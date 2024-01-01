فئات UH5F-H

تتميز هذه الفئة بسمك أقل وحافة أصغر، مما يوفر المساحة ويسهل من عملية التثبيت. يزيد ذلك من التجربة الغامرة التي تتميز بها الشاشة ويوفر تصميمًا متطورًا، مما يحسن جماليات المساحة التي تم تثبيت الشاشة بها.

