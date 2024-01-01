LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T60

1. 本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。

2. 矽膠耳塞中的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。

*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況，請洽詢您當地的零售商。

*供應的顏色和功能可能因零售商、地區或營運商而異。

*實際顏色和尺寸可能與螢幕圖片不同。

*功能和規格如有更改，恕不另行通知。