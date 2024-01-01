LG CordZero™ A9 K+ 系列快清式無線吸塵器 (寵物家庭) (雪花銀)

*根據 LG 內部測試結果，每顆電池於每個模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達60分鐘、30分鐘和7分鐘。測試執行的溫度為室溫（26℃，78.8℉），使用非電動吸頭與開啟 WiFi 功能所得數據。

**使用一個電池時，每種模式（電動吸頭的標準、強和超強）的運轉時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。

***實際運轉時間可能依據操作環境和使用時數而不同。