季節性過敏：症狀、成因、克服方法

多數人都期待季節的變化，白天變長、樹葉變色、鮮花盛開、天氣變暖。雖然理論上聽起來不錯，但許多人在跨入這些溫暖的月份時卻是痛苦不堪。季節性過敏是許多流鼻涕或眼睛發癢的根源，但究竟什麼是過敏？

根據加拿大氣喘協會的說法，當過敏原 (通常是花粉或其他環境物質) 進入您的身體，引起免疫系統反應時，過敏就會發生或突然發作。好發於特定季節的過敏通常稱為「季節性過敏」或「花粉症」。花粉症一詞起源於乾草切割季節，傳統上是在夏季。可以想像得到，這種乾草切割會引發更多空氣傳播過敏原和過敏症狀。雖然春夏兩季肯定是高峰期，但全年其實都可能發生季節性過敏。讓我們捲起袖子，深入研究一些症狀、成因和克服季節性過敏的方法。