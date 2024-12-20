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LG CordZero™ A9K 自動集塵入門款特惠組

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LG CordZero™ A9K 自動集塵入門款特惠組

OBSIL15

LG CordZero™ A9K 自動集塵入門款特惠組

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摘要

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機身顏色（吸塵器）
雪花銀
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 1120 x 270
充電時間
4H
集塵盒容量(L)
0.44

主要規格

機身顏色（吸塵器）

雪花銀

產品尺寸（寬x高x深 mm）

260 x 1120 x 270

五重過濾系統

氣旋技術

KompressorTM 技術

智慧變頻馬達

伸縮式集塵管（四段長度）

可水洗式濾網

ThinQ(Wi-Fi)

所有規格

材料與飾面

機身顏色（吸塵器）

雪花銀

條碼

條碼

8806096042328

基本配件

二合一毛刷吸頭

清潔刷

縫隙吸頭

電池

隨附電池（數量）

1（個）

電池類型

鋰離子

每電池充電時間（分鐘）

240

每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

60

每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）

40

每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）

7

每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）

6

尺寸與重量（吸塵器）

產品尺寸（寬x高x深 mm）

260 x 1120 x 270

重量（kg）

2.6

產品高度（最大 mm）

1120

特色（吸塵器）

類型

無線棒式 + 手持（2 合 1）

大拇指一鍵控制

Dual PowerPack

智慧變頻馬達

五重過濾系統

太空科學

電池狀態指示器

充電和收納

堵塞物體指示器

轉換成手持

氣旋技術

濾網清潔循環提示指示器

KompressorTM 技術

伸縮式集塵管（四段長度）

可水洗式濾網

吸頭

通用（多表面）吸頭

高速震動除蟎吸頭

LED輕薄地板吸頭

智慧雙旋濕拖吸頭

毛髮專用吸頭

強勁輕薄地板吸頭

蒸氣雙旋濕拖吸頭

其他吸頭與配件

頑垢專用硬毛吸頭

配件袋

微塵濾網

分離式吸頭與抹布墊儲藏架

彈性伸縮軟管

排氣濾網

可彎曲吸頭

床墊吸頭

抹布墊（數量）

0

多角度軟毛吸頭

濕拖頭組（水箱濾網量杯）

效能（吸塵器）

電源模式

標準 / 強 / 超強

集塵盒容量(L)

0.44

集塵盒容量 (L)（壓縮時）

1.1

最大吸力(瓦)

220

智慧技術

ThinQ(Wi-Fi)

清潔記錄

濾網清潔更換指示器

濾網清潔指南

智慧診斷

列印

所有規格

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