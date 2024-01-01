Better life for all

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一起進入 Jane 的世界，看看她如何關心環境！
Jane 是改造女王，她擅長開發被丟棄衣物的未知潛力。你的衣櫃中可能也有無限可能，現在就去看看吧！
衣櫃背後隱藏的環境故事
你知道每年遭到丟棄的紡織品已經達到9,200萬噸了嗎？學習 Jane 將衣物升級改造，賦予衣物新的用途。你的#CareForWhatYouWear 行動，能有效可改善環境。
探索永續時尚的隱藏樂趣
珍惜資源，創新再製！
每年大量的紡織廢棄物對我們的環境造成傷害，但透過創意可以讓這些衣物擁有無限重複使用的潛力。不要丟棄它們！試著發揮你的創意，賦予這些衣物全新生命，為永續環境盡一份力！
丹寧華麗變身：毛孩玩具！
何不把穿舊的牛仔褲，變成適合毛小孩的玩具？只需要一些簡單的剪裁改造，就能變成毛孩最愛的玩具。讓我們一起開始升級改造之旅，賦予衣物全新的意義！
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