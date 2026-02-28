About Cookies on This Site

    洗衣機知識中心

    HeatPump+ 熱泵乾衣解決方案

      

    全方位領先

    LG HeatPump+ 熱泵除濕式乾衣解決方案
    低溫熱泵除濕，節能省電，溫和護衣
    2017年 在台上市

    影片展示 LG 熱泵乾衣機，以高效節能的方式烘乾衣物，提供溫和保養並且安裝簡易。

    *LG熱泵除濕式乾衣機與LG 傳統烘衣機比較

    *圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

    為什麼熱泵技術是適合現代家庭的更明智的選擇？

    隨著對永續性和能源效率的關注日益增加，對智慧家電的需求持續上升。HeatPump™熱泵技術為高效節能又保護衣物的乾衣方式建立新標準。那麼，HeatPump™熱泵除濕式乾衣技術到底如何運作？

     

    了解先進的熱泵技術，體驗 LG 如何重新定義高效乾衣護理解決方案。

    探索 LG HearPump+熱泵除濕式乾衣解決方案

    LG WashTower 採用雙色設計，上方為深灰色乾衣機，下方為白色洗衣機，放置於小巧的米色洗衣房內。
    WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代

    一體成型，結合洗乾衣全AI智慧科技的智慧型洗乾衣機，極簡美型的設計下展現高效技術力

    LG 洗乾衣機堆疊採用銀色滾筒式設計，尺寸剛好放入木製廚櫃中，架上還放著杯子和碗盤。
    WashCombo™ 熱泵滾筒洗衣機

    一機到底，結合洗衣機與乾衣機，節能便利又護衣

    LG 乾衣機採用白色外觀搭配黑色門，放置在深色木架中，並擺放著綠植和疊好的毛巾。
    AI Dryer™ 免曬衣乾衣機

    高效節能，輕鬆容納大量衣物並快速除濕

    LG Styler俐落質感的外型設計，搭配簡約時尚黑色飾面和鏡面櫃門，放置於淺色木質櫥櫃中。
    Styler® 蒸氣電子衣櫥

    蒸氣除菌、除臭，還原衣物清新質感。與任何房間都可搭配。

    LG HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣技術

    LG 的變頻熱泵技術透過封閉迴路循環利用低溫空氣，高效烘乾衣物。

    影片顯示 LG 乾衣機配備智慧變頻馬達和熱泵系統，在內部循環利用空氣，有效烘乾衣物。

    *影像內容僅供說明參考之用，功能可能因型號而異，且可能與實際產品有所不同。

    什麼是熱泵？

    什麼是熱泵，在乾衣機中有什麼用途？

    LG 乾衣機的透明視圖，展示熱泵空氣循環、紅色暖流和藍色冷流有效烘乾衣物的過程。

    熱泵的作用是轉移熱能而非產生熱能，從而建立節能的封閉循環系統。它利用低溫空氣溫和地烘乾衣物，並透過冷凝器去除空氣中的水分，再重新加熱空氣循環使用。

     

    這個過程持續循環，既能溫和呵護衣料，又能有效節省能源，是現代家庭的理想選擇。

    乾衣效能與能源效率兼備

    LG 熱泵乾衣機與 LG 的傳統烘衣機作比較

    影片比較 LG 熱泵乾衣機的節能空氣循環乾衣方式與傳統風乾方式。

    *影像內容僅供說明參考之用，功能可能因型號而異，且可能與實際產品有所不同。

    對於追求靈活安裝與長期節能的現代家庭而言，HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣技術是相較於傳統排風式系統更具吸引力的選擇。

     

    傳統排風式乾衣會排出高溫潮濕的空氣，不僅浪費了能源，也限制安裝空間。LG HeatPump™熱泵除濕式乾衣無需排出氣體，而是建立自我循環的系統保留熱能、節約能源、降低耗電，又能溫和護衣，並且無須安裝瓦斯管、排風管，不限制安裝空間，是一套更聰明、更高效的乾衣解決方案。

    LG HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣技術
    重新定義乾衣解決方案

    高效節能

    封閉循環系統可回收熱空氣，與傳統乾衣機相比能源消耗更低。¹⁾

    溫和護衣

    在低熱下溫和乾燥，有助於防止布料縮水變形和損壞。²⁾

    靈活安裝

    無需瓦斯管、排風管，可靈活放置在家中任何位置，並安全放心地使用。³⁾

    常見問題

    Q.

    熱泵乾衣機是否容易安裝？

    A.

    是的，LG 熱泵乾衣機安裝簡易。它們無需向外排氣，可靈活放置於各種住家環境中。只需將電源插入標準插座即可使用，為住家使用者免去複雜安裝，尤其適用於通風空間有限的公寓或住宅。

    Q.

    熱泵乾衣機是否需要更長時間才能烘乾衣物？

    A.

    LG 的智能感測乾衣技術可偵測衣物的濕度以設定最佳烘乾時間，確保高效乾衣並維護織物質感。

    Q.

    我可以在熱泵乾衣機中烘乾羽絨棉被嗎？

    A.

    可以，請協助確認洗滌標籤，標示為可滾動烘乾。LG 熱泵乾衣機可用於烘乾羽絨棉被等較重織物。大容量筒槽可容納更大的負載，並確保徹底均勻烘乾。智能感測乾衣技術可調整乾衣行程，以達到最佳效果而避免過度受熱，維持羽絨棉被及其他大型織物的品質。

    Q.

    我應該為我的空間選擇什麼尺寸的熱泵乾衣機？

    A.

    選擇 LG 熱泵乾衣機的尺寸時，請考慮您家庭的乾衣需求和可用空間。較大容量的機型適合家庭或需要頻繁烘乾大量負載的使用者，較小巧的型號則適合較為有限的空間，但依然高效。LG 提供多種不同尺寸，確保您找到最適合自己住家空間的選擇。

    Q.

    是否需要特殊維護？

    A.

    LG 熱泵乾衣機需要定期維護，例如清潔棉絮濾網及定期執行冷凝器保養。

    Q.

    購買乾衣機時應考慮什麼？

    A.

    選擇乾衣機時，請考慮容量、能源效率和乾衣技術。LG 乾衣機採用智能感測乾衣技術，可根據衣物濕度調整乾衣時間，以達到最佳效果並節約能源。LG 熱泵乾衣機所採用的雙變頻熱泵™可減少能耗達 50%。使用 LG ThinQ™ 技術，您可以遙控 LG 乾衣機，讓乾衣管理更加方便。LG 設計時尚簡約，可完美融入各種洗衣空間，更實用還更美觀。

     

    Q.

    什麼是熱泵乾衣機？

    A.

    熱泵乾衣機可回收筒槽內的熱空氣來運作，因此只需消耗較少能源，而且更有助保護衣物。以下為運作方式：

     

    1. 加熱空氣：熱泵可加熱空氣並輸送至筒槽中，以吸收衣物中的水分。

    2. 冷凝：潮濕空氣在蒸發器中冷卻，凝結成水並收集在水箱中或排出。

    3. 回收空氣：重新加熱涼爽乾燥的空氣，然後重新輸送至筒槽中，以繼續烘乾衣物。

    Q.

    哪些乾衣機可以節能？

    A.

    熱泵乾衣機通常被視為節能乾衣機。LG 熱泵乾衣機的設計尤其注重能源效率。LG 的雙變頻熱泵™技術可進一步減少能源消耗，與傳統機型相比可大幅節省成本。因此，LG 乾衣機值得您的信賴，不僅可以節省電費，還同時提供出色的乾衣效能。

    免責聲明

     

     

    1)高效節能

     - 實際耗電量可能因使用環境而異。

     - 影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

     

    2)溫和護衣

    - 影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

     - 為減少乾衣機加熱造成衣物損壞的風險，我們會以大約 60°C 的低溫烘乾衣物。

     - 不同流程的實際溫度也可能有所差異。

     

    3)靈活安裝

     - 部分具洗衣功能之機型可能需要另接管線以供水與排水。