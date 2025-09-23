29" UltraWide™ 21:9 WFHD IPS 多工作業螢幕

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

* 啟用 1ms 動態模糊減少功能時，螢幕亮度可能降低，且部分功能（如 AMD FreeSync™）將無法同時使用。

* 在 1ms MBR 運行期間，可能會出現閃爍，此屬正常現象，實際使用因現實條件略有差異。