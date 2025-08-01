55吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜91系列｜2024

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*模擬螢幕影像。
細緻影像，如臨其境
分割畫面呈現了一個男人臉部的特寫影像，背景為紫色、陰暗的房間。左側顯示「SDR」字樣，影像模糊。右側顯示「HDR10 Pro」字樣，影像清晰，輪廓分明。
*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化影像品質所開發的技術。
體驗絕佳的影音體驗
*模擬螢幕影像。
AI 智慧專屬設定
快速了解你的觀賞喜好，並優化提供最符合你的觀賞體驗設定
夜晚
白天
任何光源下皆完美出色
無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。
聆聽場景中的每個聲音細節
逼真音效，震撼空間
震撼的音效體驗
根據您觀看的內容自動調控音效
*模擬螢幕影像。
**須在音效模式選單啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。
*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是2024新產品的保證
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。
滿足您的個人化喜好
*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。
超大尺寸，體驗前所未見
大尺寸 LG TV 上展示獵遊環境中的犀牛，智慧顯示器安裝在客廳的棕色牆壁上，周圍環繞著奶油色的組件化家具。
無縫整合 體驗再進化
*Soundbar 需另行購買，音效模式可能因智慧顯示器型號而異。
**LG 智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。
***請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
****UHD 與 WOW 智慧操作介面相容。
盡情享受電影及遊戲樂趣
真實呈現導演想像
一位男士在黑暗的剪輯工作室裡，看著顯示日落的 LG TV。影像的右下角是 FILMMAKER Mode 標誌。
*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
媲美真正劇院的沉浸影音饗宴
一家人坐在光線昏暗的客廳地板上，旁邊是一張小桌子，大家抬頭看著牆上安裝的 LG TV，智慧顯示器螢幕上顯示著太空中的地球。
*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化影像品質所開發的技術。
全身心沉浸在遊戲中
賽車遊戲在終點線上進行，當玩家緊握著遊戲操縱桿時，標誌上顯示「WIN!」(勝利！)字樣。ALLM、eARC、HGiG 標誌位於左下角。
*HGiG 來自遊戲和智慧顯示器顯示產業的企業志願組織，他們共同制定標準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
**對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。
隨心操控
不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。
FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。
*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用
**模擬螢幕影像。
隨選隨享 您所有最愛的遊戲。
數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。
Boosteroid 首頁畫面顯示「Trine 4: The Nightmare Price」遊戲。GeForce NOW 首頁畫面在右側以縮圖顯示五款不同的遊戲。
*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
** 可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。
探索 LG UHD 的永續願景
LG UHD 包裝以帶著發光的樹木的米黃色背景映襯。
*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**以下型號由再生塑膠製成：底部支架 UT91 (75/65/55)。