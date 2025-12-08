洗22公斤+乾20公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜霧夜藍

免責聲明
1) AI Wash 洗衣
- 依據2021年8月 Intertek 實驗報告，放入3公斤混合柔軟織物（混紡襯衫、罩衫、功能型 T 恤、雪紡半身裙和高爾夫短褲等）進行實驗，實驗結果具有 AI Wash 洗衣行程的洗衣機與對照組的洗衣機相比展現更好的衣物呵護效果。
- 實驗結果可能因衣物種類、重量和環境情況不同而異。
-只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
2) 智慧洗劑投入盒
- 以每次洗衣重量大約4至6公斤計算，最多可以達到31次的洗衣次數。
- 需要使用 WiFi 和 LG ThinQTM 應用程式。功能可能會有變更。
- 實驗結果可能因環境、洗衣量不同而異。
3)TurboWash360™
[在台灣 - 110V 的情況下加入此免責聲明]
-2023 年 10 月經 Intertek 測試，正常洗程並開啟 TurboWash ON 選項 (3.63 公斤，根據 AHAM 衣物) (F3M2CYK2E)。結果可能因環境而不同。
4)Steam™
- 過敏防護行程，採用LG SteamTM蒸氣洗，經英國過敏協會 (BAF) 認證可有效減少99.9%塵蟎過敏原。
5)AI Dry™ 乾衣
-經 Intertek 測試，新型號的 AI Dry 行程與傳統型號的標準行程以 3 公斤的精緻衣物（聚酯纖維襯衫、短衫、女式內衣、內衣等）進行比較
-乾衣時間根據乾衣機和衣物的溫度和濕度改變，直到行程完成。
-當負載在 5 公斤以下時，AI 感應會啟動。AI Dry 乾衣僅適用於烘乾類型相似的布料 [並非所有布料都能檢測到]。
6)自動清潔冷凝器
- 運行「自動清潔冷凝器」的頻率可能會根據衣物及其含水量不同而異。
- 冷凝器的清潔度可能因操作環境而異。
7) 高能效 AI DUAL Inverter™
- 於2021年12月經 Intertek 測試。Heatpump dryer 採用正常行程，在負載3.83公斤衣物的條件下，與 LG 的傳統烘衣機作比較（RH13D6AVDW 與 RV13D4ASJW），能減少衣物縮水變形，且較為節能。實驗結果可能因衣物和環境條件不同而異。