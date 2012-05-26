إل جي تعلن النتائج المالية للربع الاول من العام 2012

سيئول، كوريا الجنوبية: 25 أبريل 2012 - اعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، اليوم انه بعد ربعين متتاليين من الخسائر الصافية، تحولت الشركة الي تحقيق ارباحا صافية تقدر بحوالي 214,9 مليون دولار امريكي، وهي نتيجة مباشرة لجهود الشركة وقدرتها على الابتكار في جميع وحدات الأعمال الرئيسية والتركيز على منتجات عالية الأداء.

وأظهرت النتائج المالية الموحدة غير المدققة، على أساس المعايير الدولية (معايير التقارير المالية الدولية) للربع المنتهي في 31 مارس عام 2012، إيرادات مجمعة بقيمة 10,8 مليار دولار مع أرباح تشغيلية بقيمة 396,1 مليون دولار، وهذا يمثل زيادة عن الأرباح التشغيلية الموحدة لاجمالي عام 2011.

وقد سجلت شركة إل جي للترفيه المنزلي تحسنا كبيرا في أرباح التشغيل في الربع الاول، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. فمن حيث المبيعات، بالرغم من تحقيق مبيعات وصلت الي 4،7 مليار دولار الا انها كانت منخفضة بنسبة 6.8 في المئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2011، ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ الاقتصاد الأوروبي. كما يرجع في جزء كبير منه لزيادة شعبية المنتجات الجديدة مثل التلفزيون السينيمائي ثلاثي الابعاد في السوق الكورية، وإدخال تحسينات في مجال إدارة سلسلة التوريد، كما تضاعفت الأرباح التشغيلية تقريبا إلى 191،9 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق. وتعتزم إل جي استغلال الأحداث الرياضية العالمية القادمة لطرح نماذج تلفزيون فريدة عام 2012 وذلك لتحفيز زيادة الطلب على منتجاتها للترفيه المنزلي.

وشهدت إل جي شركة للاتصالات المتنقلة زيادة في الأرباح التشغيلية بأكثر من ثلاثة أضعاف ارباح الربع الاول من العام الماضي لتصل الي 34,5 مليون دولار نتيجة لتقديم أفضل المنتجات والخيارات والزيادة في نسبة مبيعات الهواتف الذكية. كما انخفضت الايرادات العامة بنسبة 14 في المئة سنويا مقارنة بالعام الماضي إلى 2.2 مليار دولار نتيجة لانخفاض مبيعات الهواتف التقليدية لكن عائدات الهواتف الذكية ازدادت بسبب شعبية هواتف أوبتيموس في السوق المحلية تتوقع الشركة تعزيز قدرتها في منتجات الهواتف الذكية والمتابعة أكثر في الربع الثاني مع طرح سلسلة ال ستايل وطرح الهواتف الذكية رباعية النواة.

كما زادت شركة ال جي للأجهزة المنزلية في الربع الأول من 2012 أرباح التشغيل بنسبة 48 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 143،4 مليون دولار وذلك بفضل ارتفاع متوسط سعر البيع، وتحسين مزيج المنتجات وكفاءة التكاليف. كما حققت انخفاضا بنسبة 2.7 في المئة في العائدات مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتصل إلى ربح قدره 2.2 مليار دولار، والتي ترد في المقام الأول الي التباطؤ في الصين والأسواق النامية هذا على الرغم من التباطؤ المستمر في الأسواق الرئيسية وارتفاع تكاليف المواد الخام فسوف تقوم الشركة بالاستمرار في تخصيص الموارد بكفاءة وتطوير منتجات مختلفة مثل ثلاجات بلاست.

وشهدت شركة إل جي لتكييف الهواء والطاقة تحقيق أرباح تشغيلية بأكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى ربح قدره 71،6 مليون دولار بفضل المنتجات المتطورة الجديدة والتحسينات في هيكل التكاليف. وكانت عائدات الربع الاول من العام مستقرة في الأساس، وتراجعت بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، لكن ال جي متفائلة بأن السياسات الحكومية لتشجيع استخدام المنتجات ذات الكفاءة عالية في استهلاك الطاقة في المنازل والشركات سوف يخلق فرص نمو جديدة للشركة، جنبا إلى جنب مع مكيفات الهواء التجارية ذات الكفاءة العالية.

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نبذة عن شركة "إل جي الكترونيكس"

"إل جي الكترونيكس إنك" (المدرجة في بورصة كوريا تحت الرمز: 066570.KS) هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التكنولوجية الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وأنظمة الاتصالات المتنقلة، والأجهزة المنزلية. وتوظف الشركة أكثر من 93,000 ألف شخص يعملون في 120 منشأة. وبلغت مبيعات "إل جي" على مستوى العالم في عام 2010 حوالي 55.8 تريليون وون كوري ما يعادل 48.2 مليار دولار أمريكي. وتتألف الشركة من خمس وحدات أعمال هي الترفيه المنزلي، الاتصالات المتنقلة، الأجهزة المنزلية، والتكييف والتبريد وحلول الطاقة. وشركة "إل جي" هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات العرض التلفزيونية المسطحة، والمنتجات السمعية والبصرية، وأجهزة الهواتف النقالة، وأجهزة التكييف والتبريد، والغسالات. ووقعت شركة "إل جي الكترونيكس" اتفاقية تعاون طويلة المدى لتصبح بموجبها شريكاً عالمياّ والشريك التقني لبطولة سباقات الفورمولا 1™. وفي إطار هذه الشراكة الرفيعة المستوى، تمتلك "إل جي" حقوقاً تسويقية كراع رسمي للأجهزة الالكترونية الاستهلاكية والهواتف الخلوية، وأجهزة معالجة البيانات الخاصة بهذا الحدث الرياضي العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.lge.com.





