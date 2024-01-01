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LG CordZero™ A9 K+ 系列快清式無線吸塵器 (寵物家庭) (雪花銀)

功能

圖庫

規格

評論

支援

  • 本機型吸塵管不可伸縮，需拆卸再放入集塵座

  • 12/31前，透過LINE購物購買享500點LINE POINTS回饋

LG CordZero™ A9 K+ 系列快清式無線吸塵器 (寵物家庭) (雪花銀)

A9K-SOLO

LG CordZero™ A9 K+ 系列快清式無線吸塵器 (寵物家庭) (雪花銀)

(0)
RightSide

1 優惠組合

組合商品：1 件

OBSIL15

LG CordZero™ A9K 自動集塵入門款特惠組

*A9K-SOLO 吸塵管不可伸縮，請先拆卸吸塵管，再放入自動集塵座使用 。
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

對付寵物家事

吸力升級220W

帶來更徹底的清潔力。

*影片使用雪霧白產品製作，僅供參考，可能與實際產品有所不同。

軸向渦輪氣旋技術™ LG智慧變頻馬達™

LG 智慧變頻馬達<br>10年保固2

LG 智慧變頻馬達
10年保固

LG 服務中心均提供馬達10年/全機2年/電池2年/配件1年免費保固。

集塵壓縮™ 刮除氣旋上纏繞毛髮、壓扁毛屑

輕壓集塵排空™給予您高達 2.4 倍的集塵盒空間，
減少您浪費在清空集塵盒的時間

集塵壓縮™ 刮除氣旋上纏繞毛髮、壓扁毛屑

*經LG社內測試與Intertek認證，實際灰塵壓縮程度可能因為測試環境不同而有差異。
詳情請依LG官網(www.lge.com)公告為準。

可替換電池設計

可替換電池設計

每顆可達60分鐘，壁掛式充電設計節省空間。

*根據 LG 內部測試結果，每顆電池於每個模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達60分鐘、30分鐘和7分鐘。測試執行的溫度為室溫（26℃，78.8℉），使用非電動吸頭與開啟 WiFi 功能所得數據。
**使用一個電池時，每種模式（電動吸頭的標準、強和超強）的運轉時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。
***實際運轉時間可能依據操作環境和使用時數而不同。

5道過濾程序

5道過濾程序

5道過濾程序能有效過濾 99.9% 的懸浮微粒 (0.3微米)，大部分的塵屑會在第1~3道程序被過濾並被留在集塵盒，而少量懸浮微粒則會在第4~5道程序被過濾。

*經SGS-IBR測試(ASTM F1977-04(2017)環境可能因為環境不同而有差異。

可水洗3效濾網

可水洗3效濾網

水洗氣旋濾網、微塵濾網、排氣濾網拆卸後水洗徹底清潔，灰塵不堆積，常保衛生減少異味。

強勁輕薄地板吸頭™ 吸頭高度降低1.1cm 輕鬆拆卸

多種吸頭
完結各種環境

強勁輕薄地板吸頭

強勁輕薄地板吸頭

高度5.5公分更輕巧，可輕鬆深入家具底層清潔
二合一毛刷吸頭

二合一毛刷吸頭

可用於書架、鍵盤等不規則面的清掃
隙縫吸頭

隙縫吸頭

可用於縫隙與狹窄角落處清潔

A9K-SOLO 配件組合

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

摘要

列印
機身顏色（吸塵器）
雪花銀
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 1120 x 270
充電時間
4H
集塵盒容量(L)
0.44

主要規格

  • 機身顏色（吸塵器）

    雪花銀

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    260 x 1120 x 270

  • 五重過濾系統

  • 氣旋技術

  • KompressorTM 技術

  • 智慧變頻馬達

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

  • 可水洗式濾網

  • ThinQ(Wi-Fi)

所有規格

材料與飾面

  • 機身顏色（吸塵器）

    雪花銀

條碼

  • 條碼

    8806096042328

基本配件

  • 二合一毛刷吸頭

  • 清潔刷

  • 縫隙吸頭

電池

  • 隨附電池（數量）

    1（個）

  • 電池類型

    鋰離子

  • 每電池充電時間（分鐘）

    240

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

    60

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）

    40

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）

    7

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）

    6

尺寸與重量（吸塵器）

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    260 x 1120 x 270

  • 重量（kg）

    2.6

  • 產品高度（最大 mm）

    1120

特色（吸塵器）

  • 類型

    無線棒式 + 手持（2 合 1）

  • 大拇指一鍵控制

  • Dual PowerPack

  • 智慧變頻馬達

  • 五重過濾系統

  • 太空科學

  • 電池狀態指示器

  • 充電和收納

  • 堵塞物體指示器

  • 轉換成手持

  • 氣旋技術

  • 濾網清潔循環提示指示器

  • KompressorTM 技術

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

  • 可水洗式濾網

吸頭

  • 通用（多表面）吸頭

  • 高速震動除蟎吸頭

  • LED輕薄地板吸頭

  • 智慧雙旋濕拖吸頭

  • 毛髮專用吸頭

  • 強勁輕薄地板吸頭

  • 蒸氣雙旋濕拖吸頭

其他吸頭與配件

  • 頑垢專用硬毛吸頭

  • 配件袋

  • 微塵濾網

  • 分離式吸頭與抹布墊儲藏架

  • 彈性伸縮軟管

  • 排氣濾網

  • 可彎曲吸頭

  • 床墊吸頭

  • 抹布墊（數量）

    0

  • 多角度軟毛吸頭

  • 濕拖頭組（水箱濾網量杯）

效能（吸塵器）

  • 電源模式

    標準 / 強 / 超強

  • 集塵盒容量(L)

    0.44

  • 集塵盒容量 (L)（壓縮時）

    1.1

  • 最大吸力(瓦)

    220

智慧技術

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • 清潔記錄

  • 濾網清潔更換指示器

  • 濾網清潔指南

  • 智慧診斷

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