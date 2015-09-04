LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 (5,000 ANSI流明)

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*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況而有差異。
0.94 超短焦投射比
打造4K沉浸觀影體驗
短焦投影技術，小空間也能享受大螢幕高畫質觀影體驗。
*ProBeam可在 0.79 公尺距離投射出 40 吋畫面，在3.04 公尺的距離投射出150 吋，以及在6.12 公尺的距離投射出 300 吋畫面。
真4K雷射
高畫質解析度 最大300吋畫面
LG ProBeam 利用 4K UHD 雷射技術，最大可投射300 吋大畫面，提供830萬畫素驚驗視覺效果。
5,000 ANSI 流明
讓您的簡報完美呈現
即使在明亮的會議室內，5,000 ANSI 流明亮度也能在不降低影像品質的狀況下，提供精準與清晰畫面，提高辦公會議空間的工作效率。
可縮放及調整的投影機
適合任何商業應用
安裝簡便 靈活搭配
LG ProBeam 且具備鏡頭位移（H±20％，V±50％）和縮放 x1.2 倍變焦功能，可將投影機安裝在任何地方，並設置螢幕到所需要的正確尺寸和位置。
12點影像扭曲調整
簡單更精確
透過螢幕上的12點扭曲功能，設置更精確的畫面呈現。
最小的 4K 5,000 ANSI 投影機
完美精巧的尺寸
LG BU53RG 不僅擁有 16.7 公升的精巧機身，還具有 4K 高解析度和 5,000 ANSI 流明亮度，可完美適用於任何商務空間。
最小的 WUXGA 5,000 ANSI 投影機：完美精巧的尺寸。
20,000 小時的高持久雷射
穩定清晰具高成本效益
強大的雷射光源可顯示更明亮的圖像，且持續長達 20,000 小時。
SuperSign
輕鬆管理及維護
透過支援投影顯示優化功能，提供多種調整模式，包括內容分發和遠程管理已安裝的投影機。
LG SuperSign CMS
針對LG webOS顯示器優化的內容管理軟體中心。支援多個顯示器和帳戶，讓多個使用者就可以輕鬆從PC或手機監控後台中心，進行內容創建和編輯、排程和分發。
LG SuperSign Control+
SuperSign Control+支援遠程監控的後臺中心，適用於大規模部署。多個管理員可以通過網絡登入SuperSign Control+伺服器，實時監控投影機的狀態並做即時調整。
LG ConnectedCare
LG 提供的雲端服務解決方案，可遠端管理投影機的狀態，進行故障診斷與遠端控制服務，保障業務的穩定運作。
*消費者在使用 SuperSign Control+、SuperSign CMS 和 LG ConnectedCare™ 時可能需要根據各自所在地區支付額外費用。
LG 投影計算功能
你可以使用LG投影計算功能在您的空間中模擬LG投影機。
主要規格
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
5000
-
種類
Laser (LD + P/W)
-
對比度
3,000,000:1 ↑
-
數位梯形校正
影像調整 (4/9/15/25/HV)
-
輸出
10W (5W+5W)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
Yes
-
Zoom
1.2x
-
鏡頭位移
Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )
所有規格
投影系統
-
投影系統
DLP
原生解析度
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
5000
對比度
-
對比度
3,000,000:1 ↑
輸入/輸出源
-
音訊輸出
Yes (Phone jack)
-
RS-232C
1
-
IP 控制
Yes
-
RJ45
1
-
HDMI
2
-
USB Type-A
2 (USB2.0)
CHANGEABLE F#
-
Changeable F#
No
重量
-
淨重量 (kg or g)
9.7 kg
-
總重量 (kg or g)
11.5 kg
功能
-
平台 (OS, UI)
Signage webOS 6.0
-
背景圖案
Yes
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
Yes
-
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
Yes
-
藍芽音源輸出
Yes
-
LG Sound Sync (with Sound Bar)
Yes
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
Yes
-
HDMI simplink (CEC)
Yes
-
HDCP
HDCP2.2
-
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
Yes
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
Yes
-
設定指南
Yes (Bean Bird)
-
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
Yes
-
環保功能 - 節能模式
Yes(最小 / 中等 / 最大)
-
環保功能 - 睡眠計時器
No
-
環保功能 - 自動關機/自動休眠
Yes
-
環保功能 - 定時開關機
Yes (開 / 關)
-
環保功能 - 自動待機/自動關機
Yes
-
HDR
Yes
-
DICOM
No
-
TruMotion
Yes
-
影像翻轉
Yes (水平/垂直)
-
黑階控制
Yes
-
降躁
Yes
-
色溫調節
Yes
-
Gamma Correction (專家控制模式)
Yes
-
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
Yes
-
快速開關機
Yes (on 12 Sec off 2 Sec)
-
內存記憶體存儲
Yes (大約9GB)
-
Blank
Yes
-
Expert controlvADJ
Yes
-
數位梯形校正
影像調整 (4/9/15/25/HV)
投影偏移
-
投影偏移
100%
面板比例
-
縱橫比控制
16:6 / 16:9 / 16:10 / 21:9 / 4:3
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
手動
-
Zoom
1.2x
輸入信號相容性
-
數位(HDMI)
數位(HDMI)
高達4K (4096x2160)
投影影像
-
螢幕尺寸
40" ~ 300"
-
標準 (鏡頭到牆面)
廣角 2017 /長焦距 2454 (100吋)
-
投射比
0.94 - 1.14
鏡頭位移
-
鏡頭位移
Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )
光源
-
種類
Laser (LD + P/W)
音訊
-
輸出
10W (5W+5W)
-
Clear Voice
Yes (Clear Voice lll)
尺寸
-
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
370 x 290 x 155.7
-
總尺寸 (mm) (W x D x H)
580 x 441 x 273
溫度
-
工作溫度
0 ~ 40℃
設計
-
機身顏色
上底: 白色 / 前後: 黑色
-
Local Key
搖桿
-
肯辛頓鎖
Yes
-
腳架
Yes (4腳架)
-
天花板安裝孔 (支架用)
Yes
配件
-
使用手冊
Simple Book
-
快速使用指南
Yes
-
保固卡
Yes
-
遙控器 - Normal
Yes
-
符合證書 (法規)
FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS
噪音值
-
最小節能 (Bright)
29 dB(A)
-
中等節能
27 dB(A)
-
最大節能 (Eco)
26 dB(A)
電源
-
功耗 (Max.)
400W
-
待機電源
0.5W↓
-
電源供應
100V – 240V @ 50~60 Hz
(內建PSU)