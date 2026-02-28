HeatPump+ 熱泵乾衣解決方案

熱泵的作用是轉移熱能而非產生熱能，從而建立節能的封閉循環系統。它利用低溫空氣溫和地烘乾衣物，並透過冷凝器去除空氣中的水分，再重新加熱空氣循環使用。

這個過程持續循環，既能溫和呵護衣料，又能有效節省能源，是現代家庭的理想選擇。