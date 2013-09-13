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سلسلة LT340C

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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سلسلة LT340C

32LT340CBGB

سلسلة LT340C

(2)
تلفزيون تجاري أساسي متعدد الاستخدامات1

تلفزيون تجاري أساسي متعدد الاستخدامات

تم تصميم أجهزة التلفزيون التجارية الخفيفة من إل جي لأغراض الاستقبال والأغراض التجارية. الواجهات سهلة الاستعمال وجودة الصورة والفيديو الفائقة التي توفرها أجهزة LT340C ستنال إعجاب نزلائك وعملائك.
القائمة السريعة1
حل برمجي ذو قيمة إضافية

القائمة السريعة

استمتع بحل القائمة الرئيسية السهل من إلى جي توفر إل جي الآن قائمة سريعة جديدة (الإصدار 3.0)، مما يجعلها أكثر سهولة وملاءمة من أي وقت مضى.
نسخ بيانات USB1
إدارة بسيطة للمحتوى

نسخ بيانات USB

يعمل نسخ بيانات USB على جعل إدارة العديد من الشاشات تتم بصورة أكثر فعالية من أجل التشغيل المثالي، بما أنه لا يتعين على المستخدمين إعداد كل شاشة على حدة. بمجرّد أن يقوم المستخدمون بنسخ البيانات إلى USB في شاشة واحدة، سيتم توزيعها بسهولة إلى الشاشات الأخرى من خلال تركيب USB.

صيانة أكثر سهولة

مراقبة عن بُعد في الوقت الفعلي

في حالة حدوث أعطال أو أخطاء، تتوفر العناية عن بُعد في الوقت الفعلي. عند حدوث خطأ ما، يمكن إرسال إخطار عبر بروتوكول SNMP(بروتوكول إدارة الشبكة البسيط).

الطاقة والشبكة في خط واحد

يعمل WOL(تنبيه LAN)‏ على تمكين المستخدمين من إرسال رسالة عبر الشبكة لتشغيل الشاشات. يبسّط ذلك بصورة كبيرة عمليات التركيب والصيانة حيث يلزم استخدام سلك واحد فقط لتوصيل الطاقة والشبكة.
التوافق مع أنظمة التحكم في الصوت والصورة1
مستوى أفضل من الاستخدام

التوافق مع أنظمة التحكم في الصوت والصورة

يشتمل هذا التلفزيون من إل جي على شهادة Crestron Connected، وهي وظيفة مخصصة لغرفة الاجتماعات والتي تفي بالحاجة المتزايدة في مجال أماكن اجتماعات الشركات.

* إنه نظام تحكم قائم على الشبكة. قد تختلف أنظمة التحكم في الصوت/الصورة حسب المناطق.

المجدول الزمني1
ميزات ذات قيمة إضافية

المجدول الزمني

قم بإنشاء المجدول الزمني الخاص بك للتلفزيون التجاري لديك. بمجرّد أن تقوم بضبط ساعات الفتح/الإغلاق والعطلات، سيتم تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون وفقًا لجدول العمل.
مخرج السماعة الخارجية
ميزات ذات قيمة إضافية

مخرج السماعة الخارجية

تعزيز تجربة الترفيه بإضافة سماعة إضافية. يستمع الضيوف إلى صوت التلفاز ويمكنهم التحكم فيه من أي مكان بالفندق، بما في ذلك دورات المياه.
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جميع المواصفات

المعلومات

  • الفئة

    Pro:Centric Smart

التصميم

  • اسم الأداة

    UP8000

  • نوع الحامل

    بدون حامل (للملحقات: 1 عمود) * 32~55 بوصة: دوّار / أخرى: مثبت

  • لون الواجهة

    Ashed Brown

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    75

  • الدقة

    دقة 4K ‏(3840 × 2160)

  • السطوع (العادي)

    330 nit

الفيديو

  • مدى ديناميكي عالٍ من فئة HDR 10 Pro

    نعم

  • HDR_HLG (جاما السجلّ الهجين)

    نعم

الصوت (الصوت)

  • مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

    20 واط

  • صوت معزز بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • الموالفة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

    نعم (جاهز، مطلوب MMR)

  • مزامنة الصوت من LG

    نعم

نظام البث

  • رقمي

    DVB-T2/C/S2

  • تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

    نعم

قياسي

  • الأمان

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

  • غير ذلك

    N/A

حل الضيافة

  • Pro:Centric Smart

    نعم

  • webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

    نعم

  • Pro:Centric Cloud

    نعم

  • Pro:Centric Direct

    نعم

  • Pro:Centric V

    نعم

  • Pro:Centric Server

    نعم

  • القائمة السريعة (بوابة قابلة للتخصيص)

    نعم

  • Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

    نعم

  • Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

    نعم

الوظائف الذكية

  • إصدار webOS

    webOS 5.0

  • متصفح الويب

    نعم

  • التوافق مع Magic Remote

    نعم (جاهز)

  • عرض الوضع

    نعم

  • وضع المعرض

    نعم

  • اتصال Wi-Fi

    نعم

  • عبر تقنية Bluetooth

    نعم

  • Soft AP

    نعم

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • DIAL

    نعم

  • تشغيل الصوت عبر Bluetooth

    نعم

  • HDMI-ARC

    نعم (HDMI2)

  • التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

    نعم

  • إنترنت الأشياء (IoT)

    نعم

مزايا الضيافة

  • برنامج EzManager

    نعم

  • نسخ USB

    نعم

  • الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

    نعم

  • الاستيقاظ عبر الشبكة المحلية (WOL)

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • التقنيات التشخيصية

    نعم (IP عن بُعد)

  • HTNG-CEC (إصدار)

    نعم (1.4)

  • Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

    نعم (1.4)

  • مخرج IR

    نعم (RS-232C‏، HDMI)

  • رمز IR المتعددة

    نعم

  • وضع الفنادق / إدارة بيانات المنتجات (PDM) / قائمة التركيب

    نعم

  • الفيديو الترحيبي

    نعم

  • شاشة الترحيب (صورة رذاذ ماء)

    نعم

  • أدخل الصورة

    نعم

  • خريطة قنوات واحدة

    نعم

  • مخرج مكبّر الصوت الخارجي / مخرج الخط

    نعم (مخرج مكبّر الصوت الخارجي)

  • تشغيل فوري

    نعم

  • علامة V-LAN

    نعم

  • حظر المدخل

    نعم

  • وضع القفل

    نعم (محدود)

  • التوافق مع وحدة المقابس التي تعمل عن بعد (RJP)

    نعم

  • خرج الطاقة الخارجية

    نعم

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

  • وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية

    نعم

الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • ساعة التوقيت الفعلي (RTC)

    نعم

  • مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

    نعم

  • BEACON

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (2 فيديو)

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • USB (الإصدار)

    نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)

  • مدخل RF

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مخرج صوت رقمي (بصري)

    نعم

  • مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

    نعم

  • مخرج سماعة الرأس

    نعم

  • فتحة CI

    نعم (CI+ 1.4)

  • RJ45 (غرض الاستخدام)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

    نعم (قابس الهاتف)

الميكانيكية

  • متوافق مع معايير VESA

    400 × 400 ملم

  • قفل Kensington

    نعم

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1678 × 964 × 59.9 ملم

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    1820 × 1115 × 200 ملم

  • عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    13.9/13.9/13.9/19.9 ملم

  • عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    7.9/7.9/7.9/18.4 ملم

  • الوزن من دون الحامل

    31.4 kg

  • الوزن عند الشحن

    40.3 kg

مواصفات الطاقة

  • مزوّد الطاقة (الجهد الكهربائي، هرتز)

    تيار متردد 100~240 فولت 60/50 هرتز

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    225 واط

  • استهلاك الطاقة (العادي)

    202 واط

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

  • فئة ErP

    N/A

  • استهلاك الطاقة عند التشغيل

    N/A

  • نسبة الإنارة (%)

    N/A

  • متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)

    N/A

عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

  • فئة SDR

    N/A

  • وضع تشغيل SDR

    N/A

  • فئة HDR

    N/A

  • وضع تشغيل HDR

    N/A

الملحقات

  • نوع وحدة التحكم عن بُعد

    S-Con / MMR (اختياري)

  • كابل طاقة

    نعم (1.5M / Straight)

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