22公斤 WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機｜熱泵除濕 |尊爵黑｜AI DD™ 蒸洗脫烘

1. 清洗過程中產生的灰塵由清潔濾網來過濾。如果清潔過濾器已滿，則可能無法正常地過濾灰塵。每次洗滌前可手動清潔濾網，以防止機器在衣服上留下灰塵和棉絮。

2. 將彩色和白色的衣服與黑色和易掉毛的衣服分開清洗。按照不同的負載來進行洗滌，以進一步防止衣物中出現不必要的灰塵和棉絮。