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Better life for all

舊衣綻放新生 共創永續時尚

一起進入 Jane 的世界，看看她如何關心環境！

Jane 是改造女王，她擅長開發被丟棄衣物的未知潛力。你的衣櫃中可能也有無限可能，現在就去看看吧！

了解更多

衣櫃背後隱藏的環境故事

你知道每年遭到丟棄的紡織品已經達到9,200萬噸了嗎？學習 Jane 將衣物升級改造，賦予衣物新的用途。你的#CareForWhatYouWear 行動，能有效可改善環境。

衣櫃背後隱藏的環境故事

探索永續時尚的隱藏樂趣

拿著毛衣的女孩

珍惜資源，創新再製！

每年大量的紡織廢棄物對我們的環境造成傷害，但透過創意可以讓這些衣物擁有無限重複使用的潛力。不要丟棄它們！試著發揮你的創意，賦予這些衣物全新生命，為永續環境盡一份力！

一個女孩拿著一盒衣服

丹寧華麗變身：毛孩玩具！

何不把穿舊的牛仔褲，變成適合毛小孩的玩具？只需要一些簡單的剪裁改造，就能變成毛孩最愛的玩具。讓我們一起開始升級改造之旅，賦予衣物全新的意義！

使用縫紉機的女孩

融入環保意識，延長衣物壽命，實踐永續時尚生活

愛惜你珍貴的衣物

AIDD 保持衣物長久如新的秘訣

勁速洗淨

減少洗衣時間！體驗 TurboWash 的高效完美

選擇健康生活

衣物殺菌就跟洗手一樣重要！讓 LG Styler帶走看不見的髒污

你的衣物值得更好的呵護

透過TrueSteam 天然蒸氣溫柔呵護你的衣物

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