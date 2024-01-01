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75吋/ LG QNED AI 量子奈米 4K 語音物聯網 80 系列 (可壁掛)/2024

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

  • 免費壁掛安裝，搭贈壁掛架OLW480B(價值$4500)

75吋/ LG QNED AI 量子奈米 4K 語音物聯網 80 系列 (可壁掛)/2024

75QNED80TTA

75吋/ LG QNED AI 量子奈米 4K 語音物聯網 80 系列 (可壁掛)/2024

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LG QNED 電視 QNED80 的前視圖，螢幕上有一段文字，展示着 LG QNED、2024 和 webOS Re:New Program 的標誌。

量子進階 奈米驚艷

在 LG QNED 大尺寸螢幕上體驗超凡的畫面色彩，全新升級的影音處理晶片和區域控光技術完美呈現，呈現清晰自然的影像

*模擬螢幕影像。

探索 LG QNED 創新技術

以從下方打出的黃色光芒照射 alpha 5 AI 處理器 4K Gen7。紅黃紫螺旋形狀在「可升級的 webOS」與「webOS Re:New 程式」之間顯示。LG QNED89、QNED90 和 QNED99 電視由左至右顯示。每台電視顯示五彩的開機畫面，電視上面顯示「超大型電視」。

α5 第七代 4K AI 影音處理晶片

體驗卓越的影音體驗

了解更多
α5 第七代 4K AI 影音處理晶片，自動最佳化影音體驗，提供您前所未有的沉浸感。

*模擬螢幕影像。

AI 智慧專屬設定

快速了解你的觀賞喜好，並優化提供最符合你的觀賞體驗設定

客廳的牆上安裝了 LG TV，螢幕上顯示一名吉他手。代表音波的同心圓圖形。
AI 聲學調控

完美空間音效

AI 音效 Pro 根據所在環境及播放內容類型，最佳化音訊內容，為您帶來幾乎前所未有的沉浸感。
夜晚時位於現代客廳空間的 LG OLED TV和 LG Soundbar。極光螢幕影像隨著理想亮度顯示。

夜晚

白天時位於現代客廳空間的 LG TV和 LG Soundbar。極光螢幕影像隨著理想亮度顯示。

白天

在任何光源下皆完美出色

無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。

AI 音效 Pro

聆聽場景中的每個聲音細節

逼真音效，震撼空間

體驗如臨其境 9.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感

震撼的音效體驗

AI 影音處理晶片為您增強音效動態，帶給您前所未有的震撼

根據您觀看的內容自動調控音效

自動音效調控會根據內容即時平衡，在任何場景提供最佳音效體驗。

*模擬螢幕影像。
**須在音效模式選單啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。

webOS Re:New Program 標誌背後有黑色的背景，帶有黃橘色，底部有紫色圓球。

webOS 5年升級保證

持續升級最佳使用者體驗

LG 承諾於5年內進行4次 webOS 升級，隨時掌握最新功能與技術。

*webOS Re:New Program 支援五年內共計 4 次 webOS 升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是 2024 新產品的保證。
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。

webOS 24

滿足您的個人化喜好

從您的個人檔案到您偏愛的觀看設定，量身打造專屬於您的觀看體驗。
滿足您的個人化喜好 了解更多資訊

*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。

超大尺寸

超大尺寸，體驗前所未見


一家人在客廳中觀看壁掛的超大型 LG TV，螢幕上顯示包括珊瑚和海龜的海洋景色。

在 QNED 令人驚嘆的大螢幕上，盡情享受無與倫比的清晰度，以逼真的色彩將觀影體驗進化到全新境界。

*QNED86 和 QNED80 採用超纖薄設計。
**QNED91、 QNED80 最大 86 吋。
***適用型號可能隨地區而異。

區域控光技術

區域控光為影像強化清晰度

身臨其境地體驗每個畫面，區域控光技術進行精確的背光控制，呈現最清晰的影像

*QNED86 和 QNED80 皆有區域控光技術。

QNED 色彩

卓越的色彩表現

沉浸於色彩豐富的世界，超越您的現實視界。

*QNED86 和 QNED80 皆具備 QNED色彩。
*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

超纖薄設計

融入居家空間的時尚設計

超纖薄設計，能夠完美融入您的生活空間，打造獨一無二的風格。

*QNED86 和 QNED80 採用超纖薄設計。
**QNED80 最大 86 吋。
***適用型號可能隨地區而異。

完美結合 LG 音響設備

出色 LG QNED 與 Soundbar 的完美搭配


WOW 專屬支架

畫面與聲音最佳的協同效應

為 LG QNED 設計的專屬支架，能確保 Soundbar 安裝於最佳音場位置，用最時尚的設計創造絕美音效。

*Soundbar 與專屬支架皆須另行購買。
**WOW 專屬支架隨附 1 桿支架或 2 桿支架 (可能隨著國家/地區/產品而異)。

WOW 智慧操作介面

無縫整合 體驗再進化

開啟智慧操作介面，設定 soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。

*Soundbar 可另行購買，音箱模式可能因電視型號而異。
**LG 電視遙控器用途僅限部分功能。
***請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
****WOW 智慧操作介面相容電視型號：QNED91、QNED86 和 QNED80。
*****WOW 同步音場相容電視型號：QNED91 和 QNED86。
******WOW CAST 相容電視型號：QNED91和 QNED86。

盡情享受電影及遊戲樂趣

製作人模式

真實呈現導演想像

呈現最原始的電影畫面，保留原始顏色、設定和幀率，透過導演的眼睛來觀看電影，完整呈現導演希望的原始視覺感受。

一位男士在黑暗的剪輯工作室裡，看著顯示日落的 LG TV。影像的右下角是 FILMMAKER Mode 標誌。

*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

劇院級影音享受

媲美真正劇院的沉浸影音饗宴

開啟 LG QNED 把劇院搬進您家中，提供極致逼真的沉浸音效，帶給您無與倫比的臨場感，同時 HDR10 Pro 逐幀自動提升影像的對比度和清晰度

一家人坐在光線昏暗的客廳地板上，旁邊是一張小桌子，大家抬頭看著牆上安裝的 LG TV，電視螢幕上顯示著太空中的地球。

*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化圖片品質所開發的技術。

強大的遊戲體驗

全速投入動作當中

ALLM 讓沉浸式 HGiG 遊戲在高速時保持流暢，而 eARC 確保您可體驗令人震撼的音效。

賽車遊戲在終點線上進行，當玩家緊握著遊戲操縱桿時，標誌上顯示「勝利！」字樣。ALLM、eARC、HGiG 標誌位於左下角。

*QNED91、QNED86 和 QNED80 具備 GeForce NOW、遊戲儀表板與優化器、ALLM、eARC 和 HGiG。
**VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
***HGiG 來自遊戲和電視顯示產業的企業志願組織，他們共同制定標準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
****對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

隨心操控

不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。

FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。

*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用
**模擬螢幕影像。

享受您所有最愛的遊戲。

數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。

Boosteroid 首頁畫面顯示「Trine 4: The Nightmare Price」遊戲。GeForce NOW 首頁畫面在右側以縮圖顯示五款不同的遊戲。

*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。

永續性

探索 LG QNED 的永續願景

透過輕量化的生質包裝和全球永續發展，選擇最合適的作法。

LG QNED 包裝以帶著發光的樹木的米黃色背景映襯。

*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**所有 QNED 的底部支架和 QNED86 (65/55/50 吋) 的整個背蓋都是由再生塑膠製成。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K QNED

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 廣色域

    QNED Color

  • 影像處理器

    α5 第七代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1677 x 965 x 30.9

  • 重量不含底座 (kg)

    33.0

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K QNED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光模組類型

    側光式

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 廣色域

    QNED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α5 第七代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像升頻

    4K影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    區域控光

  • 影像模式

    9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)

遊戲

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1677 x 965 x 30.9

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1677 x 1032 x 359

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1820 x 1115 x 200

  • 底座 (WxD, mm)

    1349 x 359

  • 重量不含底座 (kg)

    33.0

  • 重量含底座 (kg)

    34.0

  • 外箱重量 (kg)

    44.0

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    400 x 300

音效

  • AI音效

    AI 聲音 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)

  • 清晰語音Pro

    Yes (自動音量調整)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (V5.1)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    3組（支援eARC、ALLM）

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 24

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • 電源電纜

    Yes (可拆卸)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

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