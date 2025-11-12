About Cookies on This Site

16" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕

16" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕

16" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕

16MR70
主要功能

  • 16:10 WQXGA (2560x1600) 螢幕
  • DCI-P3 99% (Typ.)
  • USB Type-C™ x 2
  • 內含 LG gram +view 保護殼
更多
LG gram +view

LG gram +view


擴展視界

隨時隨地享受 LG gram+view 提供的寬廣視野。

*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
*本產品是可攜式螢幕，其電源來自連接筆電的電池。不支援內建電池。
*如果連接的筆電電池電量不足，可用 USB-C™ 充電器（另售）供電。
*本產品僅適用於筆電。任何連接到本顯示螢幕的裝置都必須支援 7.5W (5V/1.5A) 以上的 DisplayPort 備用模式 (DP Alt Mode) 和電源輸出 (USB PD)。

  • 32:10 雙螢幕顯示
    32:10 雙螢幕顯示
  • 纖薄設計
    纖薄設計
  • 多工
    多工
  • 抗反光面板
    抗反光面板
  • 畫面自動旋轉
    畫面自動旋轉
  • 螢幕共享
    螢幕共享
  • 新的對開式保護套
    新的對開式保護套

*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
**32:10 螢幕需要連接 gram 16 筆電（16 吋 16:10 螢幕）。
***安裝 LG Switch 應用程式後才能使用自動旋轉功能。

擴充、擴大和強化您的 gram

+view for LG gram 是一款可攜式螢幕,可以提供更廣闊的視野,與 LG gram 完美搭配使用。透過這種理想設定提高您的工作效率。

*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%

一條搞定

您可以使用 USB Type-C™ 連接，輕鬆設定雙螢幕。
更棒的是，螢幕兩側皆有 USB Type-C™ 連接埠。

*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。

為連接的筆電充電，同時也為 LG gram +view 供電（最高 45W）。

電源供應最高達 45W

USB-C™ 充電器讓您為連接的筆電充電時，也能為 LG gram+view供電（最高 45W）。

*此示意圖為以便理解產品功能。筆電和 USB-C™ 充電器另售。
*USB-C™ 充電器（另售）必須支持 65W 功率輸入和 45W 功率輸出。

輕巧機身方便攜帶。

超輕量的
極致可攜性

輕巧的 LG gram+view讓您無論哪裡都可以架設一個最佳的工作站。就算您同時攜帶 LG gram+view和LG gram 16，重量還是很輕盈，可輕鬆移動。

*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。

提升舒適度

 

全新的 LG gram +view 保護套讓您水平和垂直顯示皆可享受，還可把角度輕鬆調整到 105° 和 120°。

可擴充性和可攜性可有效提升工作效率

無論您在何處，都可以完善自己的工作環境。

自動旋轉模式
螢幕共用模式
多工模式
自動旋轉模式
螢幕共用模式
多工模式

自動旋轉模式

自動旋轉模式** 提供水平和垂直螢幕，提升您的工作效率。

螢幕共享

與您的同事共用螢幕，提升工作效率。

多工

近乎完美雙顯示螢幕，有助於您進行多工。

*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
**安裝 LG Switch 應用程式後才能使用自動旋轉功能。

LG Switch 應用程式

輕鬆管理和控制顯示螢幕

您可以透過分割顯示螢幕或調整基本螢幕選項、視訊選項和 LG Switch 應用程式的各種功能來客製您的工作區域。

*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
*欲下載 LG Switch 應用程式，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和 LG Switch 應用程式僅作為說明使用，可能與實際產品和實際的 LG Switch 應用程式不同。

列印

所有規格

INFO

  • 產品類型

    gram+view

  • 年份

    Y23

尺寸/重量

  • 尺寸 (mm)

    360 x 245.5 x 8.3

  • 重量 (kg)

    0.67 (0.92 / with Folio)

  • 尺寸 (Inch)

    14.17 x 9.66 x 0.32

  • 尺寸 (含外箱)(mm)

    422 x 294 x 70

  • 重量 (含外箱)(kg)

    2

  • 重量 (lb)

    1.45

  • 重量 (含外箱)(lb)

    4.41

  • 尺寸 (含外箱)(Inch)

    16.5x11.5x2.4

設計

  • 外殼材質

    鋁, PC-ABS

  • 顏色

    Silver

系統

  • 作業系統

    Non OS

顯示

  • 亮度

    350nit

  • 色域

    DCI-P3 99% (標準值, min 95%)

  • 對比度

    1200:1 (標準值)

  • 面板類型

    IPS非觸控 / 防眩光

  • 複數面板

    LGD

  • Pol

    防眩光

  • 比例

    16:10

  • 更新率

    60Hz

  • 解析度

    WQXGA 2560 x 1600

  • 尺寸 (Inch)

    16

  • 尺寸 (cm)

    40.6

安全性

  • fTPM/HW TPM

    NO

  • SSD Security

    NO

  • HDD Security

    NO

配件

  • 配件

    對開式保護套, USB Type C To Cable

內建軟體功能

  • Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • LG gram Link

    NO

  • DTS X:Ultra

    NO

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    NO

  • Intel® Unision

    NO

  • LG 控制中心

    NO

  • LG 顯示延伸

    NO

  • LG 簡易指南 / 故障排除指南

    NO

  • LG Glance by Mirametrix®

    NO

  • LG On Screen Display 3

    YES

  • LG 電腦手冊

    NO

  • LG 觸控筆設定

    NO

  • LG 電源管理

    NO

  • LG 閱讀模式

    NO

  • LG Security Guard

    NO

  • 快速分享

    NO

  • LG UltraGear Studio

    NO

  • LG 更新 & 還原

    NO

  • LG 更新中心

    NO

  • McAfee Live Safe (30天試用)

    NO

  • Microsoft 365 (30天試用)

    NO

  • Nebo for LG

    NO

  • PCmover Professional

    NO

  • 行動裝置同步

    NO

  • Wacom notes

    NO

  • Bamboo Paper

    NO

  • LG 智慧助理

    NO

  • LG 快速指南

    NO

  • LG 動態主題

    NO

按鍵

  • 按鍵

    電源鍵

輸入/輸出埠

  • USB Type C

    2 (DP Alt Mode)

使用者評論

