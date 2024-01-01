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直驅變頻雙門冰箱 晶鑽格紋銀 / 343L
(冷藏234/冷凍109)

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直驅變頻雙門冰箱 晶鑽格紋銀 / 343L
(冷藏234/冷凍109)

GW-BF389SA

直驅變頻雙門冰箱 晶鑽格紋銀 / 343L
(冷藏234/冷凍109)

(0)

直驅變頻壓縮機

10年保固

節能標章

能源效率第1級

快速冷凍

快速冷藏

59.5cm 窄版美型
極窄極鮮極便利

NatureFRESH™ 原味優鮮

NatureFRESH™ 原味優鮮技術讓您愉悅的體驗新鮮盛宴

盡情享用各樣新鮮的食材，每一口都帶給您美好的食物體驗

LINEARCooling™ 直驅變頻溫控

延長保鮮食物更新鮮

LG 直驅變頻壓縮機降低溫度波動，維持生鮮食品的外觀和口味。

REF-VplusCentum-MetaltouchSTS-05-2-LinearCooling-Desktop_V3

REF-VplusCentum-MetaltouchSTS-05-3-LinearCooling-Desktop

REF-VplusCentum-MetaltouchSTS-05-4-LinearCooling-Desktop

24小時恆溫均冷 1

24小時恆溫均冷

溫度控制更精準

* 依據 UL 測試結果，使用 LG 的內部測試方法測量 LGE 型號雙門下冷凍GBB72NSDFN (±0.5℃)，法式多門 GF-L570PL (±0.5℃)，對開冰箱 J811NS35 (±0.5℃)、雙門上冷凍 B607S (±0.5℃) 和 B606S (±1.0℃) 的平均峰值溫度波動。
* 無負載和正常溫度設定。實際使用結果可能不同。

四方吹冷流<sup>+</sup>，邊門加強保鮮零死角 <br>提升32%冷卻速度，均冷保鮮1

四方吹冷流+，邊門加強保鮮零死角
提升32%冷卻速度，均冷保鮮

前置四方吹冷流+出風孔有助於維持冰箱溫度，以保持食物新鮮。

*根據UL測試結果，使用LG的內部測試方法，比較了LGE的反閘冷卻+型號（GBB60NSZHE）和門冷卻+型號（GBB72NSDFN）的頂部門籃溫度從24.8℃下降到8℃所需的時間。

最佳保鮮濕度
蔬果濕度平衡裝置

最佳保鮮濕度

蔬果濕度平衡裝置可維持蔬果室最佳濕度，可依放入蔬菜或水果調整控制器，保持食材最佳新鮮度。
根據食物類型選擇最佳溫度
溫度調節器

根據食物類型選擇最佳溫度

溫度調節器可選擇最適溫度分別保持肉、魚和蔬菜的最佳狀態。
LG 直驅變頻壓縮機享有10年保固
直驅變頻壓縮機

LG 直驅變頻壓縮機享有10年保固

LG 獨家直驅變頻壓縮機技術，大幅降低壓縮機運轉時噪音並有效節能。直驅變頻壓縮機提供領先業界的直驅變頻壓縮機10年保固，讓您更安心使用。

*直驅變頻壓縮機的10年保固（僅限零件）。
**A +++-40％的效率比A +++冰箱的門檻值高40％。（A +++到D比例）
***變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固5年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。

為您的廚房空間帶來最佳的靈活度

便利的存放使用

為您的廚房空間帶來最佳的靈活度

內建酒瓶架及兩段式折疊架，食物分類擺放更容易，讓廚房使用上更舒適
冷藏大空間靈活運用1
兩段式折疊架

冷藏大空間靈活運用

兩段式折疊架可依照不同食品容器，創造合適高度的貯藏空間。

WiFi遠端管理您的冰箱

ThinQ™

WiFi遠端管理您的冰箱

運用LG ThinQ™ APP，就可透過智慧手機遠端設定冰箱溫度，大量新鮮食材保存更安心。

* ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*顯示的產品圖片可能與實際產品有所不同。

slim-fit-PC-0915

摘要

列印
能耗等級
1
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
產品尺寸 (寬x高x深mm)
595 x 1860 x 682
產品重量 (kg)
75

主要規格

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    595 x 1860 x 682

  • 壓縮機類型

    直驅變頻壓縮機

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yes

所有規格

控制和顯示螢幕

  • 內 LED 顯示螢幕

    Yes

  • 急速冷凍

    Yes

  • 快速冷卻

    Yes

尺寸和重量

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    595 x 1860 x 682

效能

  • 壓縮機類型

    直驅變頻壓縮機

冰箱隔層

  • （酒）瓶架

    Yes(一組)

智慧科技

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yes

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