防範仿冒網站聲明
請LG會員及客戶務必留意台灣LG電子之台灣唯一官方網站為https://www.lg.com/tw/
親愛的LG會員與客戶您好，
為了防止您的權益受損，台灣LG電子特此進行澄清和聲明台灣LG電子之台灣唯一官方網站為「https://www.lg.com/tw/」，請您務必留意未經授權的仿冒網站，也請特別留意勿點擊可疑網站，並請不要提供任何您的個人資料、帳號密碼、驗證碼、聯絡方式或匯款給可疑網站或其他可疑第三方，亦請避免任何形式的預付費用。
台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如您已向可疑第三方提供您的個人資料或接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心通報查證並尋求協助；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司：
- 消費者服務專線0800-898-899
- 手機請撥打02-21621196(星期一至六09:00~18:00)
- 線上客服或電子信箱：www.lg.com/tw/support/email
