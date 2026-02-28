22公斤 WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機｜熱泵除濕 |尊爵黑｜AI DD™ 蒸洗脫烘

*免責聲明︰
1) 二合一 WashCombo™ 洗衣乾衣於150分鐘內完成
-依據2025年3月 Intertek 實驗報告(實驗報告號碼250200119SEL-001)，以3公斤負載進行標準洗衣 + 烘乾行程測試。行程完成時間可能因行程種類、負載類型或重量而異。
2) AI Wash™智慧洗滌
- 依據2022年8月 Intertek 實驗報告(實驗報告號碼220600056SEL-001)，放入3公斤混合柔軟織物進行實驗，實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。.
-當負載在6公斤以下時，AI 感應會啟動。
-只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
3) LG 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術節省能源
-依據2025年4月 Intertek 實驗報告(實驗報告號碼250200118SEL-001)，在3公斤 IEC 60456 標準負載下，選擇乾衣行程，相較於加熱式洗衣乾衣機(F0P2CRV2E)，熱泵除濕式洗衣乾衣機(FH25EAE)可降低高達55%的能耗。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。
4) 智慧洗劑投入盒
- 需要使用 WiFi 和 LG ThinQTM 應用程式。功能可能會進行更新。LG ThinQTM 應用程式所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
5) TurboWash360™勁速洗
- 依據2021年8月 Intertek實驗報告(實驗報告號碼210700159SEL-001)，以標準行程並開啟 TurboWash選項進行實驗所得平均結果。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。
6) Steam™蒸氣洗
- 過敏防護行程，採用 LG SteamTM蒸氣洗，經英國過敏協會(BAF) 認證可有效減少99.9%塵蟎及特定過敏原。
7) AI to the core
- 當負載在6公斤以下時，AI 感應會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
- 10年保固僅適用於 Direct Drive 直驅式變頻馬達。保固期限/政策以 LG 台灣官方網站公告內容為準。