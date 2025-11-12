16" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕

*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。

*本產品是可攜式螢幕，其電源來自連接筆電的電池。不支援內建電池。

*如果連接的筆電電池電量不足，可用 USB-C™ 充電器（另售）供電。

*本產品僅適用於筆電。任何連接到本顯示螢幕的裝置都必須支援 7.5W (5V/1.5A) 以上的 DisplayPort 備用模式 (DP Alt Mode) 和電源輸出 (USB PD)。