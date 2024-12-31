43吋/ LG QNED AI 量子奈米 4K 語音物聯網 80 系列 (可壁掛)/2024

*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。

**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。

***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 型號。

****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。

*****螢幕影像模擬。