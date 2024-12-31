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65吋/ LG OLED AI 4K AI 語音物聯網 B4 經典系列 (可壁掛)/2024

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支援

  • 隨貨贈原廠壁掛架(OLW480B)，價值$4500

65吋/ LG OLED AI 4K AI 語音物聯網 B4 經典系列 (可壁掛)/2024

OLED65B4PTA

65吋/ LG OLED AI 4K AI 語音物聯網 B4 經典系列 (可壁掛)/2024

(2)
LG OLED TV，OLED B4 的前視圖、11 年全球第一 OLED 標誌，以及 webOS Re:New 程式標誌在 2 桿支架的螢幕上。
2024 年 Pocket-lint Award 標誌。

Pocket-lint

webOS

LG webOS 榮獲最佳智慧電視作業系統。
2024 年 iF DESIGN AWARD 標誌。

iF Design Award

webOS 24 UX

iF DESIGN AWARD「大獎得主」

不只第一 更是唯一*

LG OLED 領先全球，多年來致力於創新技術。專為 OLED 量身打造新一代 α8 影音晶片將觀影體驗提升至全新境界。
朝左 45 度的 LG OLED B4，螢幕上有綠色與橘色抽象藝術作品，後面有著綠色背景和 3D 球體映襯。OLED 電視旋轉面向前方。右下方是 LG alpha 8 AI 處理器的標誌。

*模擬螢幕影像。

連續 11 年全球第一 OLED 電視的金色標誌，以黑色背景作為映襯。聚光燈照亮此標誌，上方的天空金色抽象星星閃閃發亮。
全球第一

11年後仍屹立巔峰

全球最受歡迎的 OLED
11年後仍屹立巔峰 了解更多資訊

*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球OLED電視單位出貨量。2024年台灣區銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。

LG OLED
屹立視界的關鍵

LG 的 alpha 8 AI 處理器位於主機板上，散發橘色光芒。 OLED 電視的支援選單在螢幕上顯示，其中已選擇 OLED Care 選單。 電視壁掛於現代客廳空間，視圖側面顯現纖薄的設計。

α8 AI 4K 影音處理晶片

11年的OLED專業核心再進化

α8 AI 4K 影音處理晶片透過深度學習、圖形、速度，讓體驗全面升級。
了解更多
LG 的 alpha 8 AI 處理器在黑暗中幾乎看不見。AI 處理器亮起綠燈，繽紛的光芒從中發出。更多光芒越過主機板、延伸到遠方，然後繁星的白色圓點映入視野，留下銀河景色的印象。

以下為 alpha 8 AI 處理器器與 alpha 5 AI 處理器的規格比較。alpha 8 的 AI 效能提升 1.5 倍、畫質提升 2.3 倍、處理速度提升 1.8 倍。

*根據搭載 α5 AI 處理器的電視進行比較。
**模擬螢幕影像。

OLED 創新 AI 體驗

身處於現代客廳空間的 LG OLED 在螢幕上展示音樂演奏。描述電視與空間周圍個人化特色的藍色圓形波紋 有著銳利藍色眼睛並身穿褐橘色上衣的女人在黑暗空間中。紅色線條描述她臉龐的 AI 強化部分（明亮又充滿細節），而影像的其餘部分則看起來暗淡無光。 LG OLED TV，隨著音效泡泡與波浪從螢幕發射，並填滿空間。

AI 智慧專屬設定

快速了解你的觀賞喜好
並優化提供最符合你的
觀賞體驗設定

顯示藝廊，其中有 6 張熱氣球飄在空中的圖片 選擇 2 張圖片。接著出現藝廊，其中有 6 張圖片人們在吹泡泡。再選擇 2 張。黑色畫面隨著粉紅色與紫色載入圖示出現。神秘景觀出現，然後由左至右逐漸出現強化項目。

量身打造專屬於您的畫面

利用AI 影像設定精靈來根據您偏好的圖片，分析資料庫中的8500萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。

位於現代城市公寓的 LG OLED TV。格線與圖片重疊，彷彿是掃描太空，然後藍色聲波從螢幕投射出來，讓房間內充滿音效。
AI 聲學調控

完美空間音效

AI 音效 Pro 根據所在環境及播放內容類型，最佳化音訊內容，為您帶來幾乎前所未有的沉浸感。

在任何光源下皆完美出色

無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。
LG OLED C4無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。

夜晚

LG OLED C4無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。

白天

AI 影像 Pro

感受前所未有的逼真感

AI 智慧升頻

AI 優化畫面精細度

使用 AI 降噪和 AI 超解析度，對影像進行分類，並且根據類別去除雜訊。再透過深度學習演算法會優化人臉和物體，讓它們看起來更加清晰、生動和立體。

有著銳利藍色眼睛並身穿褐橘色上衣的女人在黑暗空間中。紅色線條描述她臉龐的 AI 強化部分（明亮又充滿細節），而影像的其餘部分則看起來暗淡無光。

*模擬螢幕影像。

AI 音效 Pro

聆聽場景中的每個聲音細節

逼真音效，震撼空間

體驗全方位 9.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感

LG OLED B4 體驗如臨其境 9.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感。

震撼的音效體驗

AI 影音處理晶片為您增強音效動態，帶給您前所未有的震撼

LG OLED B4的AI 影音處理晶片為您增強音效動態，帶給您前所未有的震撼

根據您觀看的內容自動調控音效

自動音效調控會根據內容即時平衡，在任何場景提供最佳音效體驗

LG OLED B4的自動音效調控會根據內容即時平衡，在任何場景提供最佳音頻

*模擬螢幕影像。
**AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。

自體發光 OLED 4K

無需背光、畫質再進化

電視視圖側面的 4 層：背光、TFT 和 OLED、薄膜和玻璃。背光消失了，而其他 3 層組合再一起，然後向上旋轉，以從正視圖展現完整的電視。

LG OLED 的自體發光像素並非仰賴背光，而是自體發光，可呈現真正的純黑、無限對比和逼真色彩。國際護眼認證低藍光、不閃爍和無不適眩光，長時間觀賞眼睛也不易感到疲勞。

*模擬螢幕影像。

「SUPER BLACK」以粗體黑色大寫出現。清晰畫質的黑色綿延山峰景色，然後升起蓋住字母，也顯露出村莊和沙丘。黑色文案消失在黑色天空背後。

無限對比，無盡感動

極致純黑對比鮮艷色彩，感受生動場景與鮮明的色彩

極致純黑對比鮮艷色彩，感受生動場景與鮮明的色彩

*模擬螢幕影像。
**「其他」為非亮面的 OLED。
***LG OLED 面板獲得 UL 認證，根據統一眩光指數 (UGR) 發出的無不適眩光認證。
****觀看 70 lux 到 300 lux 亮度的電視時，UGR 低於 22 時頒發認證。
*****僅適用於 C4 和 B4 的 LG OLED 面板，此面板已通過 UL 認證，其純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。

傍晚喧鬧的城市景色與大膽色彩和對比相互輝映。
100% 色彩還原度與 100% 色彩容量

栩栩如生的場景

100% 的色彩還原度及色彩容量讓色彩能真實呈現，呈現準確逼真的色調。

*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
**顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

OLED 電視位於圖片右側。支援選單在螢幕上顯示，其中選擇 OLED Care 技術選單。
OLED智慧保護技術

品質保證、安心保固

LG OLED 提供智慧保護技術，讓您放心享受長時間的螢幕體驗。
LG OLED TV，OLED B4 壁掛於中性的客廳空間內，展示一幅海上落日的繽紛圖案。
纖薄設計

極窄邊界 俐落優雅

LG OLED TV，OLED B4 支架的底部角落，立於大理石表面頂部。淡藍波浪躍於螢幕上。 安裝在支架上的 LG OLED TV，OLED B4 豎立於極簡空間內。

體驗纖薄感受

極簡設計與極窄邊界展現出時尚優雅，
讓您更專注於畫面。

*邊框尺寸隨著系列與大小而異。

webOS 24

滿足您的個人化喜好

從您的個人檔案到您偏愛的觀看設定，量身打造專屬於您的觀看體驗。
滿足您的個人化喜好 了解更多資訊

*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/Nanocell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。

webOS Re:New Program 標誌背後有黑色的背景，帶有黃橘色，底部有紫色圓球。
WebOS 5年升級保證

持續升級最佳使用者體驗

LG 承諾於5年內進行4次 webOS 升級，隨時掌握最新功能與技術。

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次webOS升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是2024新產品的保證
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。

盡情享受電影及遊戲樂趣

杜比視界 (Dolby Vision) 與製作人模式

栩栩如生的真實場景

杜比視界的超逼真畫面和製作人模式，讓您可以享受忠實還原的影像創作。

導演坐在控制面板前方，在 LG OLED TV 上編輯《花月殺手》電影。馬丁·史柯西斯的話：「若要在家裡觀賞，每部電影都應在電影製片人模式下觀賞。」與《花月殺手》標誌、Apple TV+ 標誌及「即將推出」標誌的影像重疊。 Dolby Vision 標誌 電影製片人模式™ 標誌

*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

杜比全景聲 (Dolby Atmos)

沉浸式環繞音場

杜比全景聲的沉浸式空間音效，呈現無與倫比的清晰度、細膩度和空間深度。

慵懶昏暗的客廳空間，LG OLED TV 展現一對情侶共撐一把雨傘，而且明亮的圓形圖案圍繞著房間。Dolby Atoms 標誌位於左下角。

*模擬螢幕影像。

導演認可的影像處理技術

與 Netflix《怒嗆人生》韓裔導演李成真訪談。
由濱口龍介製作的得獎電影。
與 Netflix《怒嗆人生》韓裔導演李成真訪談。
由濱口龍介製作的得獎電影。

《怒嗆人生》(2023 年)

與 Netflix《怒嗆人生》韓裔導演李成真訪談。

《邪惡根本不存在》(2023 年)

由濱口龍介製作的得獎電影。
終極遊戲體驗

畫面流暢，享受遊戲極速快感

透過 AMD FreeSync Premium、G-Sync 相容性和內建 VRR (可變更新率)，解決螢幕撕裂和延遲問題。
在賽車遊戲內急速行駛汽車的模糊景色。此景色重新定義，產生順暢清晰的動作。FreeSync Premium Pro 標誌和 NVIDIA G-SYNC 標誌位於右上角。

*獲得 Intertek 認證的『卓越遊戲效能』和反應時間。
**VRR 範圍從40Hz 到120Hz，是 HDMI 2.1的認證規格。

隨心操控

不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。

FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。 昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。

*遊戲儀表板只會在「遊戲最佳化」和「遊戲儀表板」開啟時啟用。
**模擬螢幕影像。

享受您所有最愛的遊戲

數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，
完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。

數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。

*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
** 可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。

永續性

探索 LG OLED 的永續願景

透過輕量化的生質包裝和全球永續發展，選擇最合適的作法。

透過輕量化的生質包裝和全球永續發展，選擇最合適的作法。

*所有 2024 LG OLED 型號均採用環保包裝。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K OLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

  • 影像處理器

    α8 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1449 x 832 x 45.9

  • 重量不含底座 (kg)

    17.1

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K OLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α8 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像升頻

    α8 4K AI 智慧影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    像素控光

  • Motion

    OLED Motion

  • 影像模式

    10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI)

遊戲

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1449 x 832 x 45.9

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1449 x 896 x 235

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1600 x 950 x 172

  • 底座 (WxD, mm)

    1057 x 235

  • 重量不含底座 (kg)

    17.1

  • 重量含底座 (kg)

    17.3

  • 外箱重量 (kg)

    24.4

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 200

音效

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • AI音效

    α8 AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)

  • 清晰語音Pro

    Yes (自動音量調整)

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 3)

  • 藍牙支援

    Yes (V5.1)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（4個連接埠））

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 24

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • 電源電纜

    Yes (已附)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

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