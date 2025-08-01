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55吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜91系列｜2024

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55吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜91系列｜2024

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主要功能

  • 4K HDR10 Pro 呈現真實細膩的影像
  • 透過 α5 第七代 AI 4K 影音處理晶片，提供更清晰的畫質及音效，將觀影體驗提升至全新境界。
  • 超纖薄設計完美融入您的居家空間
  • webOS 5年升級保證 + 智慧滑鼠遙控器 | 持續升級人性化操作
  • 製作人模式 (FILMMAKER Mode) 提供栩栩如生的畫面，真實呈現導演想法。
更多

LG 智慧顯示器上顯示一條色彩鮮豔的方形隧道，向後逐漸變窄。

細膩影像，真實呈現

Ultra HD 讓每種色彩都鮮艷生動呈現。讓您欣賞逼真清晰的影像，體驗身臨其境的感受。

*模擬螢幕影像。

HDR10 Pro

細緻影像，如臨其境

採用 HDR10 Pro 帶給您精細調教的震撼影像，提供生動的色彩和卓越的細緻表現。

分割畫面呈現了一個男人臉部的特寫影像，背景為紫色、陰暗的房間。左側顯示「SDR」字樣，影像模糊。右側顯示「HDR10 Pro」字樣，影像清晰，輪廓分明。

*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化影像品質所開發的技術。

α5 第七代 AI 4K 影音處理晶片

體驗絕佳的影音體驗

α5 第七代 4K AI 影音處理晶片，自動最佳化影音體驗，提供您前所未有的沉浸感。

*模擬螢幕影像。

AI 智慧專屬設定

快速了解你的觀賞喜好，並優化提供最符合你的觀賞體驗設定

客廳的牆上安裝了 LG TV，螢幕上顯示一名吉他手。代表音波的同心圓圖形。
AI 聲學調控

完美空間音效

AI 音效 Pro 根據所在環境及播放內容類型，最佳化音訊內容，為您帶來前所未有的沉浸感。
夜晚時位於現代客廳空間的 LG TV 和 LG Soundbar。極光螢幕影像隨著理想亮度顯示。

夜晚

白天時位於現代客廳空間的 LG TV 和 LG Soundbar。極光螢幕影像隨著理想亮度顯示。

白天

任何光源下皆完美出色

無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。

AI 音效 Pro

聆聽場景中的每個聲音細節

逼真音效，震撼空間

體驗如臨其境的 9.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感

震撼的音效體驗

AI 影音處理晶片為您增強音效動態，帶給您前所未有的震撼

根據您觀看的內容自動調控音效

自動音效調控會根據內容即時平衡，在任何場景提供最佳音效體驗。

*模擬螢幕影像。
**須在音效模式選單啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。

webOS Re:New Program 標誌背後有黑色的背景，帶有黃橘色，底部有紫色圓球。

webOS 5 年升級保證

持續升級最佳使用者體驗

LG 承諾於 5 年內進行 4 次 webOS 升級，隨時掌握最新功能與技術

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是2024新產品的保證
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。

webOS 24

滿足您的個人化喜好

從您的個人檔案到您偏愛的觀看設定，量身打造專屬於您的觀看體驗。
了解更多資訊

*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。

超大尺寸

超大尺寸，體驗前所未見

超大尺寸螢幕震撼您的娛樂視界。

大尺寸 LG TV 上展示獵遊環境中的犀牛，智慧顯示器安裝在客廳的棕色牆壁上，周圍環繞著奶油色的組件化家具。

LG 智慧顯示器的左上角展示著一件彩色的藝術品，智慧顯示器安裝在牆上，幾乎沒有任何可見的縫隙。

超纖薄設計

無縫融入居家的時尚設計

超纖薄設計，完美融入您的居家空間，
打造獨一無二的風格
WOW 智慧操作介面

無縫整合 體驗再進化

開啟智慧操作介面，設定 soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。

*Soundbar 需另行購買，音效模式可能因智慧顯示器型號而異。
**LG 智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。
***請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
****UHD 與 WOW 智慧操作介面相容。

盡情享受電影及遊戲樂趣

製作人模式 (Filmmaker Mode)

真實呈現導演想像

呈現最原始的電影畫面，保留原始顏色、設定和幀率，透過導演的眼睛來觀看電影，完整呈現導演希望的原始視覺感受。

一位男士在黑暗的剪輯工作室裡，看著顯示日落的 LG TV。影像的右下角是 FILMMAKER Mode 標誌。

*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

劇院級影音享受

媲美真正劇院的沉浸影音饗宴

在家中就可以提供劇院級享受，HDR10 Pro 逐幀自動提升影像的對比度和清晰度，帶給您無與倫比的臨場感。

一家人坐在光線昏暗的客廳地板上，旁邊是一張小桌子，大家抬頭看著牆上安裝的 LG TV，智慧顯示器螢幕上顯示著太空中的地球。

*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化影像品質所開發的技術。

感受終極的遊戲體驗

全身心沉浸在遊戲中

支援 ALLM (自動低延遲模式)，在遊玩 HGIG 遊戲的時候也有極速流暢的遊戲體驗，透過  eARC 傳輸技術體驗震撼音效

賽車遊戲在終點線上進行，當玩家緊握著遊戲操縱桿時，標誌上顯示「WIN!」(勝利！)字樣。ALLM、eARC、HGiG 標誌位於左下角。

*HGiG 來自遊戲和智慧顯示器顯示產業的企業志願組織，他們共同制定標準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
**對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

隨心操控

不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。

FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。

*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用
**模擬螢幕影像。

隨選隨享 您所有最愛的遊戲。

數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。

Boosteroid 首頁畫面顯示「Trine 4: The Nightmare Price」遊戲。GeForce NOW 首頁畫面在右側以縮圖顯示五款不同的遊戲。

*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
** 可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。

永續性

探索 LG UHD 的永續願景

透過輕量化的生質包裝和全球永續發展，選擇最合適的作法。

LG UHD 包裝以帶著發光的樹木的米黃色背景映襯。

*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**以下型號由再生塑膠製成：底部支架 UT91 (75/65/55)。

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