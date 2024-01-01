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GW-BF389SA
直驅變頻雙門冰箱 晶鑽格紋銀 / 343L
(冷藏234/冷凍109)
(0)
59.5cm 窄版美型
極窄極鮮極便利
* 依據 UL 測試結果，使用 LG 的內部測試方法測量 LGE 型號雙門下冷凍GBB72NSDFN (±0.5℃)，法式多門 GF-L570PL (±0.5℃)，對開冰箱 J811NS35 (±0.5℃)、雙門上冷凍 B607S (±0.5℃) 和 B606S (±1.0℃) 的平均峰值溫度波動。
* 無負載和正常溫度設定。實際使用結果可能不同。
*根據UL測試結果，使用LG的內部測試方法，比較了LGE的反閘冷卻+型號（GBB60NSZHE）和門冷卻+型號（GBB72NSDFN）的頂部門籃溫度從24.8℃下降到8℃所需的時間。
*直驅變頻壓縮機的10年保固（僅限零件）。
**A +++-40％的效率比A +++冰箱的門檻值高40％。（A +++到D比例）
***變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固5年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。
* ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*顯示的產品圖片可能與實際產品有所不同。
摘要
主要規格
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
595 x 1860 x 682
-
壓縮機類型
直驅變頻壓縮機
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
所有規格
控制和顯示螢幕
-
內 LED 顯示螢幕
Yes
-
急速冷凍
Yes
-
快速冷卻
Yes
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
595 x 1860 x 682
效能
-
壓縮機類型
直驅變頻壓縮機
冰箱隔層
-
（酒）瓶架
Yes(一組)
智慧科技
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
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