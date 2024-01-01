السلسلة US660H

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Pro:Centric Direct
Pro:Centric Direct
* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.
جميع المواصفات
المعلومات
-
الفئة
الفئة
التصميم
-
اسم الأداة
اسم الأداة
-
نوع الحامل
نوع الحامل
-
لون الواجهة
لون الواجهة
الفيديو
-
تقنية AI Picture Pro
تقنية AI Picture Pro
-
HDR_HDR 10 Pro
مدى ديناميكي عالٍ من فئة HDR 10 Pro
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
HDR_HLG (جاما السجلّ الهجين)
-
مُحسّن اللعبة
مُحسِّن الألعاب
الصوت (الصوت)
-
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت معزز بالذكاء الاصطناعي
-
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
الموالفة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
-
مزامنة صوت LG
مزامنة الصوت من LG
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
الحجم (بوصة)
-
الدقة
الدقة
-
السطوع (العادي)
السطوع (العادي)
نظام البث
-
رقمي
رقمي
-
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
-
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
حل الضيافة
-
Pro:Centric Smart
Pro:Centric Smart
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
-
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud
-
Pro:Centric Direct
Pro:Centric Direct
-
Pro:Centric V
Pro:Centric V
-
Pro:Centric Server
Pro:Centric Server
-
Quick Menu (Customizable Portal)
القائمة السريعة (بوابة قابلة للتخصيص)
-
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
-
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
-
إدارة الحلول الرقمية (ORM) الأخرى
إدارة الحلول الرقمية (ORM) الأخرى
الوظائف الذكية
-
إصدار webOS
إصدار webOS
-
متصفح الويب
متصفح الويب
-
التوافق مع Magic Remote
التوافق مع Magic Remote
-
العرض المتعدد
العرض المتعدد
-
العرض الدائم (AoD)
العرض الدائم (AoD)
-
Mood Display
عرض الوضع
-
Gallery Mode
وضع المعرض
-
مكتب المنزل
مكتب المنزل
-
واي فاي
اتصال Wi-Fi
-
Bluetooth
عبر تقنية Bluetooth
-
Soft AP
Soft AP
-
Screen Share
ميزة مشاركة الشاشة
-
DIAL
DIAL
-
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
-
HDMI-ARC
HDMI-ARC
-
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
-
IoT
إنترنت الأشياء (IoT)
مزايا الضيافة
-
EzManager
برنامج EzManager
-
USB Cloning
نسخ USB
-
نمط المؤسسات
نمط المؤسسات
-
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
-
WOL
الاستيقاظ عبر الشبكة المحلية (WOL)
-
SNMP
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
التقنيات التشخيصية
التقنيات التشخيصية
-
HTNG-CEC (إصدار)
HTNG-CEC (إصدار)
-
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
-
مخرج IR
مخرج IR
-
رمز IR المتعددة
رمز IR المتعددة
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
وضع الفنادق / إدارة بيانات المنتجات (PDM) / قائمة التركيب
-
Welcome Video
الفيديو الترحيبي
-
Welcome Screen (Splash Image)
شاشة الترحيب (صورة رذاذ ماء)
-
Insert Image
أدخل الصورة
-
One Channel Map
خريطة قنوات واحدة
-
External Speaker Out / Line Out
مخرج مكبّر الصوت الخارجي / مخرج الخط
-
تشغيل USB تلقائي / playback+
تشغيل USB تلقائي / playback+
-
Instant ON
تشغيل فوري
-
V-Lan Tag
علامة V-LAN
-
Mobile Remote
التحكم عن بُعد من خلال الأجهزة المحمولة
-
Port Block
حظر المدخل
-
Lock mode
وضع القفل
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
التوافق مع وحدة المقابس التي تعمل عن بعد (RJP)
-
خرج الطاقة الخارجية
خرج الطاقة الخارجية
-
شاشة تعمل باللمس بالكامل
شاشة تعمل باللمس بالكامل
-
b-LAN
b-LAN
-
Conformal Coating
طبقة الحماية المطابقة
-
وضع توفير الطاقة
وضع توفير الطاقة
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
-
مكبر صوت وسائدي
مكبر صوت وسائدي
-
وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية
وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية
-
غطاء واقٍ (زجاجي)
غطاء واقٍ (زجاجي)
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
الإعداد الرأسي
الإعداد الرأسي
-
تجاوز الفشل
تجاوز الفشل
-
التشغيل عبر URL
التشغيل عبر URL
-
تعيين خادم NTP
تعيين خادم NTP
-
شهادة CISCO التوافق
شهادة CISCO التوافق
-
معتمدة من Crestron التوافق
معتمدة من Crestron التوافق
-
الإدارة الرقمية للطاقة (DPM)
الإدارة الرقمية للطاقة (DPM)
-
محدد المواعيد
محدد المواعيد
-
ساعة التوقيت الفعلي (RTC)
ساعة التوقيت الفعلي (RTC)
-
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
-
BEACON
BEACON
-
Video Tag
علامة الفيديو
-
مدير محتويات مُضمَّن
مدير محتويات مُضمَّن
-
مدير مجموعة مُضمَّن
مدير مجموعة مُضمَّن
-
Promota / نظام إدارة المحتوى (CSM) المحمول
Promota / نظام إدارة المحتوى (CSM) المحمول
التوافق مع برنامج SUPERSIGN
-
Control / Control Plus
Control / Control Plus
-
نظام إدارة المحتوى (مميز)
نظام إدارة المحتوى (مميز)
-
المحرر البسيط
المحرر البسيط
-
LG Connected Care
LG Connected Care
الميكانيكية
-
متوافق مع معايير VESA
متوافق مع معايير VESA
-
قفل Kensington
قفل Kensington
-
فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب
فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب
-
لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)
لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
-
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
-
الوزن عند الشحن
الوزن عند الشحن
-
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
-
الوزن مع الحامل
الوزن مع الحامل
-
الوزن من دون الحامل
الوزن من دون الحامل
مواصفات الطاقة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
مزوّد الطاقة (الجهد الكهربائي، هرتز)
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
استهلاك الطاقة (العادي)
استهلاك الطاقة (العادي)
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
قياسي
-
الأمان
الأمان
-
EMC
EMC
-
غير ذلك
غير ذلك
الملحقات
-
نوع وحدة التحكم عن بُعد
نوع وحدة التحكم عن بُعد
-
سلك الطاقة
كابل طاقة
عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)
-
فئة ErP
فئة ErP
-
استهلاك الطاقة عند التشغيل
استهلاك الطاقة عند التشغيل
-
نسبة الإنارة (%)
نسبة الإنارة (%)
-
متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)
متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)
عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)
-
فئة SDR
فئة SDR
-
وضع تشغيل SDR
وضع تشغيل SDR
-
فئة HDR
فئة HDR
-
وضع تشغيل HDR
وضع تشغيل HDR
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
مدخل HDMI
-
USB (الإصدار)
USB (الإصدار)
-
مدخل RF
مدخل RF
-
دخل AV
دخل AV
-
مدخل مكوّن الصورة (Y،Pb،Pr-Video)
مدخل مكوّن الصورة (Y،Pb،Pr-Video)
-
دخل RGB (D-sub ذو 15 سنًا) - PC
دخل RGB (D-sub ذو 15 سنًا) - PC
-
مخرج صوت رقمي (بصري)
مخرج صوت رقمي (بصري)
-
مدخل صوت الحاسب
مدخل صوت الحاسب
-
مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
-
مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
-
مخرج سماعة الرأس
مخرج سماعة الرأس
-
فتحة CI
فتحة CI
-
RJ45 (غرض الاستخدام)
RJ45 (غرض الاستخدام)
-
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
-
إعداد الربط التلفزيوني (نوع قابس الهاتف)
إعداد الربط التلفزيوني (نوع قابس الهاتف)
-
LG SVC فقط (من نوع قابس الهاتف)
LG SVC فقط (من نوع قابس الهاتف)
-
مدخل MPI (قابس RJ12)
مدخل MPI (قابس RJ12)
-
ECI (مقبس RJ12)
ECI (مقبس RJ12)
-
واجهة مكبر الصوت الوسائدي (6 سنون)
واجهة مكبر الصوت الوسائدي (6 سنون)
-
فتحة توسيع (60 سنًا)
فتحة توسيع (60 سنًا)
-
دخل محول التيار المتردد
دخل محول التيار المتردد
-
PoC (الطاقة عبر Coax)
PoC (الطاقة عبر Coax)
-
دخل EXT. IR
دخل EXT. IR
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
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استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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