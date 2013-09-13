سلسلة LT340C

يعمل نسخ بيانات USB على جعل إدارة العديد من الشاشات تتم بصورة أكثر فعالية من أجل التشغيل المثالي، بما أنه لا يتعين على المستخدمين إعداد كل شاشة على حدة. بمجرّد أن يقوم المستخدمون بنسخ البيانات إلى USB في شاشة واحدة، سيتم توزيعها بسهولة إلى الشاشات الأخرى من خلال تركيب USB.