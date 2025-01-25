VL5F Series

تم إجراء تحسين على هيكل القائمة بغرض الاستخدام التجاري. يُسهم ذلك الإجراء في تبسيط تدفقات النهج المتبع وجمع الوظائف المماثلة سويًا، إلى جانب اعتماد واجهة المستخدم الرسومية "GUI" البديهية لتحقيق سهولة الاستخدام. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين تجنب القيام بالتجربة والخطأ عند اكتشاف وظائف مرغوب فيها والتحكم في أنظمة شاشات العرض.