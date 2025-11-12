We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
16" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕
*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
*本產品是可攜式螢幕，其電源來自連接筆電的電池。不支援內建電池。
*如果連接的筆電電池電量不足，可用 USB-C™ 充電器（另售）供電。
*本產品僅適用於筆電。任何連接到本顯示螢幕的裝置都必須支援 7.5W (5V/1.5A) 以上的 DisplayPort 備用模式 (DP Alt Mode) 和電源輸出 (USB PD)。
*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
**32:10 螢幕需要連接 gram 16 筆電（16 吋 16:10 螢幕）。
***安裝 LG Switch 應用程式後才能使用自動旋轉功能。
擴充、擴大和強化您的 gram
*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
一條搞定
更棒的是，螢幕兩側皆有 USB Type-C™ 連接埠。
*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。
*此示意圖為以便理解產品功能。筆電和 USB-C™ 充電器另售。
*USB-C™ 充電器（另售）必須支持 65W 功率輸入和 45W 功率輸出。
*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。
可擴充性和可攜性可有效提升工作效率
無論您在何處，都可以完善自己的工作環境。
*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
**安裝 LG Switch 應用程式後才能使用自動旋轉功能。
輕鬆管理和控制顯示螢幕
*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
*欲下載 LG Switch 應用程式，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和 LG Switch 應用程式僅作為說明使用，可能與實際產品和實際的 LG Switch 應用程式不同。
所有規格
INFO
產品類型
gram+view
年份
Y23
尺寸/重量
尺寸 (mm)
360 x 245.5 x 8.3
重量 (kg)
0.67 (0.92 / with Folio)
尺寸 (Inch)
14.17 x 9.66 x 0.32
尺寸 (含外箱)(mm)
422 x 294 x 70
重量 (含外箱)(kg)
2
重量 (lb)
1.45
重量 (含外箱)(lb)
4.41
尺寸 (含外箱)(Inch)
16.5x11.5x2.4
設計
外殼材質
鋁, PC-ABS
顏色
Silver
系統
作業系統
Non OS
顯示
亮度
350nit
色域
DCI-P3 99% (標準值, min 95%)
對比度
1200:1 (標準值)
面板類型
IPS非觸控 / 防眩光
複數面板
LGD
Pol
防眩光
比例
16:10
更新率
60Hz
解析度
WQXGA 2560 x 1600
尺寸 (Inch)
16
尺寸 (cm)
40.6
安全性
fTPM/HW TPM
NO
SSD Security
NO
HDD Security
NO
配件
配件
對開式保護套, USB Type C To Cable
內建軟體功能
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
NO
Dolby Atmos
NO
LG gram Link
NO
DTS X:Ultra
NO
Intel® Connectivity Performance Suite
NO
Intel® Unision
NO
LG 控制中心
NO
LG 顯示延伸
NO
LG 簡易指南 / 故障排除指南
NO
LG Glance by Mirametrix®
NO
LG On Screen Display 3
YES
LG 電腦手冊
NO
LG 觸控筆設定
NO
LG 電源管理
NO
LG 閱讀模式
NO
LG Security Guard
NO
快速分享
NO
LG UltraGear Studio
NO
LG 更新 & 還原
NO
LG 更新中心
NO
McAfee Live Safe (30天試用)
NO
Microsoft 365 (30天試用)
NO
Nebo for LG
NO
PCmover Professional
NO
行動裝置同步
NO
Wacom notes
NO
Bamboo Paper
NO
LG 智慧助理
NO
LG 快速指南
NO
LG 動態主題
NO
按鍵
按鍵
電源鍵
輸入/輸出埠
USB Type C
2 (DP Alt Mode)
使用者評論
為你推薦
結帳現折1111元