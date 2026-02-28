We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
洗衣機知識中心
HeatPump+ 熱泵乾衣解決方案
LG HeatPump+ 熱泵除濕式乾衣解決方案
低溫熱泵除濕，節能省電，溫和護衣
2017年 在台上市
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
為什麼熱泵技術是適合現代家庭的更明智的選擇？
隨著對永續性和能源效率的關注日益增加，對智慧家電的需求持續上升。HeatPump™熱泵技術為高效節能又保護衣物的乾衣方式建立新標準。那麼，HeatPump™熱泵除濕式乾衣技術到底如何運作？
了解先進的熱泵技術，體驗 LG 如何重新定義高效乾衣護理解決方案。
探索 LG HearPump+熱泵除濕式乾衣解決方案
LG HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣技術
LG 的變頻熱泵技術透過封閉迴路循環利用低溫空氣，高效烘乾衣物。
什麼是熱泵？
什麼是熱泵，在乾衣機中有什麼用途？
乾衣效能與能源效率兼備
LG 熱泵乾衣機與 LG 的傳統烘衣機作比較
對於追求靈活安裝與長期節能的現代家庭而言，HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣技術是相較於傳統排風式系統更具吸引力的選擇。
傳統排風式乾衣會排出高溫潮濕的空氣，不僅浪費了能源，也限制安裝空間。LG HeatPump™熱泵除濕式乾衣無需排出氣體，而是建立自我循環的系統保留熱能、節約能源、降低耗電，又能溫和護衣，並且無須安裝瓦斯管、排風管，不限制安裝空間，是一套更聰明、更高效的乾衣解決方案。
LG HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣技術
重新定義乾衣解決方案
常見問題
Q.
熱泵乾衣機是否容易安裝？
A.
是的，LG 熱泵乾衣機安裝簡易。它們無需向外排氣，可靈活放置於各種住家環境中。只需將電源插入標準插座即可使用，為住家使用者免去複雜安裝，尤其適用於通風空間有限的公寓或住宅。
Q.
熱泵乾衣機是否需要更長時間才能烘乾衣物？
A.
LG 的智能感測乾衣技術可偵測衣物的濕度以設定最佳烘乾時間，確保高效乾衣並維護織物質感。
Q.
我可以在熱泵乾衣機中烘乾羽絨棉被嗎？
A.
可以，請協助確認洗滌標籤，標示為可滾動烘乾。LG 熱泵乾衣機可用於烘乾羽絨棉被等較重織物。大容量筒槽可容納更大的負載，並確保徹底均勻烘乾。智能感測乾衣技術可調整乾衣行程，以達到最佳效果而避免過度受熱，維持羽絨棉被及其他大型織物的品質。
Q.
我應該為我的空間選擇什麼尺寸的熱泵乾衣機？
A.
選擇 LG 熱泵乾衣機的尺寸時，請考慮您家庭的乾衣需求和可用空間。較大容量的機型適合家庭或需要頻繁烘乾大量負載的使用者，較小巧的型號則適合較為有限的空間，但依然高效。LG 提供多種不同尺寸，確保您找到最適合自己住家空間的選擇。
Q.
是否需要特殊維護？
A.
LG 熱泵乾衣機需要定期維護，例如清潔棉絮濾網及定期執行冷凝器保養。
Q.
購買乾衣機時應考慮什麼？
A.
選擇乾衣機時，請考慮容量、能源效率和乾衣技術。LG 乾衣機採用智能感測乾衣技術，可根據衣物濕度調整乾衣時間，以達到最佳效果並節約能源。LG 熱泵乾衣機所採用的雙變頻熱泵™可減少能耗達 50%。使用 LG ThinQ™ 技術，您可以遙控 LG 乾衣機，讓乾衣管理更加方便。LG 設計時尚簡約，可完美融入各種洗衣空間，更實用還更美觀。
Q.
什麼是熱泵乾衣機？
A.
熱泵乾衣機可回收筒槽內的熱空氣來運作，因此只需消耗較少能源，而且更有助保護衣物。以下為運作方式：
1. 加熱空氣：熱泵可加熱空氣並輸送至筒槽中，以吸收衣物中的水分。
2. 冷凝：潮濕空氣在蒸發器中冷卻，凝結成水並收集在水箱中或排出。
3. 回收空氣：重新加熱涼爽乾燥的空氣，然後重新輸送至筒槽中，以繼續烘乾衣物。
Q.
哪些乾衣機可以節能？
A.
熱泵乾衣機通常被視為節能乾衣機。LG 熱泵乾衣機的設計尤其注重能源效率。LG 的雙變頻熱泵™技術可進一步減少能源消耗，與傳統機型相比可大幅節省成本。因此，LG 乾衣機值得您的信賴，不僅可以節省電費，還同時提供出色的乾衣效能。
免責聲明
1)高效節能
- 實際耗電量可能因使用環境而異。
- 影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
2)溫和護衣
- 影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
- 為減少乾衣機加熱造成衣物損壞的風險，我們會以大約 60°C 的低溫烘乾衣物。
- 不同流程的實際溫度也可能有所差異。
3)靈活安裝
- 部分具洗衣功能之機型可能需要另接管線以供水與排水。