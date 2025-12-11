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建議9-13坪｜WiFi 雙迴轉變頻空調｜極智2.0系列｜AI 氣流 & 人體感知

建議9-13坪｜WiFi 雙迴轉變頻空調｜極智2.0系列｜AI 氣流 & 人體感知

LS-72RHST
Front view of 建議9-13坪｜WiFi 雙迴轉變頻空調｜極智<sup>2.0</sup>系列｜AI 氣流 & 人體感知 LS-72RHST
LG 空調開啟下擺葉的前視圖
LG 空調開啟下擺葉的前視圖
LG 空調略微開啟下擺葉的前視圖
LG 壁掛式空調關閉下擺葉的斜角右側視圖。
牆上裝有 LG 空調的現代客廳
安裝在現代風格室內的 LG 空調的斜角視圖
LG 空調的斜角右側視圖，下擺葉完全開啟，溫度顯示為 18°C
LG 壁掛式空調的角度俯視圖，頂蓋打開，顯示內部通風孔和組件。
LG 空調低角度特寫圖
LG 空調關閉下擺葉的斜角左側視圖
LG 空調完全開啟下擺葉的斜角左側視圖
LG 空調開啟頂蓋的頂斜角視圖
LG 空調關閉下擺葉的斜角視圖
LG 空調完全開啟下擺葉的斜角右側視圖
Front view of 建議9-13坪｜WiFi 雙迴轉變頻空調｜極智<sup>2.0</sup>系列｜AI 氣流 & 人體感知 LS-72RHST
LG 空調開啟下擺葉的前視圖
LG 空調開啟下擺葉的前視圖
LG 空調略微開啟下擺葉的前視圖
LG 壁掛式空調關閉下擺葉的斜角右側視圖。
牆上裝有 LG 空調的現代客廳
安裝在現代風格室內的 LG 空調的斜角視圖
LG 空調的斜角右側視圖，下擺葉完全開啟，溫度顯示為 18°C
LG 壁掛式空調的角度俯視圖，頂蓋打開，顯示內部通風孔和組件。
LG 空調低角度特寫圖
LG 空調關閉下擺葉的斜角左側視圖
LG 空調完全開啟下擺葉的斜角左側視圖
LG 空調開啟頂蓋的頂斜角視圖
LG 空調關閉下擺葉的斜角視圖
LG 空調完全開啟下擺葉的斜角右側視圖

主要功能

  • 內建 WiFi 模組，無需加購
  • AI 氣流，搭配智慧感知器，舒適隨行
  • AI 凍潔淨化，一鍵淨化
  • 舒適風+，提供輕柔間接風
  • 智慧電量管理，自主掌握能源使用
  • 奈米離子抑菌
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最新優惠資訊

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A image of iF Design Award 2025 logo

2025 iF 設計獎

獨特雙出風口設計，冷房時前方與下方同時出風，快速降溫；舒適風+僅前方出風，柔和舒適。外型簡約霧白，融入室內不突兀。

 

2024 紅點設計獎

2024 紅點設計獎

一體成形，簡約外觀，展現現代家居美學，不僅提升空間質感，更體現 LG 對使用者體驗的重視。

2024 美國傑出工業設計獎 (IDEA) 決賽入圍

2024 美國傑出工業設計獎 (IDEA) 決賽入圍

展現在創新設計與使用者體驗上的卓越表現，柔和的白色霧面質感，完美融入現代居家環境，在國際設計獎項上脫穎而出。

坪數建議適用機型試算

坪數建議適用機型試算

不知道該怎麼選擇適合的空調產品嗎?別擔心，可以先依照需求及條件評估適用的建議產品。

坪數建議適用機型試算 立即試算

Smart ThinQ®

AI 氣流舒適風⁺主動式能源節省AI 凍潔淨化
影片搖鏡畫面展示壁掛式安裝的 LG 空調，突顯其時尚設計以及溫度顯示屏上的 18°C。

智慧調整，懂你所需

動畫展示 LG 空調的 AI Air 功能，自動調整氣流，打造舒適體感。

AI 氣流

動畫展示 LG 空調的 Dual Vane 功能，提供精準的氣流控制。

雙葉導流

動畫展示智慧型手機上的 LG 空調 kW Manager 功能，以管理使用能源。

主動式能源節省

冷氣裡的熱交換器搭載自體乾燥+功能，可增強吹送氣流，去除濕氣。

自體乾燥⁺

AI 氣流
懂你要的舒適體驗

LG AI 氣流1)技術，不只是空調，更是您的空間管家。透過先進的人體感知器，系統能偵測室內溫度與人體方位，並主動調節氣流路徑。無論您在房間哪個角落，都能享受穩定的恆溫呵護，定義居家空調的新高度。

配備 AI Air 功能的 LG 空調可感應室溫，調整氣流以維持設定的溫度。
人員離開，自動啟動省電模式

人體感知器+離席偵測

人員離開，自動啟動省電模式

只要偵測到空間20分鐘2)無動靜，系統將自動啟動節能模式，讓聰明科技守護你的荷包。

智慧調節，舒適如影隨形

人體感知器

智慧調節，舒適如影隨行

交給 AI 自動調節！感知環境變化，留住最舒適的溫度。

舒適風+

舒適間接風，隨心控制

舒適風+2)可在室溫達到理想狀態時切換為間接風模式，提供舒適柔風。

雙葉導流

完美氣流，四季舒心

雙重擺葉的搭配，讓冷氣或暖氣可隨心調整吹送方式，氣流傳送的更快更遠3)

搭載雙重擺葉技術的 LG 空調可改變氣流方向，更高效傳送冷氣和暖氣。

氣流吹送更遠

氣流吹送距離可達 22 公尺，即使在房間的另一端，也能感受到舒適涼風。

冷房更快速

雙葉片設計可向上吹送涼爽氣流，讓冷房速度加快 23%。

當達到使用者設定的最大功率限制時，配備 AI kW Manager 的 LG 空調透過 LG ThinQ 應用程式傳送警示。

智慧電量管理5)

節能調控，掌控在我

透過自訂能源控制分配，輕鬆管理您的用電量，達到冷房與節能的目標8)

溫濕智控科技

溫濕調控，打造舒適體感

不會太濕也不會太乾，恰到好處的濕度環境讓你更放鬆。溫濕智控科技6)在除濕模式下亦可維持你想要的理想溫度。

LG 空調配備溫濕智控科技，可自動調整氣流，在濕度達到 80% 時加速運作，而在濕度降到 60% 時減緩。
LG 空調配備智慧舒眠+功能，在夜間提供個人化的冷氣，讓人們安然入睡。

智慧舒眠+

隨心自訂，輕鬆入眠

智慧舒眠+7)會記錄您對溫度及風速的喜好，為您量身打造專屬睡眠模式，帶給您一整晚的舒適好眠。

AI 凍潔淨化
一鍵清洗 潔淨如新

開啟 AI 凍潔淨化模式8)，空調自動偵測環境髒污及使用時間，透過 ThinQ App 推播通知並開啟該功能，開啟後即可清送清潔空調內部難以清潔的位置。將熱交換器結霜並融化後，沖洗灰塵和產生異味的汙染物，減少有害細菌，並可以選擇冷風或熱風吹乾空調內部的空間，讓吹出的風更乾淨，擁有舒適的居家環境。

圖示展示使用冷凍清潔功能（冷凍、清晰和乾燥）清潔空調內部的流程。

圖示展示使用冷凍清潔功能（冷凍、清晰和乾燥）清潔空調內部的流程。

自體乾燥⁺

自動排程，乾燥防霉

在你關閉空調後，自體乾燥+9)模式就會啟動，吹出空氣以去除設備內濕氣。此功能運行時間最長可達 20 分鐘。你可以調整風量，可讓乾燥流程更快更高效，或以更安靜的模式運轉。

空調熱交換器搭載自體乾燥+功能，可增強吹送氣流，去除溼氣。

Plasmaster™ Ionizer++ 奈米離子產生器

經 TUV10) 和 Intertek11) 測試，奈米離子產生器可產生正負離子，抑制超過 99.9% 的細菌，達到抑菌的效果。

帶正負號的氣泡跟隨 Plastmaster Ionizer 產生的氣流而移動。帶正負號的離子氣泡圍繞著細菌。Plasmaster Ionizer 標誌在圖片角落顯示。

預先冷房12)

預先冷房，迎你回家

到家之前，使用 LG ThinQ 應用程式提前開啟空調，一進門即可踏入涼爽舒適的環境

當你外出返回，靠近房子時，空調就會開啟。
舒適空氣，隨你而動

LG ThinQ™ 一鍵啟動智慧生活

透過 LG ThinQ™ 應用程式，即可遠端操控空調及接收最新推播通知13)

利用語音助理輕鬆控制

準確地告訴空調您的需要。只需說：「開啟/關閉空調」，AI 智慧音箱就會聆聽並開啟/關閉空調。

隨時隨地掌控你的空調

LG ThinQ™ 應用程式可讓你以前所未有的方式輕鬆連接空調。輕觸手機即可啟動空調。

能源監測

LG ThinQ™ 應用程式無論是日常能源監測，或是其他類型的維護需求，都能讓你輕鬆掌控。

語音控制圖示
遙控器圖示
產品維護圖示
居家辦公室中由一位男士，LG 空調連接至 AI 智慧音箱，方便進行語音控制。
兩位男士使用智慧型手機上的 LG ThinQ 應用程式來控制智慧型空調，調整溫度和濕度。
一位女士正在使用配備 kW Manager 的 LG ThinQ 應用程式，監測能源使用情況，並在手機上查看能耗圖表。
居家辦公室中由一位男士，LG 空調連接至 AI 智慧音箱，方便進行語音控制。

利用語音助理輕鬆控制

準確地告訴空調您的需要。只需說：「開啟/關閉空調」，AI 智慧音箱就會聆聽並開啟/關閉空調。

兩位男士使用智慧型手機上的 LG ThinQ 應用程式來控制智慧型空調，調整溫度和濕度。

隨時隨地掌控你的空調

LG ThinQ™ 應用程式可讓你以前所未有的方式輕鬆連接空調。輕觸手機即可啟動空調。

一位女士正在使用配備 kW Manager 的 LG ThinQ 應用程式，監測能源使用情況，並在手機上查看能耗圖表。

能源監測

LG ThinQ™ 應用程式無論是日常能源監測，或是其他類型的維護需求，都能讓你輕鬆掌控。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

*上面所示圖片和影片為分段演示，僅供示意以增強理解。實際情況可能依產品安裝環境而有所不同。

 

1)AI 氣流

-AI 氣流可透過遙控器或 LG ThinQ 操作。

-AI 氣流提供冷房、暖房模式，可滿足四季的不同舒適需求。

-使用 AI 氣流時，風速和風向會根據情況自動調整，如手動切換風向時，AI 氣流模式會關閉。

-使用 AI 氣流前，建議先使用 LG ThinQ APP設定空調和房間使用者的位置。

 

2)人體感知

 透過 ThinQ APP 或遙控器輕鬆啟動「人體感知功能」，在冷暖模式下精準偵測 5 米內的活動動態，並可依需求自訂 20 至 120 分鐘的離席偵測判斷，讓您的居家空間隨時保持智慧便利與高效節能。

 

3)舒適風+

-開啟舒適風+後，底部葉片會關閉，氣流會從正面吹出。

-此功能僅適用於冷房/送風/AI 氣流模式。

-在 AI 氣流模式下操作時，會自動根據房間環境啟用舒適風+功能。

-若要單獨使用舒適風+功能，可使用遙控器或 LG ThinQ APP 手動啟動。

-只有使用舒適風+模式時，才能在 LG ThinQ APP 上設定氣流溫度階段，使用 AI 氣流模式時則不行。

-僅使用舒適風+模式時，可設定的最低室溫為 24°C。

 

3)雙葉導流

-測試條件: 在2023年10月，於 LG 空調內部實驗室，20.9平方公尺/50.1立方公尺，室內溫度 (33±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (35±0.3)℃/相對濕度 (50±5)% 時，速冷模式下設定 18℃，室內溫度 (12±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (7±0.3)℃/相對濕度 (87±5)% 時暖氣模式下設定 30℃，測量溫度從初始平均溫度下降 5℃（冷氣模式）/上升 5℃（暖氣模式）所需的時間。

-測試型號：S3-M12KL2MB（LG 舊款空調-單擺葉）、S3-M121L1C0（LG 新款空調-雙擺葉）

-測試結果：根據測試條件，LG 新款空調（雙擺葉）比 LG 舊款空調（單擺葉）在冷氣模式下冷房速度增加達23%，在暖氣模式下暖房速度增加達6%。

-測試結果可能因實際使用情況而有所不同。

 

4)吹送距離可達 22 公尺

-日期：2024 年 12 月，於 LG 空調內部實驗室測量結果。

-測試條件︰產品安裝於 2.0 公尺高度，開啟送風模式，擺葉角度 P1。

-測試方法：使用風速感測器，以 0.2公尺為高度增加單位，間隔測量從 0.1公尺到 1.7公尺高度的氣流。若風速超過0.25公尺/秒且持續時間超過50%，則判定該點已達風流覆蓋範圍，據此確定最大送風距離。

-測試型號：S3-Q24121D0（LG 新款空調-雙重擺葉）

-測試結果：在建議測試條件下，氣流到達距離超過 22 公尺。

-LG 舊款空調-單擺葉（S3-W18KL33A）的氣流最遠達 18 公尺。

-測試結果可能因實際使用情況而有所不同。

 

5)智慧電量管理

-除了暖氣模式外，所有運轉模式都適用於「智慧電量管理」功能，包括冷氣、除濕、睡眠，快速冷房模式。

-在設定期間內，系統會監測累積電量，如果因為每日使用時間超過而導致累積使用電量增加，系統會重新計算剩餘的電量並分配到剩餘天數，以繼續運行產品

-此功能僅可透過 LG ThinQ 應用程式使用。

-如果設定期間內的總用電量超出設定目標，系統會取消智慧電量管理模式，讓空調回到一般運轉模式。您將在 LG ThinQ™ 應用程式中收到相關通知。

 

6)溫濕智控科技

-氣流會根據運轉的環境自動變化。

-此功能可透過遙控器和 LG ThinQ 應用程式控制。

-此功能只能設定所需溫度（濕度由產品自動控制）。

 

7)智慧舒眠+

-在睡眠模式下運轉時會分析你的使用模式，自動調整溫度。

-若要使用智慧舒眠+，你需要透過 LG ThinQ 完成首次設定。

-智慧舒眠+功能僅能在冷氣模式下使用。

-氣流強度透過你的使用模式分析自動設定，並可透過 LG ThinQ 調整。

-智慧舒眠+功能的設定溫度範圍為 22~28°C。

 

8) TÜV Rheinland Korea 測試在建議試驗條件下，根據測試結果，LG 空調的熱交換器 AI 凍潔淨化模式有效減少細菌。試驗報告: KR25FEMO 001

本試驗報告為實驗室針對綠膿桿菌可達99.999%減少率，試驗結果根據試驗環境可能有所不同。

測試機構：TÜV Rheinland

測試時期：2025 年 10 月

測試型號：S3NM141L1DB / S3UM141L1DB

測試細菌：綠膿桿菌

此功能只能透過 ThinQ 應用程式運行。

凍潔淨化模式實驗測試50分鐘。

 

9)自體乾燥+

-產品停止運行冷氣模式後，自體乾燥+功能就會啟動，並由產品上的殘留物表示。

-根據之前的冷氣運行模式，自體乾燥+可自動在風扇模式下運行長達 20 分鐘，以去除熱交換器中殘留的濕氣。

-設備內部乾燥情況可能因室內空氣的溫度或濕度而異。

-透過 LG ThinQ 應用程式，你可以設定風速。

-自體乾燥+模式預設處於開啟狀態。

 

10) TÜV Rheinland 已測試，Plasmaster™Ionizer++ 可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同。

 

11) Intertek 已測試，Plasmaster™Ionizer++ 可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同

 

12)預先冷房

-此功能僅可透過 LG ThinQ 應用程式使用。

-需要使用無線互聯網連線，才能在 LG ThinQ 中註冊生活家電。

-如需使用 ThinQ 功能，使用者必須先在智慧型手機上透過 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並連接至 Wi-Fi。請參閱應用程式的說明部分，了解詳細的使用說明。

-LG ThinQ 可能限制提供某些使用者功能，或在某些智慧型手機上無法運作，因此在使用前請先檢查是否滿足最低規格要求（Android OS 7.0 或更高版本、iOS 14.0 或更高版本）。

-初次使用預先冷房功能時，必須透過 LG ThinQ 在 Google Maps 中設定客戶所在的位置。

-預先冷房的操作距離範圍是客戶住家位置周圍 250 公尺至 2 公里半徑，可透過 LG ThinQ 進行設定。

 

13)LG ThinQ

-LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。

-空調支援 Wi-Fi，需透過 LG ThinQ 應用程式註冊產品。

-智慧功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢你的經銷商或 LG 以瞭解服務可用性。

-若要在 LG ThinQ 應用程式上註冊空調並最佳化功能設定，請確定空調已與家中 Wi-Fi 連線。

-若要使用 ThinQ 功能，必須透過智慧型手機上的 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並建立 Wi-Fi 連線。請參閱應用程式的說明部分，了解詳細的說明。

-請注意，LG ThinQ 應用程式可能無法在某些智慧型手機上使用，且某些功能可能因產品和國家/地區而異。（請先檢查手機的規格，需使用 Android OS 7.0 或更高版本、iOS 14.0 或更高版本，）

-Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。

-Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。

-本產品不含啟用語音的智慧音箱裝置。

常見問題

Q.

冷氣的合適設定溫度是多少？

A.

第一次開啟空調時，請將溫度設為較低，並搭配強風模式，以快速降低室溫。等室內溫度降至舒適後，建議將溫度設定為 25°C，這是在維持涼爽與節能之間的最佳平衡點。

Q.

變頻空調與非變頻空間之間有何差異？

A.

變頻冷氣比非變頻冷氣運轉更有效率。非變頻機種的壓縮機以固定速率運作，當溫度達標就停止，再次升高時又重新啟動；而變頻冷氣則能根據室內溫度變化，調整壓縮機運轉速度──溫度高時加快、低時減速，因此能夠達成更省電、更快冷卻、且更安靜的運轉效果。

LG 雙迴轉變頻壓縮機技術可比非變頻機種的降溫速度快 40%，並節省高達 70% 的能源。

 

1) 經 TUV 驗證：LG 變頻冷氣（US-Q242K*）比 LG 非變頻冷氣（TS-H2465DAO）冷卻速度快 40%。

測試條件：室外溫度35°C、室內溫度33°C，設定溫度26°C。

2) 經 TUV 驗證：LG 變頻冷氣（US-Q242K*）比 LG 非變頻冷氣（TS-H2465DAO）節能高達 70%。

測試條件：室外溫度 35°C、室內溫度 33°C，設定溫度 26°C，測試時間 8 小時。

Q.

為了確保氣流的乾淨程度與穩定效能，建議每兩週清潔一次濾網。

A.

若要吹出清爽的涼風與並保持穩定性能，則需每兩週清潔濾網。請使用溫水清洗毛髮專用濾網，或使用中性清潔劑去除頑垢。用水清洗後，請將毛髮專用濾網放在遠離直射陽光的陰影處風乾。使用吸塵器或軟毛刷清潔選購的濾網（超細粉塵濾網、微塵濾網等），但請勿用水清洗。也可以使用自體乾燥1)功能，當關機時自動進行機體內部乾燥，讓保養更輕鬆2)

 

1)初次設定自體乾燥功能需透過 ThinQ App 或遙控器，詳情請參閱說明書。

2)關機後系統會自動根據使用狀況設定烘乾時間，最長約 30 分鐘，且可能因不同產品而異。本功能出廠預設為關閉，功能可能會有變動，請以說明書為準。如需詳細資訊，請查閱產品隨附的手冊。

Q.

使用冷氣時要怎麼節省電費？

A.

您可以在暖房和冷房時選擇合適溫度，並定期清潔濾網，來減少不必要的能源浪費，進而節省能源。冷氣建議設為 25°C，暖氣建議設為 21°C 使用 LG 智慧電量管理 (kW Manager 功能，需連接 ThinQ App），即可設定預計用電量。若要使用 智慧電量管理功能，需要連線至 ThinQ，且僅適用於支援此功能的型號。詳細資訊請參閱說明書。

Q.

我如何安裝空調？

A.

在各種空調類型中，專業工程師必須安裝分離式空調，這是因為安裝流程必須在牆上鑽孔，以連接室內機與室外機，並進行電氣配線工作。

Q.

LG 冷氣是否能兼具暖氣與冷氣功能？

A.

LG 冷氣具備冷氣與暖氣功能，四季皆可使用。LG 空調採用熱泵技術，提供高效加熱。

Q.

LG 冷氣運轉時聲音大嗎？

A.

LG 變頻空調搭載雙迴轉變頻壓縮機技術，運轉相當安靜。配備 LG 雙迴轉變頻壓縮機技術的型號可將運轉噪音降到最低，以保持安靜的環境。不同機型的噪音表現略有差異，建議購買前參考各機型的噪音規格。一般來說，變頻空調的運轉效率比非變頻空調高。

Q.

雙葉導流有什麼好處？

A.

雙擺葉可依季節調節風向，上下同時送風，達到更快、更遠的冷暖效果。有 6 個角度可調整。

正面和底部葉片皆可引導氣流。夏天往上送冷風，冷房速度提升 23%，減少冷風直吹感；冬天向下送暖風，暖房速度提升 6%，避免熱風直吹。

 

*測試條件: 在2023年10月，於 LG 空調內部實驗室，20.9平方公尺/50.1立方公尺，室內溫度 (33±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (35±0.3)℃/相對濕度 (50±5)% 時，速冷模式下設定 18℃，室內溫度 (12±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (7±0.3)℃/相對濕度 (87±5)% 時暖氣模式下設定 30℃，測量溫度從初始平均溫度下降 5℃（冷氣模式）/上升 5℃（暖氣模式）所需的時間。

*測試型號：S3-M12KL2MB（LG 舊款空調-單一擺葉）、S3-M121L1C0（LG 新款空調-雙重擺葉）

*測試結果：根據測試條件，LG 新款空調（雙重擺葉）比 LG 舊款空調（單一擺葉）在冷氣模式下冷房速度增加達23%，在暖氣模式下暖房速度增加達6%。

*測試結果可能因實際使用情況而有所不同。

主要規格

列印
AI 氣流
奈米離子
有(4G)
便利性
雙葉導流/智慧舒眠+
節能
人體感應感測器

主要規格

  • 一般 - 產品類別

    壁掛

  • 一般 - HVAC 類別

    冷暖

  • 一般 - 最大冷房能力 (W)

    8600

  • 一般 - 最大暖房能力 (W)

    10600

  • 一般 - 製冷額定能耗/小時(W)

    1975 / 230

  • 便利性 - ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 衛生 - UV 奈米

    不適用

  • 奈米離子 - 奈米離子

    有(4G)

所有規格

條碼

  • 條碼

    8806096722268

冷房

  • 擺葉方向

    上下/左右

  • 氣流方向控制（左右）

    有 (5種角度)

  • 氣流方向控制（上下）

    是（6 段）

  • 風扇速度

    6 段

  • 快速冷房

  • AI 氣流

  • 快速模式

  • 舒適風+

奈米離子

  • 奈米離子

    有(4G)

  • PM1.0 感應器

    不適用

產品資訊

  • 上市月份 (YYYY-MM)

    2025-12

  • 製造商（進口商）

    LG Electronics

  • 產品型號名稱

    LS-72RHST

  • 產品類型與型號名稱

    Residential Airconditioner & LS-72RHST

便利性

  • 自動重新啟動

  • 風扇模式

  • 人體偵測

  • 低噪音

    不適用

  • 開關預約定時 (24 小時)

  • 遙控

  • 預約定時

  • 智慧診斷

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 語音控制（第三方裝置）

  • 雙葉導流

  • 智慧舒眠+

節能

  • 主動三段省電模式(80%/60%/40%)

  • 能源監控

  • 智慧能源管理

  • 人體感應感測器

  • 開窗偵測系統

    是(僅可透過ThinQ 操作)

設計

  • 顏色 (機身)

    白色

  • 顏色 (出風口)

    銀色

  • 顯示螢幕

    88 個隱藏

濾網

  • 抗敏濾網

暖房

  • 快速暖房

衛生

  • 自體乾燥

  • UV 奈米

    不適用

  • AI 凍潔淨化

  • 全面淨化

  • 自體乾燥+

  • 凍潔淨化

室外機

  • 室外機型號名稱

    LSU72DHST

一般

  • 最大冷房能力 (W)

    8600

  • 額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)

    7200 / 1100

  • 製冷額定能耗/小時(W)

    1975 / 230

  • 最大暖房能力 (W)

    10600

  • 額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)

    7800 / 1200

  • 制熱額定能耗/小時(W)

    2170 / 245

  • HVAC 類別

    冷暖

  • 室內機尺寸_WxHxD(mm)

    1050x307x235

  • 室內機重量 (kg)

    13.0

  • 室外機尺寸_WxHxD(mm)

    950x832x330

  • 室外機重量 (kg)

    56.0

  • 產品類別

    壁掛

  • 產品類別 II

    變頻

  • 額定輸入電壓 (V, Hz)

    220, 60

  • 製冷劑類型

    R32

除濕

  • 除濕

  • 濕度感應器

  • 溫濕智控科技

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