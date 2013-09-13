سلسلة LT340C

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مراقبة عن بُعد في الوقت الفعلي
الطاقة والشبكة في خط واحد
* إنه نظام تحكم قائم على الشبكة. قد تختلف أنظمة التحكم في الصوت/الصورة حسب المناطق.
جميع المواصفات
المعلومات
-
الفئة
Pro:Centric Smart
التصميم
-
اسم الأداة
UP8000
-
نوع الحامل
بدون حامل (للملحقات: 1 عمود) * 32~55 بوصة: دوّار / أخرى: مثبت
-
لون الواجهة
Ashed Brown
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
75
-
الدقة
دقة 4K (3840 × 2160)
-
السطوع (العادي)
330 nit
الفيديو
-
مدى ديناميكي عالٍ من فئة HDR 10 Pro
نعم
-
HDR_HLG (جاما السجلّ الهجين)
نعم
الصوت (الصوت)
-
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
20 واط
-
صوت معزز بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
الموالفة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
نعم (جاهز، مطلوب MMR)
-
مزامنة الصوت من LG
نعم
نظام البث
-
رقمي
DVB-T2/C/S2
-
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
نعم
قياسي
-
الأمان
CB, CU TR
-
EMC
CE
-
غير ذلك
N/A
حل الضيافة
-
Pro:Centric Smart
نعم
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
نعم
-
Pro:Centric Cloud
نعم
-
Pro:Centric Direct
نعم
-
Pro:Centric V
نعم
-
Pro:Centric Server
نعم
-
القائمة السريعة (بوابة قابلة للتخصيص)
نعم
-
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
نعم
-
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
نعم
الوظائف الذكية
-
إصدار webOS
webOS 5.0
-
متصفح الويب
نعم
-
التوافق مع Magic Remote
نعم (جاهز)
-
عرض الوضع
نعم
-
وضع المعرض
نعم
-
اتصال Wi-Fi
نعم
-
عبر تقنية Bluetooth
نعم
-
Soft AP
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
نعم
-
DIAL
نعم
-
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
نعم
-
HDMI-ARC
نعم (HDMI2)
-
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
نعم
-
إنترنت الأشياء (IoT)
نعم
مزايا الضيافة
-
برنامج EzManager
نعم
-
نسخ USB
نعم
-
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
نعم
-
الاستيقاظ عبر الشبكة المحلية (WOL)
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
التقنيات التشخيصية
نعم (IP عن بُعد)
-
HTNG-CEC (إصدار)
نعم (1.4)
-
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
نعم (1.4)
-
مخرج IR
نعم (RS-232C، HDMI)
-
رمز IR المتعددة
نعم
-
وضع الفنادق / إدارة بيانات المنتجات (PDM) / قائمة التركيب
نعم
-
الفيديو الترحيبي
نعم
-
شاشة الترحيب (صورة رذاذ ماء)
نعم
-
أدخل الصورة
نعم
-
خريطة قنوات واحدة
نعم
-
مخرج مكبّر الصوت الخارجي / مخرج الخط
نعم (مخرج مكبّر الصوت الخارجي)
-
تشغيل فوري
نعم
-
علامة V-LAN
نعم
-
حظر المدخل
نعم
-
وضع القفل
نعم (محدود)
-
التوافق مع وحدة المقابس التي تعمل عن بعد (RJP)
نعم
-
خرج الطاقة الخارجية
نعم
-
وضع توفير الطاقة
نعم
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
-
وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية
نعم
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
ساعة التوقيت الفعلي (RTC)
نعم
-
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
نعم
-
BEACON
نعم
-
علامة الفيديو
نعم (2 فيديو)
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (3 لكل وحدة)
-
USB (الإصدار)
نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)
-
مدخل RF
نعم (2 لكل وحدة)
-
مخرج صوت رقمي (بصري)
نعم
-
مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
نعم
-
مخرج سماعة الرأس
نعم
-
فتحة CI
نعم (CI+ 1.4)
-
RJ45 (غرض الاستخدام)
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
نعم (قابس الهاتف)
الميكانيكية
-
متوافق مع معايير VESA
400 × 400 ملم
-
قفل Kensington
نعم
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1678 × 964 × 59.9 ملم
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
1820 × 1115 × 200 ملم
-
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
13.9/13.9/13.9/19.9 ملم
-
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
7.9/7.9/7.9/18.4 ملم
-
الوزن من دون الحامل
31.4 kg
-
الوزن عند الشحن
40.3 kg
مواصفات الطاقة
-
مزوّد الطاقة (الجهد الكهربائي، هرتز)
تيار متردد 100~240 فولت 60/50 هرتز
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
225 واط
-
استهلاك الطاقة (العادي)
202 واط
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)
-
فئة ErP
N/A
-
استهلاك الطاقة عند التشغيل
N/A
-
نسبة الإنارة (%)
N/A
-
متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)
N/A
عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)
-
فئة SDR
N/A
-
وضع تشغيل SDR
N/A
-
فئة HDR
N/A
-
وضع تشغيل HDR
N/A
الملحقات
-
نوع وحدة التحكم عن بُعد
S-Con / MMR (اختياري)
-
كابل طاقة
نعم (1.5M / Straight)
-
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