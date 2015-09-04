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LG ProBeam 6,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機
影像
鐳射 4K UHD (3840x2160)
6,000 ANSI 流明
使用延展性
縮放 x1.6 倍
鏡頭移位水平 ±20%、垂直 ±50%
應用管控中心
SuperSign
LG Connected Care
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
高清解析度，適合大空間場合
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
讓您的簡報完美呈現
適合任何商業應用
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
安裝簡便 靈活搭配
簡單且精確的螢幕調整
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
穩定清晰 長效使用壽命
28 年
每日使用 2 小時
14 年
每日使用 4 小時
7 年
每日使用 8 小時
*實際情況取決於產品使用環境及保養方法。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
輕鬆管理及維護
支援最佳化顯示功能，，提供多種調整模式，
包括分發影像內容及遠距管理投影機等各種解決方案。
LG SuperSign 內容管理系統
支援多個裝置和帳戶，令不同使用者能輕鬆通過電腦或流動裝置存取伺服器，並進行影視內容的建立、編輯、調度和分發。
LG SuperSign Control+
LG ConnectedCare
*消費者在使用 SuperSign Control+、SuperSign CMS 和 LG ConnectedCare™ 時可能需要根據各自所在地區支付額外費用。
LG 投影計算功能
主要規格
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
6000
-
種類
Laser (LD + P/W)
-
對比度
3,000,000:1
-
數位梯形校正
影像調整 (4/9/15/25/HV)
-
輸出
10W (5W+5W)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES
-
Zoom
1.6x
-
鏡頭位移
YES (水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )
所有規格
投影系統
-
投影系統
DLP
原生解析度
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
6000
對比度
-
對比度
3,000,000:1
CHANGEABLE F#
-
Changeable F#
YES
重量
-
淨重量 (kg or g)
9,7Kg
-
總重量 (kg or g)
11.5KG
功能
-
平台 (OS, UI)
Signage webOS 6.0
-
背景圖案
YES
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES
-
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
YES
-
藍芽音源輸出
YES
-
LG Sound Sync (with Sound Bar)
YES
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
YES
-
HDMI simplink (CEC)
YES
-
HDCP
HDCP2.2
-
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
YES
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
YES
-
設定指南
YES (Bean Bird)
-
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
YES
-
環保功能 - 節能模式
YES (最小 / 中等 / 最大)
-
環保功能 - 睡眠計時器
YES
-
環保功能 - 自動關機/自動休眠
YES
-
環保功能 - 定時開關機
YES (開 / 關)
-
環保功能 - 自動待機/自動關機
YES
-
HDR
YES
-
DICOM
YES
-
TruMotion
YES
-
數位梯形校正
影像調整 (4/9/15/25/HV)
-
影像翻轉
YES (水平/垂直)
-
黑階控制
YES
-
降躁
YES
-
色溫調節
YES
-
Gamma Correction (專家控制模式)
YES
-
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
YES
-
快速開關機
YES(on 12 Sec off 2 Sec)
-
內存記憶體存儲
YES (大約 9GB)
-
Blank
YES
-
Expert controlvADJ
YES
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
手動
-
Zoom
1.6x
投影影像
-
螢幕尺寸
40" - 300"
-
標準 (鏡頭到牆面)
廣角 2880 / 長焦距 4630
-
投射比
1.30 - 2.08
鏡頭位移
-
鏡頭位移
YES (水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )
投影偏移
-
投影偏移
1
光源
-
種類
Laser (LD + P/W)
音訊
-
輸出
10W (5W+5W)
-
Clear Voice
YES (Clear Voice lll)
尺寸
-
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
370 x 290 x 155.7
-
總尺寸 (mm) (W x D x H)
580 x 441 x 273
溫度
-
工作溫度
0 - 40℃
輸入信號相容性
-
數位(HDMI)
高達4K (4096x2160)
輸入/輸出源
-
音訊輸出
YES (電話孔)
-
RS-232C
1
-
IP 控制
YES
-
RJ45
1
-
HDMI
3
-
USB Type-A
2 (USB2.0)
設計
-
機身顏色
灰色
-
Local Key
搖桿
-
肯辛頓鎖
YES
-
腳架
YES (4腳架)
-
天花板安裝孔 (支架用)
YES
配件
-
使用手冊
Simple Book
-
快速使用指南
YES
-
保固卡
YES
-
遙控器 - Normal
YES
-
符合證書 (法規)
FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS
噪音值
-
最小節能 (Bright)
33
-
中等節能
30
-
最大節能 (Eco)
29
-
節能關閉 (Max)
29
面板比例
-
縱橫比控制
16:6 / 16:9 / 16:10 / 21:9 / 4:3
電源
-
功耗 (Max.)
460W
-
待機電源
0.5W↓
-
電源供應
100V – 240V @ 50-60 Hz (內鍵PSU)