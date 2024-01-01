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季節性過敏：症狀、成因、克服方法
多數人都期待季節的變化，白天變長、樹葉變色、鮮花盛開、天氣變暖。雖然理論上聽起來不錯，但許多人在跨入這些溫暖的月份時卻是痛苦不堪。季節性過敏是許多流鼻涕或眼睛發癢的根源，但究竟什麼是過敏？
根據加拿大氣喘協會的說法，當過敏原 (通常是花粉或其他環境物質) 進入您的身體，引起免疫系統反應時，過敏就會發生或突然發作。好發於特定季節的過敏通常稱為「季節性過敏」或「花粉症」。花粉症一詞起源於乾草切割季節，傳統上是在夏季。可以想像得到，這種乾草切割會引發更多空氣傳播過敏原和過敏症狀。雖然春夏兩季肯定是高峰期，但全年其實都可能發生季節性過敏。讓我們捲起袖子，深入研究一些症狀、成因和克服季節性過敏的方法。
季節性過敏的症狀
季節性過敏可能透過許多不同的方式表現出來，人們首先想到與季節性過敏相關的可能是打噴嚏。這很合理，表示身體嘗試要擺脫刺激呼吸道的過敏原。如果氣喘患者也有季節性過敏症，那麼他們通常會因季節性過敏原引發氣喘發作。最常見的症狀有：
- 打噴嚏
- 流鼻水
- 鼻塞
- 眼睛發癢
- 喉嚨和耳朵發癢
- 耳朵堵塞
- 頭痛
儘管症狀可能因人而異，透過許多不同方式呈現，但季節性過敏的原因很容易查明。
季節性過敏和其他刺激物的成因
正如本文開頭提到的，雖然季節性過敏最常見於春夏月份，但人們其實全年都會受其影響。我們來看看季節性過敏在一年之中的不同成因。
- 春季 : 引起季節性過敏最常見的罪魁禍首是樹木！雖然春天的花朵盛開看起來很漂亮，但卻可能是您痛苦的根源。樹花粉是一種眾所周知的過敏原，通常在4月底或5月初達到高峰。下次您停下來欣賞鮮花時，請記住這一點！
- 夏季 : 夏季是花粉症這個名稱的起源季節，最常見的過敏原同樣也是花粉。不過，這種花粉的來源與春季不同，通常是草花粉引起人們的季節性過敏。這種過敏原的高峰期是從5月底或7月中左右。
- 秋季 : 隨著秋季天氣變冷，許多過敏原開始死亡，導致花粉症的病例減少。不過，在這個季節仍會引發季節性過敏的一種植物就是豬草。豬草只能存活一個季節，但在此期間，豬草花粉仍有足夠的影響力，足以引起不必要的打噴嚏。豬草季節通常從 8 月中下旬開始，到 10 月逐漸減少。
- 冬季 : 冬季來臨時，多數戶外植物及其產生的過敏原都處於休眠狀態。然而，在冬季，由於人們在室內的時間拉長，那些容易出現季節性過敏的人可能轉為受室內刺激物影響。黴菌、灰塵和寵物皮屑等東西是常見的室內刺激物，即使在冬天也可能引發過敏症狀。
克服季節性過敏和 LG Styler
我們已經介紹過什麼是季節性過敏，由哪些過敏原引發，以及季節性過敏會導致哪些症狀，最終我們來尋找應對方法。
- 1.季節性過敏患者的第一個解決方法非常簡單 – 待在室內！想辦法避開最會出現花粉等已知過敏的時期和日子，是避免症狀的其中一種最佳方法。查看當地的天氣預報，在空氣中花粉含量高的日子盡可能多留在室內。
- 2.在上午和中午過後不久關好門窗，以免室外刺激物被風吹入屋內。花粉數量通常在中午左右達到巔峰，黎明前和傍晚時最低。因此，如果您想開窗呼吸新鮮空氣，這些時段是避免過敏的最佳時機！
- 3.控制過敏的另一個選擇，是使用 LG Styler 的 60°C TrueSteam™ 功能為衣服、寢具等進行殺菌。應該沒有人想整個春夏秋季都足不出戶，對於那些想到戶外冒險並同時控制好過敏的人來說，正是 LG Styler 派上用場之時。
許多人未留意到，當他們外出時，會將許多最討厭的刺激物和過敏原帶回家。花粉之類的東西很容易黏在衣物上，這意味著即使您為了家裡的舒適和清潔而遠離室外空氣，季節性過敏原可能仍會潛伏在您身邊！幸運的是，LG Styler 非常適合去除一天中累積在您衣服上的微粒、花粉或灰塵！
使用 TrueSteam™ 去除過敏原
LG Styler 擁有豐富功能，可減少衣服中的刺激物和過敏原。第一個是 TrueSteam™ 功能。60℃ TrueSteam™ 功能使用蒸氣技術，徹底滲透您的衣物。這項技術可確保放入 Styler 的任何物品都經過殺菌且清新無味！* 您的孩子整天都帶著他們最喜歡的絨毛玩具在戶外遊玩嗎？把玩具放進 Styler！您是否讓窗戶開著，現在躺下時毯子讓您打噴嚏？把毯子放進 Styler！
* 經英國過敏協會(BAF) 測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨和特定病毒(小鼠肝炎病毒(MHV)，人類冠狀病毒(hCoV-229E))。
* 經 Intertek 測試，一般衣物殺菌行程可有效去除99.9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)
* 除臭效果可能因衣物材質和 Styler 使用環境而異。
擺動衣架甩掉衣物上的微粒
可減少討人厭的外部過敏原的另一項功能是擺動衣架！春季除了有花粉在空中飛揚，還可以乘載著許多其他東西。不同的植物有不同的授粉方式，從種子莢到花朵，過了一整天後，各式各樣的東西最終都會黏在夾克背面。只要將您的衣服放進 LG Styler，擺動衣架功能即可甩掉可能黏在衣服上的任何不需要的東西。透過 TrueSteam™ 功能，確保衣服的纖維內部保持煥然一新，同時更藉由擺動衣架功能讓外表一塵不染。
Styler 不僅擁有強大技術，也是能有效減少過敏原的完美環境*，能讓您在更健康的家中安心休息。千言萬語不如親身見證，LG Styler 已通過美國哮喘及過敏基金會(AAFA)測試。Styler 也取得多項國際測試，足證其在減少過敏原方面的功效。
* 經英國過敏協會(BAF) 測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨和特定病毒(小鼠肝炎病毒(MHV)，人類冠狀病毒(hCoV-229E))。
* 經 Intertek 測試，一般衣物殺菌行程可有效去除99.9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)
*由美國哮喘及過敏基金會(AAFA)認證，100%消除居家塵螨
Styler 呵護各種布料和衣物，讓您安心大口呼吸！