We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34" UltraWide™ 21:9 WFHD IPS 多工作業螢幕
34" UltraWide™ 21:9 WFHD IPS 多工作業螢幕
34 吋 21:9 WFHD IPS 多工作業螢幕
21:9 UltraWide™ FHD 多工作業螢幕
視野更廣，效率更高
與標準 FHD (1920×1080) 螢幕相比，UltraWide™ Full HD (2560×1080) 提供更寬廣的水平空間。搭配三邊極窄邊框設計，帶來沉浸且不受干擾的視覺體驗，讓您同時開啟多個視窗，工作與娛樂都更高效。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
VESA DisplayHDR™ 400
細節更清晰，專注更沉浸
支援 VESA DisplayHDR™ 400，帶來更高亮度與對比度，完整呈現 HDR 內容中的細膩層次與真實光影。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
LG Switch 應用程式
快速切換 多工處理
可將畫面劃分為最多 6 個區域，並支援主題設計切換與快速鍵操作，讓視訊會議更即時便利。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*若要下載最新版本的 LG Switch 應用程式，請至 LG.com 支援頁面搜尋。
1ms MBR
1ms MBR，帶來清晰順暢的視覺體驗
以 1ms MBR 技術有效降低動態模糊與殘影，在高速移動的場景中仍能保持清晰流暢，帶來更順暢的遊戲體驗與銳利視覺效果。
ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* 啟用 1ms 動態模糊減少功能時，螢幕亮度可能降低，且部分功能（如 AMD FreeSync™）將無法同時使用。
* 在 1ms MBR 運行期間，可能會出現閃爍，此屬正常現象，實際使用因現實條件略有差異。
專注舒適設計，釋放效率潛能
閱讀模式
自動優化色彩溫度與亮度，長時間閱讀也能保持舒適，讓雙眼更輕鬆不疲累。
不閃爍技術
不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，讓您的雙眼享有舒適的工作環境。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
纖薄設計
時尚支架，打造俐落桌面
簡約俐落的 L 型設計，結合可調整傾斜角度，帶來符合人體工學的舒適體驗，支援 100×100 VESA 壁掛安裝，靈活配置空間，打造高效且具質感的工作環境。
主要規格
尺寸 (Inch)
34
解析度
2560 x 1080
面板類型
IPS
面板比例
21:9
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
曲面
NO
更新率 (Max.) [Hz]
100
反應時間
1msMBR
顯示位置調整
Tilt
所有規格
顯示
尺寸 (Inch)
34
面板比例
21:9
面板類型
IPS
反應時間
1msMBR
解析度
2560 x 1080
點距 (mm)
0.3124 x 0.310
色彩深度 (顏色數)
16.7M
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
對比度 (Typ.)
1000:1
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
曲面
NO
更新率 (Max.) [Hz]
100
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
對比度 (Min.)
700:1
尺寸 (cm)
86.36cm
連接性
音源輸入
NO
HDMI
YES(1ea)
菊鍊
NO
DisplayPort
YES(1ea)
Thunderbolt
NO
USB-C
NO
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
麥克風輸入
NO
USB 下行埠
NO
USB 上行埠
NO
USB-C (資料傳輸)
NO
USB-C (電源供給)
NO
功能
HDR 10
NO
AMD FreeSync™
NO
自動亮度調節
NO
色弱模式
YES
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
NO
PIP
NO
PBP
NO
不閃屏技術
YES
NVIDIA G-Sync™
NO
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
YES
閱讀模式
YES
FPS 幀數計數器
NO
可變更新率
NO
Dolby Vision™
NO
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
超頻
NO
使用者自訂快捷鍵
NO
自動輸入切換
YES
RGB LED 情境燈光
NO
麥克風
NO
HDR Effect
YES
硬體
顯示位置調整
Tilt
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
一鍵支架安裝
YES
聲音
藍芽連接性
NO
Dolby Atmos
NO
揚聲器
NO
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
910 x 200 x 461 mm
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
816.5 x 486.7 x 220.0 mm
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
816.5 x 365.3 x 45.5 mm
重量(含底座) (kg)
7.6 kg
INFO
產品名稱
34U511A-B
年份
Y25
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
配件
變壓器
YES
Display Port
NO
HDMI
YES
其它 (配件)
NO
遙控器
NO
智慧功能
全螢幕網頁瀏覽器
NO
LG Content Store (App Store)
NO
LG ThinQ®
NO
鏡像功能
NO
作業系統
NO
語音助理
NO
Wi-Fi
NO
軟體應用
雙向控制設定
YES
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
LG UltraGear™ Studio
NO
使用者評論
為你推薦
哪裡購買
推薦產品