34" UltraWide™ 21:9 WFHD IPS 多工作業螢幕

34U511A-B
前視圖
-15 度側視圖
+15 度側視圖
-15 度傾斜的側視圖
左側視圖
右側視圖
俯視圖
後視圖
左後視圖
右後視圖
特寫後視圖
I/O 連接埠後視圖
前視圖
-15 度側視圖
+15 度側視圖
-15 度傾斜的側視圖
左側視圖
右側視圖
俯視圖
後視圖
左後視圖
右後視圖
特寫後視圖
I/O 連接埠後視圖

主要功能

  • 34吋WFHD(2560x1080) IPS多工作業螢幕
  • 三邊極窄邊框設計
  • sRGB 99% (Typ.)，搭配原廠精準校色
  • 400nits (Typ.)亮度/ 支援 VESA DisplayHDR™ 400
  • 100Hz 更新率 / 1ms MBR 反應時間
更多
沉浸震撼視覺高效便捷功能流暢遊戲體驗舒適體驗
LG UltraWide Monitor 標誌。

LG UltraWide Monitor 標誌。

34 吋 21:9 WFHD IPS 多工作業螢幕

LG 超寬顯示器放在現代風格辦公室的白色辦公桌上，顯示多項資料儀表板和圖表，方便提高生產力和多工作業。

LG 超寬顯示器放在現代風格辦公室的白色辦公桌上，顯示多項資料儀表板和圖表，方便提高生產力和多工作業。

LG 34 吋超寬顯示器展示 21:9 和 16:9 縱橫比之間的差異，並排顯示多個應用程式，以進行多工作業。

21:9 多工作業螢幕

窄邊框螢幕設計

未來主義風格機車騎手在霓虹燈照亮的城市景觀中賽車，突出顯示的區域呈現更清晰、更銳利的畫面，展示動作的清晰度。

100Hz 更新率
畫面清晰流暢

顯示器的側視圖顯示傾斜調整，重疊的輪廓顯示其人體工學運動範圍。

極簡支架設計
舒適俐落

生動景觀展示北極光在白雪皚皚的山脈上綻放，倒映在平靜的湖泊中，展現高動態範圍的色彩和對比度。

DisplayHDR™ 400，
細節生動亮麗

21:9 UltraWide™ FHD 多工作業螢幕

視野更廣，效率更高

與標準 FHD (1920×1080) 螢幕相比，UltraWide™ Full HD (2560×1080) 提供更寬廣的水平空間。搭配三邊極窄邊框設計，帶來沉浸且不受干擾的視覺體驗，讓您同時開啟多個視窗，工作與娛樂都更高效。

LG 超寬顯示器透過 34 吋 21:9 螢幕顯示多個應用程式，突出顯示的圖示與標準 27 吋 16:9 顯示屏比較，展示多出的額外水平空間。

LG 超寬顯示器透過 34 吋 21:9 螢幕顯示多個應用程式，突出顯示的圖示與標準 27 吋 16:9 顯示屏比較，展示多出的額外水平空間。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

VESA DisplayHDR™ 400

細節更清晰，專注更沉浸

支援 VESA DisplayHDR™ 400，帶來更高亮度與對比度，完整呈現 HDR 內容中的細膩層次與真實光影。

IPS™ 螢幕

LG IPS™ 螢幕技術以廣角呈現精準色彩。

支援VESA DisplayHDR™ 400

HDR400（高動態範圍），呈現更高等級的亮度與色彩表現

sRGB 99% (Typ.)

達到 99% DCI-P3 色域覆蓋率，色彩呈現更準確、生動。

專業色彩調整

帶來精準、穩定的一致色彩表現。

LG 超寬顯示器顯示著生動的北極光圖像，並配備相片編輯介面，展現生動的色彩準確度和高解像度細節。

LG 超寬顯示器顯示著生動的北極光圖像，並配備相片編輯介面，展現生動的色彩準確度和高解像度細節。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG Switch 應用程式

快速切換 多工處理

可將畫面劃分為最多 6 個區域，並支援主題設計切換與快速鍵操作，讓視訊會議更即時便利。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*若要下載最新版本的 LG Switch 應用程式，請至 LG.com 支援頁面搜尋。

1ms MBR

1ms MBR，帶來清晰順暢的視覺體驗

以 1ms MBR 技術有效降低動態模糊與殘影，在高速移動的場景中仍能保持清晰流暢，帶來更順暢的遊戲體驗與銳利視覺效果。

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

未來主義風格機車騎手在霓虹燈照亮的城市景觀中賽車，背景有動態模糊效果，突出顯示的部分呈現銳利清晰的視覺效果，說明 1ms 動態模糊減少技術 (MBR) 的作用。

未來主義風格機車騎手在霓虹燈照亮的城市景觀中賽車，背景有動態模糊效果，突出顯示的部分呈現銳利清晰的視覺效果，說明 1ms 動態模糊減少技術 (MBR) 的作用。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

* 啟用 1ms 動態模糊減少功能時，螢幕亮度可能降低，且部分功能（如 AMD FreeSync™）將無法同時使用。

* 在 1ms MBR 運行期間，可能會出現閃爍，此屬正常現象，實際使用因現實條件略有差異。

專注舒適設計，釋放效率潛能

閱讀模式

自動優化色彩溫度與亮度，長時間閱讀也能保持舒適，讓雙眼更輕鬆不疲累。

不閃爍技術

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，讓您的雙眼享有舒適的工作環境。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

纖薄設計

時尚支架，打造俐落桌面

簡約俐落的 L 型設計，結合可調整傾斜角度，帶來符合人體工學的舒適體驗，支援 100×100 VESA 壁掛安裝，靈活配置空間，打造高效且具質感的工作環境。

設置在整潔的辦公桌上的顯示器俯視圖和角度視圖，搭配咖啡杯、無線鍵盤、滑鼠和時尚低調的支架，確保穩定性並節省空間。

設置在整潔的辦公桌上的顯示器俯視圖和角度視圖，搭配咖啡杯、無線鍵盤、滑鼠和時尚低調的支架，確保穩定性並節省空間。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    34

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 反應時間

    1msMBR

  • 顯示位置調整

    Tilt

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    34

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    1msMBR

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.3124 x 0.310

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    86.36cm

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES(1ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    NO

  • AMD FreeSync™

    NO

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    NO

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100 mm

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    910 x 200 x 461 mm

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    816.5 x 486.7 x 220.0 mm

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    816.5 x 365.3 x 45.5 mm

  • 重量(含底座) (kg)

    7.6 kg

INFO

  • 產品名稱

    34U511A-B

  • 年份

    Y25

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    NO

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    NO

  • 遙控器

    NO

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    NO

  • LG Content Store (App Store)

    NO

  • LG ThinQ®

    NO

  • 鏡像功能

    NO

  • 作業系統

    NO

  • 語音助理

    NO

  • Wi-Fi

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

