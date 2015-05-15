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السلسلة US660H

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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السلسلة US660H

55US660H0GD

السلسلة US660H

(2)
تلفزيون الفنادق الذكي من إل جي المزود بالإدارة الفعّالة للمحتويات1

تلفزيون الفنادق الذكي من إل جي المزود بالإدارة الفعّالة للمحتويات

تدعم السلسلة US660H الوضوح الفائق (HD) والإدارة الفعّالة للمحتويات من خلال حلول Pro:Centric. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الإصدار webOS 5.0 الجديد الذي يناسب مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء محتوى مخصصًا بطريقة أسهل.
حل إدارة الفنادق Pro:Centric

Pro:Centric Direct

يوفر حل إدارة محتويات الفنادق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل إجراء الخدمة وتنفيذ الإدارة عن بُعد المستندة إلى عنوان IP بنقرة واحدة. يتيح حل Pro:Centric Direct للمستخدمين تحرير الواجهة الموجودة لديهم بسهولة عن طريق تقديم واجهة مخصصة وإدارة جميع أجهزة التلفزيون الموجودة في الغرفة بكفاءة.

Pro:Centric Direct1

* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.

القائمة السريعة1

القائمة السريعة

تقدم إل جي القائمة السريعة الجديدة (الإصدار ‎4.0) الآن، مما يجعلها أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام من أي وقت مضى. تمت ترقية حل القائمة الرئيسية بشكل كبير من خلال إضافة "أداة إنشاء الفيديو الترويجي للفنادق" الجديدة. يستطيع المستخدمون الآن أيضًا استخدام "الإدارة السريعة" لتوزيع المعلومات بسهولة عبر نفس الشبكة من دون خادم أو وظيفة استنساخ USB، مما يجعل هذا الحل الأمثل لمشاهد الاستخدام المستقلة.

webOS 5.0 الأكثر إبداعًا من إل جي2

webOS 5.0 الأكثر إبداعًا من إل جي

استكشف أحدث ميزات تلفزيون إل جي الذكي واكتشف أجهزة التلفزيون التي تقدم تقنية مبتكرة ووضوحًا رائعًا وألوانًا واقعية. يتيح لك "وضع عرض الحالة المزاجية والمعرض" المضاف حديثًا استخدام التلفزيون كساعة مخصصة وعمل فني يتناسب تمامًا مع المساحة المتوفرة لديك وحياتك.

التعرف على الصوت1

التعرف على الصوت

انطلاقًا من التفاعل السلس ووصولاً إلى تجربة مستخدم متوافقة، تخطو إل جي خطوة أخرى نحو قيادة سوق التلفزيون التجاري من خلال تضمين التعرف على الصوت، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة تلفزيون إل جي بسهولة. ستعمل حلولنا المستقرة والموثوقة التي تستند إلى webOS وPro:Centric Direct على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا بشكل كبير، مما يساعدك على تحقيق النجاح في أعمالك مستقبلاً.
* التحكم الأصلي في التلفزيون
* التحكم المستند إلى الخادم
* يلزم توفر ريموت Magic Motion (يُباع بشكل منفصل)

نقطة الوصول البرمجية1

نقطة الوصول البرمجية

نقطة الوصول المُمكَّنة بالبرامج (Soft AP) هي ميزة شبكة Wi-Fi "افتراضية" تستخدم البرامج لإنشاء نقطة اتصال لاسلكية. يدعم الإصدار الحالي وضع الجسر، والذي يمكّن مسؤولي الشبكة من إدارة الأجهزة المتصلة وجمع المعلومات المفيدة مثل مستوى الإشارة وكلمات مرور نقطة الوصول البرمجية (Soft AP) وما إلى ذلك.
* يجب ضبط SoftAP من قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا تعمل ميزة الانعكاس الذكي في نفس الوقت.

وضع الفنادق (وضع العرض العام)1

وضع الفنادق (وضع العرض العام)

بدءًا من تحديد القناة ووصولاً إلى مستوى الصوت، يمكنك التحكم في إعدادات التلفزيون في مناطق العمل. يتيح لك وضع العرض العام أيضًا استعادة الإعدادات الافتراضية، على النحو اللازم، على أجهزة التلفزيون.

الفيديو الترحيبي / شاشة الترحيب1

الفيديو الترحيبي / شاشة الترحيب

مع القدرة على عرض العديد من الصور، تسمح أجهزة تلفزيون Lite التجارية بتنوع أكبر في رسائل الترحيب في غرف الفنادق، مما يجعل العملاء يشعرون بمزيد من الترحيب والعناية.

استنساخ USB1

استنساخ USB

يجعل استنساخ بيانات USB إدارة الشاشات المتعددة أكثر كفاءة للوصول إلى التشغيل الأمثل. فبدلاً من إعداد كل شاشة عرض الواحدة تلو الأخرى، يمكن نسخ البيانات إلى USB لشاشة عرض واحدة وإرسالها إلى شاشات العرض الأخرى من خلال مكوّن USB الإضافي.

التشخيص عن بُعد1

التشخيص عن بُعد

وفِّر النفقات الكبيرة مع إدارة التلفزيون التجاري باستخدام "التشخيص عن بُعد". تُبلغ ميزة التشخيص عن بُعد في الوقت الحقيقي عن الخطأ وتكتشفه مبكرًا وبشكل مسبق لمنع تعطل أجهزة التلفزيون.

خرج الأشعة تحت الحمراء (IR)1

خرج الأشعة تحت الحمراء (IR)

باستخدام جهاز فك التشفير التفاعلي، يمكن التحكم في جميع أجهزة تلفزيون إل جي باستخدام ريموت واحد.

خرج مكبر الصوت الخارجي1

خرج مكبر الصوت الخارجي

عزّز التجربة الترفيهية باستخدام مكبر صوت إضافي. يمكن للضيوف سماع صوت التلفزيون والتحكم فيه من أي مكان، حتى من دورات المياه.
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جميع المواصفات

المعلومات

  • الفئة

    Pro:Centric Smart

التصميم

  • اسم الأداة

    UM73

  • نوع الحامل

    ثنائي القوائم

  • لون الواجهة

    Ceramic Black

الفيديو

  • HDR_HDR 10 Pro

    نعم

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    نعم

الصوت (الصوت)

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

    20 واط

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم (جاهز، مطلوب MMR)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    50

  • الدقة

    دقة 4K ‏(3840 × 2160)

  • السطوع (العادي)

    500 nit

نظام البث

  • رقمي

    DVB-T2/C/S2

  • تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

    نعم

حل الضيافة

  • Pro:Centric Smart

    نعم

  • webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

    نعم

  • Pro:Centric Direct

    نعم

  • Pro:Centric V

    نعم

  • Pro:Centric Server

    نعم

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    نعم

  • Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

    نعم

  • Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

    نعم

الوظائف الذكية

  • إصدار webOS

    webOS 5.0

  • متصفح الويب

    نعم

  • التوافق مع Magic Remote

    نعم (جاهز)

  • Mood Display

    نعم

  • Gallery Mode

    نعم

  • واي فاي

    نعم

  • Bluetooth

    نعم

  • Soft AP

    نعم

  • Screen Share

    نعم

  • DIAL

    نعم

  • تشغيل الصوت عبر Bluetooth

    نعم

  • التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

    نعم

  • IoT

    نعم

مزايا الضيافة

  • EzManager

    نعم

  • USB Cloning

    نعم

  • الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

    نعم

  • WOL

    نعم

  • SNMP

    نعم

  • التقنيات التشخيصية

    نعم (IP عن بُعد)

  • HTNG-CEC (إصدار)

    نعم (1.4)

  • Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

    نعم (1.4)

  • مخرج IR

    نعم (RS-232C‏، HDMI)

  • رمز IR المتعددة

    نعم

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    نعم

  • Welcome Video

    نعم

  • Welcome Screen (Splash Image)

    نعم

  • Insert Image

    نعم

  • One Channel Map

    نعم

  • External Speaker Out / Line Out

    نعم (مخرج مكبّر الصوت الخارجي)

  • Instant ON

    نعم

  • V-Lan Tag

    نعم

  • Port Block

    نعم

  • Lock mode

    نعم (محدود)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    نعم

  • خرج الطاقة الخارجية

    نعم

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

  • وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية

    نعم

الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • ساعة التوقيت الفعلي (RTC)

    نعم

  • مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

    نعم

  • BEACON

    نعم

  • Video Tag

    نعم (2 فيديو)

الميكانيكية

  • متوافق مع معايير VESA

    200 × 200 ملم

  • قفل Kensington

    نعم

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1130 × 722 × 231 ملم

  • الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1130 × 663 × 86.3 ملم

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    1215 × 775 × 175 ملم

  • الوزن عند الشحن

    14.3 kg

  • عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    17.0/17.0/17.0/23.8 ملم

  • عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    15.5/15.5/15.5/22.3 ملم

  • الوزن مع الحامل

    11.5 kg

  • الوزن من دون الحامل

    11.3 kg

مواصفات الطاقة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    تيار متردد 100~240 فولت 60/50 هرتز

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    158 واط

  • استهلاك الطاقة (العادي)

    129 واط

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    دون 0.5 واط

قياسي

  • الأمان

    CB

  • EMC

    CE

  • غير ذلك

    N/A

الملحقات

  • نوع وحدة التحكم عن بُعد

    S-Con / MMR (اختياري)

  • سلك الطاقة

    نعم (1.55M / Angle Type)

عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

  • فئة ErP

    N/A

  • استهلاك الطاقة عند التشغيل

    N/A

  • نسبة الإنارة (%)

    N/A

  • متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)

    N/A

عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

  • فئة SDR

    N/A

  • وضع تشغيل SDR

    N/A

  • فئة HDR

    N/A

  • وضع تشغيل HDR

    N/A

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • USB (الإصدار)

    نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)

  • مدخل RF

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مخرج صوت رقمي (بصري)

    نعم

  • مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

    نعم

  • مخرج سماعة الرأس

    نعم

  • فتحة CI

    نعم (CI+ 1.4)

  • RJ45 (غرض الاستخدام)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

    نعم (D-Sub ذو 9 سنون)

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