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لافتات UHD 60 هرتز 65 بوصة 500 شمعة

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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لافتات UHD 60 هرتز 65 بوصة 500 شمعة

65UH5F-H

لافتات UHD 60 هرتز 65 بوصة 500 شمعة

(5)

لافتات OLED من إل جي

جودة صورة فائقة

مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج

يمكن أن تزعج الانعكاسات غير الضرورية المشاهدين خلال مشاهدة الشاشة في ظروف الإضاءة الساطعة. تمكنت فئات UH5F-H من القضاء على مثل هذه المضايقات عن طريق زيادة مستوى الضبابية، مما يعزز الرؤية وإمكانية قراءة النصوص.

مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج

جودة صورة فائقة

دقة فائقة Ultra HD

بفضل الدقة الأعلى 4 مرات من دقة FHD، تتميز هذه الفئة من اللافتات بألوان وتفاصيل محتويات أكثر حيوية وواقعية. إضافة إلى ذلك، توفر زاوية المشاهدة الواسعة التي تتميز بها لوحة IPS محتويات واضحة دون تشوه.

دقة فائقة Ultra HD

تصميم أنيق وعملي

شاشة رقيقة ذات حافة ضيقة

تتميز هذه الفئة بسمك أقل وحافة أصغر، مما يوفر المساحة ويسهل من عملية التثبيت. يزيد ذلك من التجربة الغامرة التي تتميز بها الشاشة ويوفر تصميمًا متطورًا، مما يحسن جماليات المساحة التي تم تثبيت الشاشة بها.

شاشة رقيقة ذات حافة ضيقة

تصميم أنيق وعملي

شعار قابل للفصل ومكبر صوت مدمج

تم تجهيز هذه الفئة بشعار شفاف جديد يتناغم جيدًا مع المساحات المحيطة. تمنح ميزة إمكانية الإزالة المستخدمين المرونة في عملية التثبيت. يتم إثراء المحتويات بالتأثيرات الصوتية من مكبرات الصوت المدمجة دون الحاجة إلى شراء أو تثبيت مكبرات صوت خارجية.

شعار قابل للفصل ومكبر صوت مدمج

موثوقية المنتج

تصميم معتمد من IP5x

تضمن شهادة IP5x Dust-Proof أن المنتج محمي تمامًا من الغبار، مما يقلل من مخاطر تدهور الأداء.

تصميم معتمد من IP5x

موثوقية المنتج

إمالة تثبيت بزاوية 30°

عادةً ما يتم إمالة من أجل مشاهدة مريحة للمستخدمين عند التثبيت في مكان مرتفع. في ضوء ذلك، تدعم الشاشة الإمالة* بزاوية 30 درجة عند التثبيت.
30 درجة إمالة

إمالة تثبيت بزاوية 30°

*تدعم الشاشة التثبيت بزاوية إمالة تبلغ 30 درجة نحو الأسفل. (في نطاق 30 درجة مئوية، رطوبة نسبية تبلغ 50%)

سهولة التثبيت

دوران الشاشة التلقائي

تحدد هذه الفئة الاتجاه بشكل تلقائي (الوضع الأفقي أو العمودي) في خطوات التثبيت الأولية، لذا فإن عملية إعداد الاتجاه يدوياً ليست مطلوبة. سيتم ضبط اتجاه OSD ومحتويات الخلفية بالفعل عند تشغيل الشاشة في البداية.

دوران الشاشة التلقائي

سهولة التثبيت

التعديل الجيد

تتميز هذه الفئة "بجهاز استشعار لتحديد الاتجاه الأفقي" يوضح للمستخدمين كيفية إمالة الشاشة بحيث يمكن تثبيتها بدقة.

التعديل الجيد

منصة لافتات webOS الذكية

أداء عالي مع منصة webOS

بفضل منصة اللافتات الذكية المدمجة SoC، تتميز هذه الفئة بإمكانية تنفيذ العديد من المهام في نفس الوقت مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. بالإضافة إلى ذلك، يعزز نظام webOS من إل جي من راحة المستخدم بفضل واجهة المستخدم البديهية وأدوات تطوير التطبيقات البسيطة.

أداء عالي مع منصة webOS

منصة لافتات webOS الذكية

استخدامات جهاز الاستشعار المختلفة.

تدعم منصة اللافتات الذكية webOS من إل جي الاتصال بأجهزة الاستشعار الخارجية مثل GPIO وNFC / RFID ومستشعرات درجة الحرارة وما إلى ذلك عبر مكون USB الإضافي. تتميز هذه الفئة بالتكلفة الإجمالية المنخفضة لعمليات الصيانة حيث لا توجد حاجة لشراء برامج إضافية أو مشغلات وسائط لتقديم حلول ذات قيمة مضافة.

استخدامات جهاز الاستشعار المختلفة.

التوافق مع حلول غرف الاجتماعات

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

حصلت فئات UH5F-H على اعتماد Crestron Connected® للحصول على مستوى أعلى من التوافق مع عناصر تحكم AV الاحترافية لتحقيق التكامل السلس والتحكم الذاتي*، مما يعزز كفاءة إدارة الأعمال.

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

*التحكم القائم على الشبكة

التوافق مع حلول غرف الاجتماعات

التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

لاجتماع مرئي مثالي، اعتمدتْ الفئة UH5F توافقيتها مع نظام Cisco الذي يقدم تحكم قوي ومتكامل* لمؤتمر فيديو أكثر ذكاءً، بما يحد من ضياع وقت إعداد جودة الصورة أو لتغيير المدخلات بشأن المكالمات الواردة.

التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

*استخدام وصلة HDMI

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    65

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    1,000,000:1

  • التدرج اللوني

    BT709 95%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 28%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2/1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm

  • الوزن (الرأس)

    28.2Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    28.8Kg

  • وزن العبوة

    35.0Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1453.3 x 844.0 x 39.9mm (with LG Logo)

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1453.3 x 893.1 x 290.0mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1600.0 x 1095.0 x 175.0mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    300 x 300 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    نعم

  • PBP

    نعم (4 صورة بجانب صورة)

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • المنارة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    120W

  • الحد الأقصى

    165W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    409 BTU/Hr(Typ.), 563 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    96W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES(NewErP) / YES

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (Piggyback)

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    نعم

  • Mobile CMS

    نعم

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

  • اختياري

    Stand(ST-653T), OPS Kit(KT-OPSF)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    Max. 30 degree

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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