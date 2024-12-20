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LG CordZero™ A9K 自動集塵入門款特惠組
-
LG CordZero™ A9 K+ 系列快清式無線吸塵器 (寵物家庭) (雪花銀)
-
LG CordZero™ All-in-One Tower™ 智慧除塵收納充電座 (A9K版) ─ A9K自動集塵座 *本機型無附吸塵器
摘要
主要規格
-
機身顏色（吸塵器）
-
雪花銀
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
-
260 x 1120 x 270
-
五重過濾系統
-
是
-
氣旋技術
-
是
-
KompressorTM 技術
-
是
-
智慧變頻馬達
-
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
-
否
-
可水洗式濾網
-
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
是
所有規格
材料與飾面
-
機身顏色（吸塵器）
-
雪花銀
條碼
-
條碼
-
8806096042328
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
-
是
-
清潔刷
-
否
-
縫隙吸頭
-
是
電池
-
隨附電池（數量）
-
1（個）
-
電池類型
-
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
-
240
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
-
60
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）
-
40
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）
-
7
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）
-
6
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
-
260 x 1120 x 270
-
重量（kg）
-
2.6
-
產品高度（最大 mm）
-
1120
特色（吸塵器）
-
類型
-
無線棒式 + 手持（2 合 1）
-
大拇指一鍵控制
-
是
-
Dual PowerPack
-
否
-
智慧變頻馬達
-
是
-
五重過濾系統
-
是
-
太空科學
-
是
-
電池狀態指示器
-
是
-
充電和收納
-
否
-
堵塞物體指示器
-
是
-
轉換成手持
-
是
-
氣旋技術
-
是
-
濾網清潔循環提示指示器
-
否
-
KompressorTM 技術
-
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
-
否
-
可水洗式濾網
-
是
吸頭
-
通用（多表面）吸頭
-
否
-
高速震動除蟎吸頭
-
否
-
LED輕薄地板吸頭
-
否
-
智慧雙旋濕拖吸頭
-
否
-
毛髮專用吸頭
-
否
-
強勁輕薄地板吸頭
-
是
-
蒸氣雙旋濕拖吸頭
-
否
其他吸頭與配件
-
頑垢專用硬毛吸頭
-
否
-
配件袋
-
否
-
微塵濾網
-
否
-
分離式吸頭與抹布墊儲藏架
-
否
-
彈性伸縮軟管
-
否
-
排氣濾網
-
否
-
可彎曲吸頭
-
否
-
床墊吸頭
-
否
-
抹布墊（數量）
-
0
-
多角度軟毛吸頭
-
否
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
-
否
效能（吸塵器）
-
電源模式
-
標準 / 強 / 超強
-
集塵盒容量(L)
-
0.44
-
集塵盒容量 (L)（壓縮時）
-
1.1
-
最大吸力(瓦)
-
220
智慧技術
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
是
-
清潔記錄
-
是
-
濾網清潔更換指示器
-
是
-
濾網清潔指南
-
是
-
智慧診斷
-
是