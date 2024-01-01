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LG 衣物護理專家 特惠組

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG 衣物護理專家 特惠組

OBSLA01

LG 衣物護理專家 特惠組

(0)
Front view

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
13
最大烘衣容量 (kg)
10
產品尺寸 (WxHxD mm)
600x1655x660
ThinQ(Wi-Fi)
Yes

主要規格

最大洗衣容量 (kg)

13

產品尺寸 (WxHxD mm)

600x1655x660

TurboWash360˚

Yes

AI DD™智慧直驅變頻馬達

Yes

ThinQ(Wi-Fi)

Yes

所有規格

材質和飾面

門蓋材質

前蓋：強化玻璃
內蓋：強化玻璃

機身顏色 (乾衣機)

極光黑

機身顏色

極光黑

容量

最大乾衣容量 (kg)

10

最大洗衣容量 (kg)

13

功能（洗衣機）

種類

滾筒洗衣機

6 Motion 智慧模擬手洗

Yes

AI DD™智慧直驅變頻馬達

Yes

自動重新啟動

Yes

攪拌翼材質

不鏽鋼

筒內燈

Yes

壓花內筒

Yes

行程結束提醒

Yes

ezDispense 自動洗劑投入

-

泡沫偵測系統

Yes

變頻直驅式

Yes

水平調整支腳

-

重量偵測

Yes

全不鏽鋼筒槽

Yes

蒸氣

Yes

TurboWash360˚

Yes

振動感應器

Yes

進水（熱/冷）

冷水

水位調整

自動偵測

控制和顯示螢幕

預約行程

3-19 小時

控制面板

全觸控中央控制面板

數字指示

18:88

門鎖指示燈

Yes

功能（烘衣機）

種類

冷凝式乾衣機（無排氣孔）

6 Motion 智慧模擬手洗

-

AI DD™智慧直驅變頻馬達

-

智能濕度感測

-

自動清潔冷凝器

-

自動重新啟動

-

筒內燈

Yes

雙迴轉變頻壓縮機

Yes

雙重極細密棉絮濾網

Yes

壓花內筒

Yes

空水位指示

-

行程結束提醒

Yes

乾衣類型

Heat Pump除濕式乾衣

變頻直驅式

-

重量偵測

Yes

可逆機門

-

感應烘乾

-

TrueSteam

-

尺寸與重量

產品尺寸 (WxHxD mm)

600x1655x660

重量 (kg)

128.0

後蓋到門的產品深度 (D' mm)

600

門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)

1180

條碼

條碼

8806096094310

行程(洗衣機)

標準

-

AI 智慧偵測洗衣

-

過敏防護

Yes

冷水洗衣

-

護色

-

大量衣物

-

深色衣物

-

精緻衣物

Yes

雲端客製

Yes

洗清+脫水

-

被子

Yes

免燙衣物

-

節能洗衣

-

輕柔護理

-

高溫去污

-

加強 60

-

混紡衣物

Yes

戶外衣物

-

快洗30

-

快洗

Yes

清新

-

洗淸+ 脫水

Yes

靜音洗滌

-

肌膚護理

-

快洗14

-

運動衣物

-

污漬護理

-

防皺

-

筒槽保養

Yes

勁速洗39

-

勁速洗49

-

勁速洗59

-

柔洗/ 羊毛

-

行程(乾衣機)

標準

-

AI 乾衣

-

過敏防護

Yes

輕拍除塵

-

大型衣物

-

冷風

-

大量衣物

-

精緻衣物

Yes

雲端客製

Yes

羽絨衣保養

-

被子

Yes

免燙衣物

-

牛仔褲

-

混紡衣物

Yes

快乾30

-

少量快乾

Yes

晾乾

-

清新

Yes

肌膚護理

-

運動衣物

-

蒸氣滾筒護理

-

蒸氣衛生

-

蒸氣清新

-

毛巾

-

暖風

-

柔洗/羊毛

-

智慧科技

智慧診斷

Yes

下載行程

Yes

能源監控

Yes

遠端遙控和行程監控

Yes

ThinQ(Wi-Fi)

Yes

雲端客製行程下載

Yes

筒槽清潔指南

Yes

智慧行程配對

Yes

選項/配件

Cap,Handle (for Dryer)

Yes

摘要

列印
容量
3 個品項
產品尺寸 (WxHxD mm)
445x1850x585
門的顏色
玻璃
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

所有規格

材質和飾面

門的顏色

鏡子

門類型（材料）

玻璃

機身顏色

容量

容量

3 個品項

行程

雲端客製

溫和烘乾 - 除濕

溫和烘乾 - 標準

溫和烘乾 - 雨天/霧氣

溫和烘乾 - 定時烘乾

清新除臭 - 強力

清新除臭 - 輕微

清新除臭 - 標準

殺菌 - 寢具

殺菌 - 精緻衣物

殺菌 - 強力殺菌

殺菌 - 幼兒用品

殺菌 - 標準

特殊護理 - 褲子摺痕

特殊護理 - 校服

特殊護理 - 運動衣物

特殊護理 - 西裝/大衣

特殊護理 - 羊毛/針織

控制和顯示螢幕

預約行程

3-19 小時

控制面板

全觸控按鍵& LED面板

數字指示

18:88

功能

芳香組

除濕

烘乾類型

無排氣孔，附變頻式熱泵系統

行程結束提醒

滿水指示器

內部燈

擺動衣架的每分鐘最高轉速

180

移動衣架

缺水提醒

平整褲裝功能

多功能層架

可換開門方向

蒸氣護理技術

尺寸與重量

產品深度，機門打開 90˚ (D' mm)

1010

產品尺寸 (WxHxD mm)

445x1850x585

重量 (kg)

73

其他選項

預約開始

夜間呵護

兒童安全鎖

條碼

條碼

8806084884909

智慧科技

智慧診斷

下載行程

能源監控

遠端遙控和行程監控

ThinQ(Wi-Fi)

選項/配件

防翻倒（數量）

1

地毯安裝釘（數量）

No

滴水盤（數量）

No

褲架（數量）

No

後調平腳（數量）

1

衣架（數量）

2

層架（數量）

No

雲端客製行程下載

幼兒用品

寢具

暖被

羊毛/針織

圍巾護理

雨天/霧氣

運動衣物

消除靜電

西裝/大衣

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