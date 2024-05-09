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ARTCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調 - 潮酷系列鏡面黑 _4.1kw_建議適用坪數約5-7坪
* 圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
透過 ARTCOOL™ 空調讓您的室內空間時尚有型
由 TUV 測試
經德國萊茵 TÜV 實驗，Plasmaster™Ionizer++奈米離子產生器可以在 30m³ 的測試空間內達到 99.9% 的殺菌效率（測試菌種: 金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測室內機型號為 SW09BAJWAN，受測 Plasmaster™Ionizer++奈米離子產生器型號為 MDU62441501。測試結果可能隨著實際使用狀況、使用環境之不同而有所差異。
由 Intertek 測試
經 Intertek 實驗，Plasmaster™Ionizer++ 奈米離子產生器可可以在 30m³ 的測試空間內達到 99.9% 的殺菌效率（測試菌種:金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN，受測 Plasmaster™Ionizer++奈米離子產生器型號為 MDU62441501。測試結果可能隨著實際使用狀況、使用環境之不同而有所差異。
由 TUV 測試
經德國萊茵 TÜV 實驗，實驗報告 No. 50068747 001, LG 變頻空調搭載雙迴轉變頻壓縮機 (測試型號: US-Q242K*)相較於 LG 非變頻空調搭載定速壓縮機 (測試型號: TS-H2465DAO) 的效率高 70%。
由 TUV 測試
LG 變頻空調 (US-Q242K*)相較於LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、設定溫度 (26℃)、測試時間 (8 小時)。
雙迴轉變頻壓縮機 10年保固
變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受 LG 變頻空調的好處。
快速冷房及暖房
LG 空調在圖片的上方中間。下面為兩張圖片，一張顯示海灘景色，另一張顯示山頭白雪靄靄的景色。在海灘景色中，空調吹出藍色涼爽的風，而在山頭白雪靄靄的景色中，空調吹出紅色的暖風。
保持機器內部清潔
此圖示顯示了使用凍結洗淨功能清潔空調內部的過程。 （冷凍、洗滌、乾燥）
去除大型灰塵
LG 空調安裝在牆上並從側視角可見。頂部面板漂浮上方，可見內部濾網。從預濾網伸出的一條線指向放大圓圈圖，顯示預濾網濾出的灰塵。右下角顯示預濾網標誌。
由 BAF 認證
*經英國 BAF 認證，可減少居家塵螨過敏原。
*影片中的產品僅供說明之用，可能跟實際產品不同。
*上圖僅供參考。
*僅在客戶使用遙控器設定此功能時有效。
智慧遠控 享受便利生活
利用語音助理進行簡單控制
透過行動裝置控制空調
有效產品維護
*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。
*智能功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢您的零售商或 LG 以了解服務可用性。
*本產品不含啟用語音功能的智慧喇叭裝置。
*圖片中應用程序的UI（使用者介面）僅用於說明目的，可能與實際有所不同。
摘要
主要規格
-
產品類別
壁掛
-
HVAC 類別
冷暖
-
最大冷房能力 (W)
4500
-
最大暖房能力 (W)
4900
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
是
-
奈米離子
是
所有規格
條碼
-
條碼
8851434639104
冷房
-
擺葉方向
上下/左右
-
氣流方向控制（左右）
是
-
氣流方向控制（上下）
是（6 段）
-
舒適風
是
-
風扇速度
6 段
-
快速冷房
是
-
舒適風+
是
奈米離子
-
奈米離子
是
產品資訊
-
上市月份 (YYYY-MM)
2024-05
-
製造商（進口商）
LG Electronics
-
產品型號名稱
S3NM14KLRZA
-
產品類型與型號名稱
Inverter & S3NM14KLRZA
便利性
-
自動重新啟動
是
-
風扇模式
是
-
濾網清潔提醒
不適用
-
強制切換操作
是
-
人體偵測
不適用
-
開關預約定時 (24 小時)
是
-
遙控
是
-
預約定時
是
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
是
-
語音控制（第三方裝置）
是
節能
-
主動三段省電模式(80%/60%/40%)
是
-
能源監控
是
-
ICA（I 控制安培）
不適用
設計
-
顏色 (機身)
黑色
-
顏色 (出風口)
黑色
-
顯示螢幕
88 個隱藏
濾網
-
細塵濾網
不適用
-
初級濾網
是
-
超微塵濾網
不適用
暖房
-
快速暖房
是
衛生
-
自體乾燥
是
-
熱交換器清潔
是
室外機
-
室外機型號名稱
S3UM14KLRZA
一般
-
最大冷房能力 (W)
4500
-
額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)
4100 / 890
-
最大暖房能力 (W)
4900
-
額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)
4500 / 890
-
HVAC 類別
冷暖
-
室內機尺寸_WxHxD(mm)
998x345x210
-
室內機重量 (kg)
12.0
-
室內機重量 (lb.)
26.5
-
室外機尺寸_WxHxD(mm)
770x545x288
-
室外機重量 (kg)
35.0
-
室外機重量 (lb.)
77.2
-
產品類別
壁掛
-
產品類別 II
變頻
-
額定輸入電壓 (V, Hz)
220, 60
-
製冷劑類型
R32
-
噪音值 (冷房) SH/H/M/L/SL(dB(A))
0 / 40 / 35 / 30 / 24
-
噪音值 (暖房) SH/H/M/L/SL(dB(A))
0 / 40 / 35 / 30 / 0
除濕
-
除濕
是
-
濕度感應器
不適用