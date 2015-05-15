السلسلة US660H

انطلاقًا من التفاعل السلس ووصولاً إلى تجربة مستخدم متوافقة، تخطو إل جي خطوة أخرى نحو قيادة سوق التلفزيون التجاري من خلال تضمين التعرف على الصوت، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة تلفزيون إل جي بسهولة. ستعمل حلولنا المستقرة والموثوقة التي تستند إلى webOS وPro:Centric Direct على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا بشكل كبير، مما يساعدك على تحقيق النجاح في أعمالك مستقبلاً.

* التحكم الأصلي في التلفزيون

* التحكم المستند إلى الخادم

* يلزم توفر ريموت Magic Motion (يُباع بشكل منفصل)