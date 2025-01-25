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49VL5F Series

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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49VL5F Series

49VL5F-A

49VL5F Series

(2)

استيعاب لا يُصدَّق مع عرض حافة فائق النحافة

يقدم 49VL5F استيعاب شاشة كلي بفضل عرض الحافة إلى عرض الحافة الفائق الضيق بمقدار 3.5 ملم مع لوحته IPS المميزة والذي يُقدِّم صورة واضحة من أي زاوية. مع كونه في غاية الجاذبية وتصميمه الوظيفي المتميز، يمكن استخدامه لأغراض إعلانية وتقديم المعلومات في مختلف بيئات العمل وأنشطة الشركات.
تحقيق الانغماس المذهل

شاشات انسيابية ضخمة مع عرض حافة فائق النحافة

تعمل الحافة الفائقة النحافة وكأنها جدار رقمي يعرض صورًا مرئية مذهلة وذلك لتقديم محتوى دينامي فعّال يستوعب مشاهديه وكأنهم مشاركون في تجربة العرض. الشاشة الضخمة التي تعرضها تُعد كافية لشحذ اهتمام المشاهدين والمارة.
تحقيق الانغماس المذهل

تقليل الفجوة بين الصور

يتضمن الطراز 49VL5F خوارزميات تحسين الصورة والتي يمكن أن تُقلِّل فجوات الصور بين العروض المتجانبة عند تشغيل مقاطع الفيديو. يتم ضبط الكائنات الموجودة على حدود الحافة لتحقيق تجربة عرض انسيابية مميزة.

* تشير كلمة "تقليدية" إلى الشاشات التي لا تضم أي خوارزمية لتحسين الصور.

جودة صورة حية وديناميكية

زاوية رؤية أعلى

عادةً ما تكون وضعية الشاشات الكبيرة أعلى من مستوى رؤية الأشخاص بما يُحقِّق جودة صور موحدة والتي تُعد ضرورية لجدران عرض مقاطع الفيديو. تكون زاوية العرض للطراز 49VL5F مرتفعة بما يكفي لعرض ألوان واضحة عبر الشاشة بدون تشويه.

* تستند النتائج إلى اختبارات داخلية. قد تختلف نتائج الاختبار الفعلية بالاستناد إلى البيئة وأجهزة القياس.

جودة صورة حية وديناميكية

زاوية رؤية أوسع

فمن المعروف جيدًا أن لوحة LG IPS تُمكن المستخدم من تحكم أفضل في شاشة العرض البلوري السائل والذي يؤدي إلى السماح بعرض الشاشة افتراضيًا من أي زاوية. ولهذا، يشحذ الطراز 49VL5F اهتمام المزيد من المشاهدين بعرض ألوان حياتية مهما تكون وضعية المشاهدة.
راحة المستخدم

ضبط سهل للون

استنادًا إلى المحتوى، يمكن ضبط درجة حرارة شاشة العرض بسهولة بزيادة 100ك عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد.
راحة المستخدم

ضبط توازن اللون الأبيض الهادئ

في جُدران عرض الفيديو التقليدية، كان يتم ضبط توازن اللون الأبيض فقط في وضع "الأبيض تمامًا"، ولكن يسمح طراز 49VL5F بتعديل كل قيمة على درجات السلم الرمادي لتحقيق توازن أكثر دقة وتفصيلاً للون الأبيض.
User Convenience

User-Friendly Menu Structure

The menu structure has been optimized for commercial use. It simplifies approach flows and groups similar functions together, adopting a more intuitive GUI for ease of use. This way, users can avoid having to do trial-anderror when exploring desired functions and managing displays.
User Convenience

Intuitive GUI

The GUI(Graphic User Interface) is carefully designed with a four-way navigation remote control that lets users easily switch to other settings. Also, it adopts a larger font for better visibility, which is necessary when users want to control displays from relatively far distances.
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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    49

  • تقنية لوحة العرض

    IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    450nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,300:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • العمر الافتراضي

    60,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    نعم

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

  • الوزن (الرأس)

    17.8Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    22.8Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1077.6 x 607.8 x 89.7mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1214 x 778 x 263mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    لا

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    غير متوفر

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    لا

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    لا

  • التشغيل عبر URL

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    لا

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    لا

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    لا

  • مدير التحكم

    لا

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    لا

  • Pro:Idiom

    لا

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    90W

  • الحد الأقصى

    110W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    307 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    55W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES(EU Only) / Energy Star 8.0(US Only)

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    نعم

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    لا

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • اختياري

    Wall Mount (Landscape : WM-L640V, Portrait : WM-P640V)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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