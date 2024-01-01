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LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T60
天天享受優質又真實的聲音
輕巧又強大 純石墨烯打造優質的無線耳機
*與先前的型號相比。（50.24mm² → 94.99mm²）
Meridian英國頂級音響調音 聲音自然又有空間感
桌面上充電盒內的 T60 耳機俯視圖。
英國知名音效專家 Meridian
左上角為聚光燈照著麥克風。左下角為喇叭內驅動器的特寫。右側為 Meridian DSP8000XE 喇叭。
Meridian 領先技術和專業
工作室裡一名男子正在仔細檢查音訊技術。
數位訊號處理
中間寫著 DSP 的電路板。
Meridian Horizon技術是一種獨特的上混技術，可從立體聲的音訊內容中提供身臨其境的多聲道音訊
Meridian Horizon 標誌。
主動降噪增強 減少噪音
1. 醫療級矽膠耳塞
乾淨又舒適，貼合度有助於阻擋噪音並減少潛在的皮膚刺激。
2. 內部麥克風可偵測噪音
監控環境噪音並調整 ANC 以配合您的耳朵。
3. 石墨烯振膜單體
石墨烯材質提供高保真的聲音，11Φ 驅動器提供清晰、豐富的音訊。
4. 高續航力
可提供 9 小時的電量，充電盒中還有額外 20 小時等待使用，共 29 小時。
*專利申請中：KR2022-0053021。
高服貼度
提升音質和ANC降噪
UVnano紫外線殺菌
乾淨又安心
*UVnano 一詞是由 UV LED 和 nano 奈米組合而成。
*獨立測試顯示，UVnano 充電盒在充電時，可在十分鐘內殺死耳機上 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能會依據實際使用環境而不同。
*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會打開。藍色氣氛燈僅用於審美目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。
*本產品使用波長介於 265 至 285 奈米之間的紫外線技術。
切換模式以滿足您的需求
圖示代表不同的模式：悄悄話模式、環境音通透模式和對話模式。
防水 可阻擋水花
一名穿著亮色雨衣的女子站在雨中聽耳機。
*充電盒不防水。將耳機放入充電盒之前，必須先徹底乾燥之，否則可能會造成損壞。使用充電盒之前，務必先擦乾雙手。
*電池續航力取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試的結果，關閉主動降噪和環境模式功能時，耳機電池和充電盒電池分別可使用 9 和 20 個小時。
輕鬆配對連接您的無線耳機
*如果沒有出現連接的彈出視窗，請在兩個耳機都在充電盒中時，輕碰右耳耳機 10 秒。充電盒會閃藍光並開始進行連接。
*僅支援 Android 裝置。
*必須啟用定位和藍牙功能才能運作。
*Google 快速配對僅支援 Android 裝置。
*MS 快速配對僅支援 Windows 10 1803 版以上的版本。
*進行 Google 身分驗證之前，您可啟用並使用裝置的除錯模式。
*沒有單獨的距離調整選項。
LG TONE Free 系列
1. 本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
2. 矽膠耳塞中的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況，請洽詢您當地的零售商。
*供應的顏色和功能可能因零售商、地區或營運商而異。
*實際顏色和尺寸可能與螢幕圖片不同。
*功能和規格如有更改，恕不另行通知。
所有規格
重點規格
-
音效
英國MERIDIAN專業調音
-
UVnano 衛生管理
充電盒內建紫外線燈 達99.9%殺菌
-
主動式降噪 (ANC)
Yes
複合式降噪
(Hybrid ANC)
-
藍牙發射器模式
No
-
藍牙規格
V5.3
(HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
-
動圈單體
Dyn 11Φ
(石墨烯單體)
-
Dolby atmos (追蹤頭部位置)
No
-
3D環繞音場
Yes
-
aptX Adaptive 藍牙音訊傳遞技術(Snapdragon Sound)
No
-
麥克風數量
3對
-
防水等級
IPX4 (不含充電盒)
-
觸控操作設計/ 佩戴感應提示音/ 取下自動暫停
Yes/ Yes/ Yes
-
LG TONE Free 應用程式
支援Android/ iOS
-
語音助理 (Google/ Siri)
Yes/ Yes
-
環境音通透模式
Yes
使用時間/充電規格
-
音樂播放時間
(關閉ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長9小時/ 最長29小時*
(開啟ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長5小時/ 最長16小時*
-
充電時間
耳機：一小時內/充電盒：2 小時內
※ 室溫進行有線充電
-
無線充電
No
-
快充功能
Yes (充電5分鐘 最長可使用1小時)
-
充電方式
USB Type C
基本規格
-
電池
耳塞式耳機：3.85 V/51 mAh，鋰離子
充電保護盒：3.7 V/390 mAh，鋰離子
-
產品重量(g)
單個耳機: 5.1
充電盒: 35.9
-
產品尺寸
耳機：21.5 mm (寬) X 27.7 mm (長) X 24.9 mm (高)
充電盒：54.5 mm (寬) X 54.5 mm (長) X 29.6 mm (高)
-
工作頻率
2,402 MHz ~ 2,480 MHz
-
保固
1年
-
NCC證號
CCAO22LP0760T9