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LG 衣物護理專家 特惠組
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LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 ｜ <br>洗衣13公斤+乾衣10公斤
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Styler<sup>®</sup>蒸氣電子衣櫥 Z - 輕奢鏡面
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
-
13
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
-
600x1655x660
-
TurboWash360˚
-
Yes
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Yes
所有規格
材質和飾面
-
門蓋材質
-
前蓋：強化玻璃
內蓋：強化玻璃
-
機身顏色 (乾衣機)
-
極光黑
-
機身顏色
-
極光黑
容量
-
最大乾衣容量 (kg)
-
10
-
最大洗衣容量 (kg)
-
13
功能（洗衣機）
-
種類
-
滾筒洗衣機
-
6 Motion 智慧模擬手洗
-
Yes
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
Yes
-
自動重新啟動
-
Yes
-
攪拌翼材質
-
不鏽鋼
-
筒內燈
-
Yes
-
壓花內筒
-
Yes
-
行程結束提醒
-
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
-
-
-
泡沫偵測系統
-
Yes
-
變頻直驅式
-
Yes
-
水平調整支腳
-
-
-
重量偵測
-
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
-
Yes
-
蒸氣
-
Yes
-
TurboWash360˚
-
Yes
-
振動感應器
-
Yes
-
進水（熱/冷）
-
冷水
-
水位調整
-
自動偵測
控制和顯示螢幕
-
預約行程
-
3-19 小時
-
控制面板
-
全觸控中央控制面板
-
數字指示
-
18:88
-
門鎖指示燈
-
Yes
功能（烘衣機）
-
種類
-
冷凝式乾衣機（無排氣孔）
-
6 Motion 智慧模擬手洗
-
-
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
-
-
智能濕度感測
-
-
-
自動清潔冷凝器
-
-
-
自動重新啟動
-
-
-
筒內燈
-
Yes
-
雙迴轉變頻壓縮機
-
Yes
-
雙重極細密棉絮濾網
-
Yes
-
壓花內筒
-
Yes
-
空水位指示
-
-
-
行程結束提醒
-
Yes
-
乾衣類型
-
Heat Pump除濕式乾衣
-
變頻直驅式
-
-
-
重量偵測
-
Yes
-
可逆機門
-
-
-
感應烘乾
-
-
-
TrueSteam
-
-
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
-
600x1655x660
-
重量 (kg)
-
128.0
-
後蓋到門的產品深度 (D' mm)
-
600
-
門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)
-
1180
條碼
-
條碼
-
8806096094310
行程(洗衣機)
-
標準
-
-
-
AI 智慧偵測洗衣
-
-
-
過敏防護
-
Yes
-
冷水洗衣
-
-
-
護色
-
-
-
大量衣物
-
-
-
深色衣物
-
-
-
精緻衣物
-
Yes
-
雲端客製
-
Yes
-
洗清+脫水
-
-
-
被子
-
Yes
-
免燙衣物
-
-
-
節能洗衣
-
-
-
輕柔護理
-
-
-
高溫去污
-
-
-
加強 60
-
-
-
混紡衣物
-
Yes
-
戶外衣物
-
-
-
快洗30
-
-
-
快洗
-
Yes
-
清新
-
-
-
洗淸+ 脫水
-
Yes
-
靜音洗滌
-
-
-
肌膚護理
-
-
-
快洗14
-
-
-
運動衣物
-
-
-
污漬護理
-
-
-
防皺
-
-
-
筒槽保養
-
Yes
-
勁速洗39
-
-
-
勁速洗49
-
-
-
勁速洗59
-
-
-
柔洗/ 羊毛
-
-
行程(乾衣機)
-
標準
-
-
-
AI 乾衣
-
-
-
過敏防護
-
Yes
-
輕拍除塵
-
-
-
大型衣物
-
-
-
冷風
-
-
-
大量衣物
-
-
-
精緻衣物
-
Yes
-
雲端客製
-
Yes
-
羽絨衣保養
-
-
-
被子
-
Yes
-
免燙衣物
-
-
-
牛仔褲
-
-
-
混紡衣物
-
Yes
-
快乾30
-
-
-
少量快乾
-
Yes
-
晾乾
-
-
-
清新
-
Yes
-
肌膚護理
-
-
-
運動衣物
-
-
-
蒸氣滾筒護理
-
-
-
蒸氣衛生
-
-
-
蒸氣清新
-
-
-
毛巾
-
-
-
暖風
-
-
-
柔洗/羊毛
-
-
智慧科技
-
智慧診斷
-
Yes
-
下載行程
-
Yes
-
能源監控
-
Yes
-
遠端遙控和行程監控
-
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Yes
-
雲端客製行程下載
-
Yes
-
筒槽清潔指南
-
Yes
-
智慧行程配對
-
Yes
選項/配件
-
Cap,Handle (for Dryer)
-
Yes
摘要
所有規格
材質和飾面
-
門的顏色
-
鏡子
-
門類型（材料）
-
玻璃
-
機身顏色
-
白
容量
-
容量
-
3 個品項
行程
-
雲端客製
-
是
-
溫和烘乾 - 除濕
-
否
-
溫和烘乾 - 標準
-
是
-
溫和烘乾 - 雨天/霧氣
-
否
-
溫和烘乾 - 定時烘乾
-
是
-
清新除臭 - 強力
-
否
-
清新除臭 - 輕微
-
是
-
清新除臭 - 標準
-
是
-
殺菌 - 寢具
-
否
-
殺菌 - 精緻衣物
-
否
-
殺菌 - 強力殺菌
-
是
-
殺菌 - 幼兒用品
-
否
-
殺菌 - 標準
-
是
-
特殊護理 - 褲子摺痕
-
否
-
特殊護理 - 校服
-
否
-
特殊護理 - 運動衣物
-
否
-
特殊護理 - 西裝/大衣
-
否
-
特殊護理 - 羊毛/針織
-
否
控制和顯示螢幕
-
預約行程
-
3-19 小時
-
控制面板
-
全觸控按鍵& LED面板
-
數字指示
-
18:88
功能
-
芳香組
-
是
-
除濕
-
否
-
烘乾類型
-
無排氣孔，附變頻式熱泵系統
-
行程結束提醒
-
是
-
滿水指示器
-
是
-
內部燈
-
否
-
擺動衣架的每分鐘最高轉速
-
180
-
移動衣架
-
是
-
缺水提醒
-
是
-
平整褲裝功能
-
否
-
多功能層架
-
否
-
可換開門方向
-
是
-
蒸氣護理技術
-
是
尺寸與重量
-
產品深度，機門打開 90˚ (D' mm)
-
1010
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
-
445x1850x585
-
重量 (kg)
-
73
其他選項
-
預約開始
-
否
-
夜間呵護
-
是
-
兒童安全鎖
-
是
條碼
-
條碼
-
8806084884909
智慧科技
-
智慧診斷
-
是
-
下載行程
-
是
-
能源監控
-
是
-
遠端遙控和行程監控
-
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
是
選項/配件
-
防翻倒（數量）
-
1
-
地毯安裝釘（數量）
-
No
-
滴水盤（數量）
-
No
-
褲架（數量）
-
No
-
後調平腳（數量）
-
1
-
衣架（數量）
-
2
-
層架（數量）
-
No
雲端客製行程下載
-
幼兒用品
-
是
-
寢具
-
是
-
暖被
-
是
-
羊毛/針織
-
是
-
圍巾護理
-
是
-
雨天/霧氣
-
是
-
運動衣物
-
是
-
消除靜電
-
是
-
西裝/大衣
-
是