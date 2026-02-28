About Cookies on This Site

22公斤 WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機｜熱泵除濕 |尊爵黑｜AI DD™ 蒸洗脫烘

22公斤 WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機｜熱泵除濕 |尊爵黑｜AI DD™ 蒸洗脫烘

WD-S22FHDB
front view
frontopen
knobwindowdisplaydetail1
filter-detail
filter-detail2
filter-detail3
filter-front
drum detail
drum led light detail
detergentInlet detail2
detergentInletdetail2
knobdetaillowangle
knobwindowdisplaydetail2
detergentInletdetail1
knobwindowdisplaydetail4
主要功能

  • AI Wash™智慧洗滌，節能又護衣
  • HeatPump™雙變頻熱泵除濕式乾衣，溫和乾衣，節省高達55%能耗
  • 易拉潔極細密濾網，滑動濾網，輕鬆刮除棉絮
  • 冷凝器自動清潔，減少維護的麻煩，維持效能
  • AI DD™直驅變頻馬達運轉穩定、低噪音
  • 智慧洗劑投入，自動精準添加剛好的洗劑量，洗衣更輕鬆
更多

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

最新優惠資訊

了解更多
最新優惠資訊
影片展示 WashCombo™ 的細節特寫，例如滾筒內部、洗劑容器和棉絮濾網

一機到底 節能護衣更便利

洗衣機和乾衣機堆疊擺放為洗乾衣機，有效省空間。

洗衣乾衣 一機完成

無需排風管，超省空間

使用 LG 的 AI 科技偵測衣料。

AI WashTM智慧洗滌2)

依據衣物特性最佳化行程

向下箭頭圖示表示最高可節省 55% 能源。

節能省電5)

降低能源消耗

從洗乾衣機堆疊的頂部取下濾網。

易拉潔極細密濾網

滑動濾網，輕鬆刮除棉絮

*影像中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

洗衣乾衣 一機完成

150 分鐘高效完成洗衣與乾衣

洗衣更簡單，一機到底，一次完成洗衣乾衣1)，高效率且省空間。

洗衣機和乾衣機堆疊擺放為洗乾衣機，有效省空間。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

由 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達驅動

AI Wash™ 智慧洗滌，透過 AI 技術最佳化洗衣效果

AI DD™ 智慧直驅變頻馬達2) 智慧偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，最佳化洗衣動作，呵護柔軟衣物，並節省能源。

影片展示 LG 洗乾衣機堆疊的 AI Wash 洗衣感應衣量並偵測布料類型

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

一位女士正在查看一張有 55% 節能箭頭圖示的帳單。

節能省電

可節省高達55%能耗3)

LG 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術具備優異能源效率，可節省高達 55% 的能源3)。（僅限乾衣行程）

*所有影像僅供示意。

ezLintFilter™ 易拉潔極細密濾網

滑動濾網，輕鬆刮除棉絮毛髮

ezLintFilter™ 易拉潔極細密濾網，讓你無需觸碰棉絮毛髮，即可輕鬆去除。只需滑動濾網，棉絮毛髮就會掉落到垃圾桶中。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

冷凝器自動清潔

減少維護的麻煩，維持效能。

AI DD直驅變頻馬達

運轉穩定、低噪音 。

智慧洗劑投入盒4)

一次簡單裝填即可多次使用

自動分配適量的洗衣精和柔軟精。需要再次裝填時，透過智慧型手機即可接收提醒，使洗衣變得更快速、輕鬆且無失誤。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

TurboWash360™ 勁速洗

30分鐘洗淨

五道強力的水柱從各種角度噴向衣物，以在30分鐘洗淨5)

Steam™ 蒸氣洗

利用蒸氣進行深度洗淨

LG Steam™ 蒸氣洗可有效去除過敏原6)，讓您放心穿上衣物。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同，五道水柱可能於不同時間運作。

行程和選項最佳化

記錄常用行程，配合洗衣習慣

自動記錄最常使用的行程和選項，為您最大程度節省洗衣時間。您也可以透過「行程清單編輯」選項修改和自訂洗衣與乾衣習慣。

*影片中的所有影像僅供示意。

ThinQ™

輕鬆控制，讓生活更簡單

隨時隨地掌控洗衣行程

ThinQ™ 應用程式讓你只需輕觸按鈕，即可連接 WashCombo™ 並開始行程。

輕鬆保養與監控

無論是日常保養或更龐大的工作，都能透過 ThinQ™ 應用程式，方便地監控 WashCombo™ 的能源使用情況。

透過語音助理，不用動手即可洗衣

只需告訴智慧型喇叭或 AI 助理您需要完成的工作，餘下的操作即可放心交給 WashCombo™ 處理。

*對相容家電的支援可能會因國家/地區及環境設定而異。

*影像中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

* 圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

LG 洗乾衣機堆疊搭配 LG AI DD 標誌

結合 AI 核心技術，輕鬆洗衣7)

AI Wash 智慧洗滌由 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達驅動，可根據衣物類型最佳化洗衣動作，還能在處理柔軟布料時進行進階布料護理並節省能源。我們的洗衣機由可靠的 Inverter Direct Drive 馬達驅動，並採用出色的能源效率設計。我們的設備性能持久，並為馬達提供標準 10 年保固。

常見問題

Q.

標準尺寸的 LG WashCombo™ 大小為何？

A.

所有 LG WashCombo™ 全都採用標準高度與寬度。LG WashCombo™ 的深度可以隨著滾筒尺寸 / 容量而異。標準尺寸為：寬度 600 mm x 高度 850 mm x 深度 565-675 mm。

Q.

如何選擇新款 LG WashCombo™？

A.

選擇 LG WashCombo™ 時，請考慮以下事項： 

1. 根據家庭人數的容量

2. 電費帳單的能源效率

3. 符合你需求的洗衣/乾衣行程

4. 智慧功能和應用程式，例如 LG ThinQ

5. LG WashCombo™ 所需的安裝空間

6. 可靠性和品質保證服務

Q.

本產品是否需要另外安裝通風？

A.

LG WashCombo™ 不會排風，能夠在任何一處使用，而無空間限制。

Q.

我如何選擇正確的洗程？

A.

一般而言，你應查閱衣物上的保養標籤，然後選擇洗衣機上相符的洗程。內建 AI DD 功能的 LG WashCombo™ 將自動偵測洗衣重量和柔軟度，以判斷合適的洗衣模式，並在清洗過程中據此調整洗衣動作。

Q.

什麼是 LG 洗衣機的 Steam 功能？

A.

LG 的專有 Steam™ 技術（在指定型號上）能有效處理過敏原。Allergy Care 功能可在洗程開始時用蒸氣清潔衣物，以鬆開衣料並分解過敏原，包括花粉與塵螨。

（僅限洗衣行程）

 

*經英國過敏協會 (BAF) 認證，Allergy Care 洗程可減少家居塵蟎過敏原。

Q.

自動配量功能如何運作？

A.

LG 的自動洗劑配量系統可讓你預先裝入洗滌劑，然後由洗衣機自行分配。電器內的技術每次都可以感應待洗衣物的重量，並自動準確添加適量洗劑。此技術可以消除加入過多洗劑的風險、節省時間，並延長衣物的壽命。正確的洗劑劑量也有助於讓洗衣機處於良好的運轉狀況。僅需關好門，按下啟動即可！

Q.

為什麼我的衣物上佈滿灰塵和棉絮？

A.

1. 清洗過程中產生的灰塵由清潔濾網來過濾。如果清潔過濾器已滿，則可能無法正常地過濾灰塵。每次洗滌前可手動清潔濾網，以防止機器在衣服上留下灰塵和棉絮。

2. 將彩色和白色的衣服與黑色和易掉毛的衣服分開清洗。按照不同的負載來進行洗滌，以進一步防止衣物中出現不必要的灰塵和棉絮。

Q.

如何在 ThinQ 上註冊我的產品？

A.

1. 確保您已打開產品和網路路由器。

2. 將產品靠近網際網路路由器。如果產品與路由器之間的距離太遠，訊號強度可能會較弱，並且可能需要很長時間才能登記您的產品。

3. 安裝 ThinQ 應用程式。請參閱與您所在國家/地區相關的頁面，了解有關安裝 ThinQ 應用程式和登記產品的進一步說明。

*免責聲明︰

 

1) 二合一 WashCombo™ 洗衣乾衣於150分鐘內完成

-依據2025年3月 Intertek 實驗報告(實驗報告號碼250200119SEL-001)，以3公斤負載進行標準洗衣 + 烘乾行程測試。行程完成時間可能因行程種類、負載類型或重量而異。

 

2) AI Wash™智慧洗滌

- 依據2022年8月 Intertek 實驗報告(實驗報告號碼220600056SEL-001)，放入3公斤混合柔軟織物進行實驗，實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。.

-當負載在6公斤以下時，AI 感應會啟動。

-只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。

 

3) LG 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術節省能源
-依據2025年4月 Intertek 實驗報告(實驗報告號碼250200118SEL-001)，在3公斤 IEC 60456 標準負載下，選擇乾衣行程，相較於加熱式洗衣乾衣機(F0P2CRV2E)，熱泵除濕式洗衣乾衣機(FH25EAE)可降低高達55%的能耗。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。

 

4) 智慧洗劑投入盒

- 需要使用 WiFi 和 LG ThinQTM 應用程式。功能可能會進行更新。LG ThinQTM 應用程式所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。

 

5) TurboWash360™勁速洗

- 依據2021年8月 Intertek實驗報告(實驗報告號碼210700159SEL-001)，以標準行程並開啟 TurboWash選項進行實驗所得平均結果。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。


6) Steam™蒸氣洗

- 過敏防護行程，採用 LG SteamTM蒸氣洗，經英國過敏協會(BAF) 認證可有效減少99.9%塵蟎及特定過敏原。

 

7) AI to the core 

- 當負載在6公斤以下時，AI 感應會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。

- 10年保固僅適用於 Direct Drive 直驅式變頻馬達。保固期限/政策以 LG 台灣官方網站公告內容為準。

列印

主要規格

  • 容量 - 最大洗衣容量 (kg)

    22

  • 尺寸與重量 - 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 840

  • 功能 - ezDispense 自動洗劑投入

    Yes

  • 功能 - 蒸氣

    Yes

  • 其他選項 - 皺褶護理

    Yes

  • 智慧科技 - ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    尊爵黑

  • 門蓋材質

    前蓋：強化玻璃/ 內蓋：強化玻璃

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    15

  • 最大洗衣容量 (kg)

    22

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    3-19 小時

  • 控制面板

    LCD智慧液晶旋鈕 + 觸控面板

  • 門鎖指示燈

    Yes

功能

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    Yes

  • 6 Motion

    Yes

  • TurboWash360˚勁速洗

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    Yes

  • 攪拌翼材質

    不鏽鋼

  • ezDispense 自動洗劑投入

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 筒內燈

    Yes

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 壓花內筒

    Yes

  • 振動感應器

    Yes

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 水位調整

    自動偵測

行程

  • AI 智慧洗

    Yes

  • 棉麻衣物

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 高溫去污

    Yes

  • 羊毛 (羊毛/柔洗)

    Yes

  • 嬰兒衣物

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 輕拍除塵

    Yes

其他選項

  • 提示音 開啟/關閉

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 預約

    Yes

  • 筒內燈

    Yes

  • 預洗

    Yes

  • 洗清

    5 次

  • 脫水

    5 段

  • 溫度

    冷水/ 微溫/ 溫水/ 溫熱水/ 熱水

  • 皺褶護理

    Yes

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

  • 筒槽保養提醒

    Yes

  • 智慧行程配對

    Yes

尺寸與重量

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 840

  • 重量 (kg)

    112.0

  • 後蓋到門的產品深度 (D' mm)

    840

  • 門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)

    1466

選項/配件

  • LG TWINWash 相容

    Yes

條碼

  • 條碼

    8806096646083

