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السلسلة US660H

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

البحث عن بائع

السلسلة US660H

43US660H0GD

السلسلة US660H

(2)
43US660H0GD
تلفزيون الفنادق الذكي من إل جي المزود بالإدارة الفعّالة للمحتويات

تلفزيون الفنادق الذكي من إل جي المزود بالإدارة الفعّالة للمحتويات

تدعم السلسلة US660H الوضوح الفائق (HD) والإدارة الفعّالة للمحتويات من خلال حلول Pro:Centric. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الإصدار webOS 5.0 الجديد الذي يناسب مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء محتوى مخصصًا بطريقة أسهل.
حل إدارة الفنادق Pro:Centric

Pro:Centric Direct

يوفر حل إدارة محتويات الفنادق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل إجراء الخدمة وتنفيذ الإدارة عن بُعد المستندة إلى عنوان IP بنقرة واحدة. يتيح حل Pro:Centric Direct للمستخدمين تحرير الواجهة الموجودة لديهم بسهولة عن طريق تقديم واجهة مخصصة وإدارة جميع أجهزة التلفزيون الموجودة في الغرفة بكفاءة.

Pro:Centric Direct

* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.

القائمة السريعة1

القائمة السريعة

تقدم إل جي القائمة السريعة الجديدة (الإصدار ‎4.0) الآن، مما يجعلها أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام من أي وقت مضى. تمت ترقية حل القائمة الرئيسية بشكل كبير من خلال إضافة "أداة إنشاء الفيديو الترويجي للفنادق" الجديدة. يستطيع المستخدمون الآن أيضًا استخدام "الإدارة السريعة" لتوزيع المعلومات بسهولة عبر نفس الشبكة من دون خادم أو وظيفة استنساخ USB، مما يجعل هذا الحل الأمثل لمشاهد الاستخدام المستقلة.

webOS 5.0 الأكثر إبداعًا من إل جي2

webOS 5.0 الأكثر إبداعًا من إل جي

استكشف أحدث ميزات تلفزيون إل جي الذكي واكتشف أجهزة التلفزيون التي تقدم تقنية مبتكرة ووضوحًا رائعًا وألوانًا واقعية. يتيح لك "وضع عرض الحالة المزاجية والمعرض" المضاف حديثًا استخدام التلفزيون كساعة مخصصة وعمل فني يتناسب تمامًا مع المساحة المتوفرة لديك وحياتك.

التعرف على الصوت1

التعرف على الصوت

انطلاقًا من التفاعل السلس ووصولاً إلى تجربة مستخدم متوافقة، تخطو إل جي خطوة أخرى نحو قيادة سوق التلفزيون التجاري من خلال تضمين التعرف على الصوت، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة تلفزيون إل جي بسهولة. ستعمل حلولنا المستقرة والموثوقة التي تستند إلى webOS وPro:Centric Direct على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا بشكل كبير، مما يساعدك على تحقيق النجاح في أعمالك مستقبلاً.
* التحكم الأصلي في التلفزيون
* التحكم المستند إلى الخادم
* يلزم توفر ريموت Magic Motion (يُباع بشكل منفصل)

نقطة الوصول البرمجية1

نقطة الوصول البرمجية

نقطة الوصول المُمكَّنة بالبرامج (Soft AP) هي ميزة شبكة Wi-Fi "افتراضية" تستخدم البرامج لإنشاء نقطة اتصال لاسلكية. يدعم الإصدار الحالي وضع الجسر، والذي يمكّن مسؤولي الشبكة من إدارة الأجهزة المتصلة وجمع المعلومات المفيدة مثل مستوى الإشارة وكلمات مرور نقطة الوصول البرمجية (Soft AP) وما إلى ذلك.
* يجب ضبط SoftAP من قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا تعمل ميزة الانعكاس الذكي في نفس الوقت.

وضع الفنادق (وضع العرض العام)1

وضع الفنادق (وضع العرض العام)

بدءًا من تحديد القناة ووصولاً إلى مستوى الصوت، يمكنك التحكم في إعدادات التلفزيون في مناطق العمل. يتيح لك وضع العرض العام أيضًا استعادة الإعدادات الافتراضية، على النحو اللازم، على أجهزة التلفزيون.

الفيديو الترحيبي / شاشة الترحيب1

الفيديو الترحيبي / شاشة الترحيب

مع القدرة على عرض العديد من الصور، تسمح أجهزة تلفزيون Lite التجارية بتنوع أكبر في رسائل الترحيب في غرف الفنادق، مما يجعل العملاء يشعرون بمزيد من الترحيب والعناية.

استنساخ USB1

استنساخ USB

يجعل استنساخ بيانات USB إدارة الشاشات المتعددة أكثر كفاءة للوصول إلى التشغيل الأمثل. فبدلاً من إعداد كل شاشة عرض الواحدة تلو الأخرى، يمكن نسخ البيانات إلى USB لشاشة عرض واحدة وإرسالها إلى شاشات العرض الأخرى من خلال مكوّن USB الإضافي.

التشخيص عن بُعد1

التشخيص عن بُعد

وفِّر النفقات الكبيرة مع إدارة التلفزيون التجاري باستخدام "التشخيص عن بُعد". تُبلغ ميزة التشخيص عن بُعد في الوقت الحقيقي عن الخطأ وتكتشفه مبكرًا وبشكل مسبق لمنع تعطل أجهزة التلفزيون.

خرج الأشعة تحت الحمراء (IR)1

خرج الأشعة تحت الحمراء (IR)

باستخدام جهاز فك التشفير التفاعلي، يمكن التحكم في جميع أجهزة تلفزيون إل جي باستخدام ريموت واحد.

خرج مكبر الصوت الخارجي

خرج مكبر الصوت الخارجي

عزّز التجربة الترفيهية باستخدام مكبر صوت إضافي. يمكن للضيوف سماع صوت التلفزيون والتحكم فيه من أي مكان، حتى من دورات المياه.
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جميع المواصفات

المعلومات

  • الفئة

    الفئة

التصميم

  • اسم الأداة

    اسم الأداة

  • نوع الحامل

    نوع الحامل

  • لون الواجهة

    لون الواجهة

الفيديو

  • تقنية AI Picture Pro

    تقنية AI Picture Pro

  • HDR_HDR 10 Pro

    مدى ديناميكي عالٍ من فئة HDR 10 Pro

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    HDR_HLG (جاما السجلّ الهجين)

  • مُحسّن اللعبة

    مُحسِّن الألعاب

الصوت (الصوت)

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    صوت معزز بالذكاء الاصطناعي

  • مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

    مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    الموالفة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

  • مزامنة صوت LG

    مزامنة الصوت من LG

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    الحجم (بوصة)

  • الدقة

    الدقة

  • السطوع (العادي)

    السطوع (العادي)

نظام البث

  • رقمي

    رقمي

  • تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

    تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

  • قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

    قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

حل الضيافة

  • Pro:Centric Smart

    Pro:Centric Smart

  • webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

    webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

  • Pro:Centric Cloud

    Pro:Centric Cloud

  • Pro:Centric Direct

    Pro:Centric Direct

  • Pro:Centric V

    Pro:Centric V

  • Pro:Centric Server

    Pro:Centric Server

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    القائمة السريعة (بوابة قابلة للتخصيص)

  • Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

    Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

  • Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

    Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

  • إدارة الحلول الرقمية (ORM) الأخرى

    إدارة الحلول الرقمية (ORM) الأخرى

الوظائف الذكية

  • إصدار webOS

    إصدار webOS

  • متصفح الويب

    متصفح الويب

  • التوافق مع Magic Remote

    التوافق مع Magic Remote

  • العرض المتعدد

    العرض المتعدد

  • العرض الدائم (AoD)

    العرض الدائم (AoD)

  • Mood Display

    عرض الوضع

  • Gallery Mode

    وضع المعرض

  • مكتب المنزل

    مكتب المنزل

  • واي فاي

    اتصال Wi-Fi

  • Bluetooth

    عبر تقنية Bluetooth

  • Soft AP

    Soft AP

  • Screen Share

    ميزة مشاركة الشاشة

  • DIAL

    DIAL

  • تشغيل الصوت عبر Bluetooth

    تشغيل الصوت عبر Bluetooth

  • HDMI-ARC

    HDMI-ARC

  • التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

    التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

  • IoT

    إنترنت الأشياء (IoT)

مزايا الضيافة

  • EzManager

    برنامج EzManager

  • USB Cloning

    نسخ USB

  • نمط المؤسسات

    نمط المؤسسات

  • الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

    الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

  • WOL

    الاستيقاظ عبر الشبكة المحلية (WOL)

  • SNMP

    بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

  • التقنيات التشخيصية

    التقنيات التشخيصية

  • HTNG-CEC (إصدار)

    HTNG-CEC (إصدار)

  • Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

    Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

  • مخرج IR

    مخرج IR

  • رمز IR المتعددة

    رمز IR المتعددة

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    وضع الفنادق / إدارة بيانات المنتجات (PDM) / قائمة التركيب

  • Welcome Video

    الفيديو الترحيبي

  • Welcome Screen (Splash Image)

    شاشة الترحيب (صورة رذاذ ماء)

  • Insert Image

    أدخل الصورة

  • One Channel Map

    خريطة قنوات واحدة

  • External Speaker Out / Line Out

    مخرج مكبّر الصوت الخارجي / مخرج الخط

  • تشغيل USB تلقائي / playback+‎

    تشغيل USB تلقائي / playback+‎

  • Instant ON

    تشغيل فوري

  • V-Lan Tag

    علامة V-LAN

  • Mobile Remote

    التحكم عن بُعد من خلال الأجهزة المحمولة

  • Port Block

    حظر المدخل

  • Lock mode

    وضع القفل

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    التوافق مع وحدة المقابس التي تعمل عن بعد (RJP)

  • خرج الطاقة الخارجية

    خرج الطاقة الخارجية

  • شاشة تعمل باللمس بالكامل

    شاشة تعمل باللمس بالكامل

  • b-LAN

    b-LAN

  • Conformal Coating

    طبقة الحماية المطابقة

  • وضع توفير الطاقة

    وضع توفير الطاقة

الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

  • مكبر صوت وسائدي

    مكبر صوت وسائدي

  • وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية

    وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية

  • غطاء واقٍ (زجاجي)

    غطاء واقٍ (زجاجي)

الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • الإعداد الرأسي

    الإعداد الرأسي

  • تجاوز الفشل

    تجاوز الفشل

  • التشغيل عبر URL

    التشغيل عبر URL

  • تعيين خادم NTP

    تعيين خادم NTP

  • شهادة CISCO التوافق

    شهادة CISCO التوافق

  • معتمدة من Crestron التوافق

    معتمدة من Crestron التوافق

  • الإدارة الرقمية للطاقة (DPM)

    الإدارة الرقمية للطاقة (DPM)

  • محدد المواعيد

    محدد المواعيد

  • ساعة التوقيت الفعلي (RTC)

    ساعة التوقيت الفعلي (RTC)

  • مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

    مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

  • BEACON

    BEACON

  • Video Tag

    علامة الفيديو

  • مدير محتويات مُضمَّن

    مدير محتويات مُضمَّن

  • مدير مجموعة مُضمَّن

    مدير مجموعة مُضمَّن

  • Promota / نظام إدارة المحتوى (CSM) المحمول

    Promota / نظام إدارة المحتوى (CSM) المحمول

التوافق مع برنامج SUPERSIGN

  • Control / Control Plus

    Control / Control Plus

  • نظام إدارة المحتوى (مميز)

    نظام إدارة المحتوى (مميز)

  • المحرر البسيط

    المحرر البسيط

  • LG Connected Care

    LG Connected Care

الميكانيكية

  • متوافق مع معايير VESA

    متوافق مع معايير VESA

  • قفل Kensington

    قفل Kensington

  • فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب

    فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب

  • لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)

    لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

  • الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

  • عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

  • الوزن عند الشحن

    الوزن عند الشحن

  • عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

  • الوزن مع الحامل

    الوزن مع الحامل

  • الوزن من دون الحامل

    الوزن من دون الحامل

مواصفات الطاقة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    مزوّد الطاقة (الجهد الكهربائي، هرتز)

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

  • استهلاك الطاقة (العادي)

    استهلاك الطاقة (العادي)

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

قياسي

  • الأمان

    الأمان

  • EMC

    EMC

  • غير ذلك

    غير ذلك

الملحقات

  • نوع وحدة التحكم عن بُعد

    نوع وحدة التحكم عن بُعد

  • سلك الطاقة

    كابل طاقة

عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

  • فئة ErP

    فئة ErP

  • استهلاك الطاقة عند التشغيل

    استهلاك الطاقة عند التشغيل

  • نسبة الإنارة (%)

    نسبة الإنارة (%)

  • متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)

    متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)

عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

  • فئة SDR

    فئة SDR

  • وضع تشغيل SDR

    وضع تشغيل SDR

  • فئة HDR

    فئة HDR

  • وضع تشغيل HDR

    وضع تشغيل HDR

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    مدخل HDMI

  • USB (الإصدار)

    USB (الإصدار)

  • مدخل RF

    مدخل RF

  • دخل AV

    دخل AV

  • مدخل مكوّن الصورة (Y،Pb،Pr-Video)

    مدخل مكوّن الصورة (Y،Pb،Pr-Video)

  • دخل RGB (D-sub ذو 15 سنًا) - PC

    دخل RGB (D-sub ذو 15 سنًا) - PC

  • مخرج صوت رقمي (بصري)

    مخرج صوت رقمي (بصري)

  • مدخل صوت الحاسب

    مدخل صوت الحاسب

  • مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

    مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

  • مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

    مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

  • مخرج سماعة الرأس

    مخرج سماعة الرأس

  • فتحة CI

    فتحة CI

  • RJ45 (غرض الاستخدام)

    RJ45 (غرض الاستخدام)

  • RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

    RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

  • إعداد الربط التلفزيوني (نوع قابس الهاتف)

    إعداد الربط التلفزيوني (نوع قابس الهاتف)

  • LG SVC فقط (من نوع قابس الهاتف)

    LG SVC فقط (من نوع قابس الهاتف)

  • مدخل MPI (قابس RJ12)

    مدخل MPI (قابس RJ12)

  • ECI (مقبس RJ12)

    ECI (مقبس RJ12)

  • واجهة مكبر الصوت الوسائدي (6 سنون)

    واجهة مكبر الصوت الوسائدي (6 سنون)

  • فتحة توسيع (60 سنًا)

    فتحة توسيع (60 سنًا)

  • دخل محول التيار المتردد

    دخل محول التيار المتردد

  • PoC (الطاقة عبر Coax)

    PoC (الطاقة عبر Coax)

  • دخل EXT.‎ IR

    دخل EXT.‎ IR

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