55吋/ LG QNED AI 量子奈米 4K 語音物聯網 80 系列 (可壁掛)/2024

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*模擬螢幕影像。
探索 LG QNED 創新技術
以從下方打出的黃色光芒照射 alpha 5 AI 處理器 4K Gen7。紅黃紫螺旋形狀在「可升級的 webOS」與「webOS Re:New 程式」之間顯示。LG QNED89、QNED90 和 QNED99 電視由左至右顯示。每台電視顯示五彩的開機畫面，電視上面顯示「超大型電視」。
體驗卓越的影音體驗
*模擬螢幕影像。
AI 智慧專屬設定
快速了解你的觀賞喜好，並優化提供最符合你的觀賞體驗設定
夜晚
白天
在任何光源下皆完美出色
無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。
聆聽場景中的每個聲音細節
逼真音效，震撼空間
震撼的音效體驗
根據您觀看的內容自動調控音效
*模擬螢幕影像。
**須在音效模式選單啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。
*webOS Re:New Program 支援五年內共計 4 次 webOS 升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是 2024 新產品的保證。
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。
*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。
超大尺寸，體驗前所未見
一家人在客廳中觀看壁掛的超大型 LG TV，螢幕上顯示包括珊瑚和海龜的海洋景色。
*QNED86 和 QNED80 採用超纖薄設計。
**QNED91、 QNED80 最大 86 吋。
***適用型號可能隨地區而異。
區域控光為影像強化清晰度
*QNED86 和 QNED80 皆有區域控光技術。
卓越的色彩表現
*QNED86 和 QNED80 皆具備 QNED色彩。
*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
融入居家空間的時尚設計
*QNED86 和 QNED80 採用超纖薄設計。
**QNED80 最大 86 吋。
***適用型號可能隨地區而異。
出色 LG QNED 與 Soundbar 的完美搭配
畫面與聲音最佳的協同效應
*Soundbar 與專屬支架皆須另行購買。
**WOW 專屬支架隨附 1 桿支架或 2 桿支架 (可能隨著國家/地區/產品而異)。
無縫整合 體驗再進化
*Soundbar 可另行購買，音箱模式可能因電視型號而異。
**LG 電視遙控器用途僅限部分功能。
***請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
****WOW 智慧操作介面相容電視型號：QNED91、QNED86 和 QNED80。
*****WOW 同步音場相容電視型號：QNED91 和 QNED86。
******WOW CAST 相容電視型號：QNED91和 QNED86。
盡情享受電影及遊戲樂趣
真實呈現導演想像
一位男士在黑暗的剪輯工作室裡，看著顯示日落的 LG TV。影像的右下角是 FILMMAKER Mode 標誌。
*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
媲美真正劇院的沉浸影音饗宴
一家人坐在光線昏暗的客廳地板上，旁邊是一張小桌子，大家抬頭看著牆上安裝的 LG TV，電視螢幕上顯示著太空中的地球。
*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化圖片品質所開發的技術。
全速投入動作當中
賽車遊戲在終點線上進行，當玩家緊握著遊戲操縱桿時，標誌上顯示「勝利！」字樣。ALLM、eARC、HGiG 標誌位於左下角。
*QNED91、QNED86 和 QNED80 具備 GeForce NOW、遊戲儀表板與優化器、ALLM、eARC 和 HGiG。
**VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
***HGiG 來自遊戲和電視顯示產業的企業志願組織，他們共同制定標準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
****對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。
隨心操控
不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。
FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。
*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用
**模擬螢幕影像。
享受您所有最愛的遊戲。
數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。
Boosteroid 首頁畫面顯示「Trine 4: The Nightmare Price」遊戲。GeForce NOW 首頁畫面在右側以縮圖顯示五款不同的遊戲。
*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。
探索 LG QNED 的永續願景
LG QNED 包裝以帶著發光的樹木的米黃色背景映襯。
*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**所有 QNED 的底部支架和 QNED86 (65/55/50 吋) 的整個背蓋都是由再生塑膠製成。
主要規格
-
面板類型
4K QNED
-
螢幕更新率
原生60Hz
-
廣色域
QNED Color
-
影像處理器
α5 第七代 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
音效輸出
20W
-
揚聲器類型
2.0聲道
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1236 x 716 x 29.7
-
重量不含底座 (kg)
14.9
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K QNED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光模組類型
側光式
-
螢幕更新率
原生60Hz
-
廣色域
QNED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α5 第七代 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
4K影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
區域控光
-
影像模式
9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)
遊戲
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1236 x 716 x 29.7
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
1236 x 783 x 257
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1360 x 810 x 152
-
底座 (WxD, mm)
1074 x 257
-
重量不含底座 (kg)
14.9
-
重量含底座 (kg)
15.3
-
外箱重量 (kg)
19.6
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
300 x 300
音效
-
AI音效
AI 聲音 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)
-
清晰語音Pro
Yes (自動音量調整)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
20W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
2.0聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (V5.1)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
3組（支援eARC、ALLM）
-
USB 輸入
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 24
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
電源電纜
Yes (可拆卸)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)