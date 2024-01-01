InstaView™敲敲看門中門冰箱 星辰銀 / 653L(冷藏414/冷凍239)

*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。

*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。

*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。

*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。

*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。