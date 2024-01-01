We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون ذكي بدقة 4K UHD
تلفزيون 4K UHD Hotel TV مع حلول Pro:Centric Solutions
يوجد تلفزيون موضوع على حامل بمحاذاة الحائط في غرفة الفندق، وتبدو شاشته مشرقة وواضحة.
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.
4K UHD، عرض زاهي وحيوي بدقة عالية جدًا
تلفزيونات LG UHD TV تفوق توقعاتك في كل مرة. استمتع بجودة صورة حيوية وألوان زاهية مع دقة بكسل أكبر بأربع مرات من دقة Full HD. يعمل المعالج القوي من LG على تعزيز الدقة لتصل إلى جودتها الأصلية، بينما ترفع تقنية 4K Super Upscaling مستوى الدقة والسطوع والوضوح. السطوع والألوان النابضة تنقل دقة الشاشة إلى آفاق جديدة. انتقل إلى جودة صورة عالية مع تباين أكثر وضوحًا من خلال HDR10 Pro*.
المشهد المعروض على شاشة التلفزيون يبدو واضحًا جدًا كما لو كان حقيقيًا.
*HDR10 Pro هي تقنية طورتها شركة LG Electronics استنادًا إلى جودة الصورة القياسية للمعيار "HDR10".
يعمل تلفزيون LG Hotel TV مع
Google Cast
استمتع بالوصول السريع إلى أجهزتك الشخصية مع رمز الاستجابة السريعة (QR) مناسب على تلفزيون LG Hotel TV لبث المحتوى المفضل لديك عبر الخدمات السحابية (OTT) على الشاشة الكبيرة، واستمتع بتجربة دفع آمنة مع محو تلقائي للمعلومات الشخصية لراحة البال. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة الإقران المستمر، يمكنك توصيل أجهزتك مرة واحدة والبقاء متصلا طوال فترة إقامتك!
يستخدم نزلاء الفندق Google Cast لإقران هاتف ذكي بالتلفزيون داخل الغرفة للوصول إلى المحتوى.
* Google Cast هي علامة تجارية تابعة لشركة Google LLC.
Works with AirPlay
باستخدام Apple AirPlay، يمكن للضيوف بث المحتوى إلى أجهزة تلفزيون LG Pro:Centric الفندقية الذكية، مباشرةً من أجهزة iPhone أو iPad، سواء لمشاهدة الأفلام والعروض من تطبيقاتهم المفضلة أو مشاركة ما هو موجود على أجهزة Apple الخاصة بهم، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو الشخصية والألعاب وغيرها. ما على الضيوف سوى مسح رمز الاستجابة السريعة الفريد الذي يظهر على الشاشة بعد تسجيل الوصول لإقران جهاز iPhone أو iPad الخاص بهم مباشرةً بالتلفزيون في الغرفة بشكل خاص وآمن طوال مدة إقامتهم.
يقوم أحد نزلاء الفندق بإقران جهاز iPhone الخاص به مع التلفزيون داخل الغرفة من خلال AirPlay.
سهولة الوصول إلىتطبيق Netflix
استمتع بتجربة مجموعة متنوعة من محتوى الفيديو من Netflix على UK660H باستخدام حل Pro:Centric. استمتع براحة غرفتك وخدمة البث المباشر التي تقدم آلاف الاختيارات.
يتم عرض محتوى الفندق بما في ذلك تطبيق Netflix على شاشة التلفزيون داخل غرفة الفندق.
* عضوية Netflix مطلوبة.
Pro:Centric Cloud
تعمل Pro:Centric Cloud على تحسين إمكانية استخدام حل نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بالمؤسسة وتحويل النظام إلى السحابة، مما يعزز خدمة حلول الطرف الثالث. كما يقدم أيضًا نماذج تصميم متنوعة، مما يعمل على تحسين منصة جمع البيانات والتحليلات من خلال لوحة معلومات ملفتة للنظر. بالإضافة إلى الميزات الجديدة؛ توفر LG Channels* طريقة مريحة للوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى من قنوات CP (موفر المحتوى) بما في ذلك قنوات البث التلفزيونية دون أجهزة أو اشتراكات إضافية. ويتيح لك مُنشئ تطبيقات الهاتف (Mobile Application Creator) تبسيط عملية إعداد خدمات الاستقبال على الأجهزة المحمولة الخاصة بالضيوف. سيتم تلبية طلب الضيف باستجابة فورية من خلال هذه الوظيفة.
تعمل المرأة من خلال Pro:Centric Cloud.
* يتوفر حاليًا في ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، فنلندا، إيرلندا، النمسا، إيطاليا، سويسرا، والبرتغال. يُرجى التواصل مع قسم المبيعات المحلي لمعرفة التوافر في باقي دول الاتحاد الأوروبي.
عمق نحيف لمظهر أنيق وجميل
تندمج سلسلة UK660H بسلاسة في التصميمات الداخلية بفضل تصميمها النحيف، مما يعطي انطباعًا عصريًا للضيوف.
تم تركيب جهاز UK660H بسلاسة في غرفة الفندق، ويتم عرض منظر جانبي لإبراز تصميمه النحيف.
* في حالة الشاشة بحجم 65 بوصة ~ 43 بوصة
