高速

-測試結果：機器運轉50分鐘後，SO₂ 去除率53%、NO₂ 去除率大於99.5%；機器運轉120分鐘後，SO₂ 去除率74%、NO₂ 去除率大於99.5%

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

[去除黴菌]

-測試日期：2025.02.03~2025.02.24

-報告編號：CT25-010653E

-測試型號：AeroSpeaker（AS065 系列）

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試條件：根據 ISO 16000-36:2018 Mod. 執行 1 小時測試，測試室空間大小30立方公尺，環境溫度 (22.9±0.5)℃，濕度 (49.6±1.0)% R.H.，採用第3段風速

-測試菌株：巴西麴菌 ATCC 9642

-測試結果：巴西麴菌去除率達 99.8%。

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

3)UVnano

-測試日期：2021.05.10~2021.05.18

-報告編號：KR21KRC6-001

-測試實驗室：TÜV Rheinland

-測試條件︰ 環境溫度 (25±3)℃，相對濕度 (50±10)% R.H.

-測試型號：FS061PWHA

-測試方法：對風扇扇葉照射 UV LED 持續 1 小時，確認 UV LED 對於三種細菌的細菌去除率。

-測試模式：風扇轉速第一段（弱）

-測試結果（細菌去除率）：金黃色葡萄球菌：大於99.99%；肺炎克雷伯菌：大於99.99%；表皮葡萄球菌：大於99.99%

-未照射UV LED的地方並無細菌去除效果。測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

4)LG ThinQ

-需要使用Wi-Fi連線，才能在 LG ThinQ 中註冊家電產品。

-如需使用LG ThinQ 功能，必須先透過 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並連接至 Wi-Fi。

-LG ThinQ 應用程式在某些智慧型手機上可能受到功能限制，因此請務必檢查裝置是否達到最低要求（使用 Android OS 9.0 和 iOS 16.0 或更高版本）

-9 種預設氣氛燈（包括環境、派對和自然）不可以透過實體按鈕選擇，需要透過 LG ThinQ 應用程式。

-由於預設氣氛燈只能透過 LG ThinQ 設定，使用此功能需要始終穩定連接 Wi-Fi。

5)無線充電

-測試日期：2025.02.28

-報告編號：SZES2501000050AT

-測試對象（零件/型號）：LG AeroSpeaker

-測試機構：SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

-測試細節：Qi 認證 (BPP)

-測試條件（標準）：Qi 1.3.3

-智慧型手機無線充電：僅支援與無線充電功能相容的型號

-智慧型手錶無線充電：不相容。

-BPP（基本功率配置）：Qi 標準 0–5W 充電認證

-只有將欲充電的裝置放置於產品的指定充電區域時才能使用無線充電。

-請務必正確放置你的裝置，如果放在指定充電區域之外，無線充電功能可能無法運作。

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

6)低噪音

-測試日期：2025.01.20

-報告編號：BTP-2025-0070

-測試實驗室：釜山科學產業園區（Busan Techno-Park）

-測試型號：AS065系列

-測試條件︰ 根據 SPS-KACA002-132:2021 室內空氣清淨機標準

-測試模式：睡眠模式

-測試結果：平均 20.4dB（前：20.2dB，後：20.1dB，右：20.5dB，左：20.2dB，上方：20.8dB）

-測試結果可能因實際使用環境不同而有所差異。

FAQ

Q.

空氣清淨機在室內會產生多少噪音和振動？

A.

AeroSpeaker 在安靜氣流模式下運作產生的噪音最低可達 21 dB，如同樹葉沙沙聲一般安靜，且幾乎沒有震動。然而，隨著清淨功率的提升，噪音可能超過 21dB。*作為低噪音空氣清淨音響，你可以同時享受音樂或環境音效，而不會受到干擾。

Q.

音質的一致性如何？

A.

AeroSpeaker 使用低音增強演算法，可在更輕柔的聆聽音量下自動調整低頻音訊，有助於提供均衡、完整的音效，讓你的音樂在任何音量下都能保持清晰悅耳。

Q.

我可以透過藍牙將空氣清淨機連接至手機或平板電腦嗎？

A.

可以。AeroSpeaker 與支援藍牙的裝置完全相容，包括智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦。機器經 Apple MFi 和 Bluetooth SIG 認證，確保在各種作業系統中都能提供順暢穩定的藍牙傳輸效能。

Q.

我可以透過 LG ThinQ 應用程式存取哪些功能，它是否支援產品升級？

A.

透過 LG ThinQ 應用程式，你可以享受 AeroSpeaker 的所有智能控制功能，從調節氣流和照明，到選擇溫馨的預設音效及監控即時空氣品質。你也可以透過 Wi-Fi 從任何位置遠端操控裝置。此外，AeroSpeaker 還支援 LG 的產品升級功能 ThinQ UP，持續提供新功能。 有新的升級可用時，AeroSpeaker 上的「UP」指示燈會亮起，而你將透過 ThinQ 應用程式收到通知。

 

*產品升級功能僅適用於在 LG ThinQ 應用程式註冊的裝置。

主要規格

列印

尺寸

AS201SHU0

所有規格

基本規格

  • 功率輸入 (W)

    46

  • 電源供應器 (V/Hz)

    110V / 60Hz

  • 顏色

    極淨白

  • 能源等級

    2

  • 風扇馬達類型

    變頻馬達

  • 噪音（高 / 低，dB）

    44 / 21

  • CASR (CMM)

    2.57

  • 能源效率值 CASR/W (Dust)

    0.160

  • 建議適用坪數(坪)

    4.0

尺寸和重量

  • 產品重量 (kg)

    9.9

  • 運輸重量 (kg)

    12.7

  • 產品尺寸：寬x高x深 (mm)

    426 x 603 x 426

  • 包裝尺寸：寬x高x深 (mm)

    565 x 585 x 447

功能

  • 氣氛燈

  • 風扇模式/清淨風速

    6 級速（停止/自動/弱/中/強/睡眠）

  • 懸浮微粒密度顯示

  • 淨化模式/自動模式

  • 感應器

    粉塵 (PM1.0)

  • 睡眠定時器

  • 智慧指示器（空氣品質）

    4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色

  • 待機功率（1W 以下）

  • UVnano

  • 濾網更換提醒

  • 無線充電

過濾器

  • 空氣淨化器濾網

    Aero Series V濾網x 1顆

  • 過濾等級

    H13

智慧功能

  • 自動開關

  • AQI 狀態/報告

  • 濾網壽命監測

  • 智慧診斷

  • ThinQ(Wi-Fi)

證書/獎項

  • BAF 認證 (British Allergy Association)

合規性

  • 原產國

    韓國

  • 產品類型（型號名稱）

    AS201SHU0.ATT

