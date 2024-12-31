65吋/ LG OLED AI 4K AI 語音物聯網 B4 經典系列 (可壁掛)/2024

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不只第一 更是唯一*
*模擬螢幕影像。
*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球OLED電視單位出貨量。2024年台灣區銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。
LG OLED
屹立視界的關鍵
LG 的 alpha 8 AI 處理器位於主機板上，散發橘色光芒。 OLED 電視的支援選單在螢幕上顯示，其中已選擇 OLED Care 選單。 電視壁掛於現代客廳空間，視圖側面顯現纖薄的設計。
11年的OLED專業核心再進化
以下為 alpha 8 AI 處理器器與 alpha 5 AI 處理器的規格比較。alpha 8 的 AI 效能提升 1.5 倍、畫質提升 2.3 倍、處理速度提升 1.8 倍。
*根據搭載 α5 AI 處理器的電視進行比較。
**模擬螢幕影像。
OLED 創新 AI 體驗
身處於現代客廳空間的 LG OLED 在螢幕上展示音樂演奏。描述電視與空間周圍個人化特色的藍色圓形波紋 有著銳利藍色眼睛並身穿褐橘色上衣的女人在黑暗空間中。紅色線條描述她臉龐的 AI 強化部分（明亮又充滿細節），而影像的其餘部分則看起來暗淡無光。 LG OLED TV，隨著音效泡泡與波浪從螢幕發射，並填滿空間。
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觀賞體驗設定
量身打造專屬於您的畫面
利用AI 影像設定精靈來根據您偏好的圖片，分析資料庫中的8500萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。
在任何光源下皆完美出色
夜晚
白天
感受前所未有的逼真感
AI 智慧升頻
AI 優化畫面精細度
使用 AI 降噪和 AI 超解析度，對影像進行分類，並且根據類別去除雜訊。再透過深度學習演算法會優化人臉和物體，讓它們看起來更加清晰、生動和立體。
*模擬螢幕影像。
聆聽場景中的每個聲音細節
逼真音效，震撼空間
LG OLED B4 體驗如臨其境 9.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感。
震撼的音效體驗
LG OLED B4的AI 影音處理晶片為您增強音效動態，帶給您前所未有的震撼
根據您觀看的內容自動調控音效
LG OLED B4的自動音效調控會根據內容即時平衡，在任何場景提供最佳音頻
*模擬螢幕影像。
**AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。
無需背光、畫質再進化
LG OLED 的自體發光像素並非仰賴背光，而是自體發光，可呈現真正的純黑、無限對比和逼真色彩。國際護眼認證低藍光、不閃爍和無不適眩光，長時間觀賞眼睛也不易感到疲勞。
*模擬螢幕影像。
無限對比，無盡感動
極致純黑對比鮮艷色彩，感受生動場景與鮮明的色彩
*模擬螢幕影像。
**「其他」為非亮面的 OLED。
***LG OLED 面板獲得 UL 認證，根據統一眩光指數 (UGR) 發出的無不適眩光認證。
****觀看 70 lux 到 300 lux 亮度的電視時，UGR 低於 22 時頒發認證。
*****僅適用於 C4 和 B4 的 LG OLED 面板，此面板已通過 UL 認證，其純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。
栩栩如生的場景
*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
**顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
*邊框尺寸隨著系列與大小而異。
*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/Nanocell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。
*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次webOS升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是2024新產品的保證
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。
盡情享受電影及遊戲樂趣
栩栩如生的真實場景
導演坐在控制面板前方，在 LG OLED TV 上編輯《花月殺手》電影。馬丁·史柯西斯的話：「若要在家裡觀賞，每部電影都應在電影製片人模式下觀賞。」與《花月殺手》標誌、Apple TV+ 標誌及「即將推出」標誌的影像重疊。 Dolby Vision 標誌 電影製片人模式™ 標誌
*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
沉浸式環繞音場
慵懶昏暗的客廳空間，LG OLED TV 展現一對情侶共撐一把雨傘，而且明亮的圓形圖案圍繞著房間。Dolby Atoms 標誌位於左下角。
*模擬螢幕影像。
導演認可的影像處理技術
畫面流暢，享受遊戲極速快感
*獲得 Intertek 認證的『卓越遊戲效能』和反應時間。
**VRR 範圍從40Hz 到120Hz，是 HDMI 2.1的認證規格。
隨心操控
不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。
FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。 昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。
*遊戲儀表板只會在「遊戲最佳化」和「遊戲儀表板」開啟時啟用。
**模擬螢幕影像。
享受您所有最愛的遊戲
數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，
完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。
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*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
** 可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。
探索 LG OLED 的永續願景
透過輕量化的生質包裝和全球永續發展，選擇最合適的作法。
*所有 2024 LG OLED 型號均採用環保包裝。
主要規格
-
面板類型
4K OLED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
-
影像處理器
α8 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
音效輸出
20W
-
揚聲器類型
2.0聲道
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1449 x 832 x 45.9
-
重量不含底座 (kg)
17.1
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K OLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α8 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
α8 4K AI 智慧影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
像素控光
-
Motion
OLED Motion
-
影像模式
10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI)
遊戲
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1449 x 832 x 45.9
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
1449 x 896 x 235
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1600 x 950 x 172
-
底座 (WxD, mm)
1057 x 235
-
重量不含底座 (kg)
17.1
-
重量含底座 (kg)
17.3
-
外箱重量 (kg)
24.4
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
300 x 200
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI音效
α8 AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)
-
清晰語音Pro
Yes (自動音量調整)
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
20W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
2.0聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 3)
-
藍牙支援
Yes (V5.1)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（4個連接埠））
-
USB 輸入
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 24
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
隨時就緒模式
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
多重檢視
Yes
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
電源電纜
Yes (已附)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)
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