LG PuriCare™ AeroHit

تم إعداد الصور والفيديوهات لأغراض التوضيح فقط، وقد تختلف تبعًا لبيئة التثبيت الفعلية.

1) تنقية هواء قوية

يقلل من العفن

رقم طلب الاختبار: CT24-097356E

تاريخ الاختبار: 12 نوفمبر 2024 إلى 12 ديسمبر 2024

الطراز المستهدف: AS35GW0

جهة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

ظروف الاختبار: ISO 16000-36:2018، المدة: ساعة واحدة، درجة الحرارة: 22.7±0.5℃، الرطوبة: 51.0±2.0%، وضع Booster، 4 مستويات (معدل تدفق الهواء)

سلالة الاختبار: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

النتيجة: تقليل التركيز من 3.2×10^4 CFU/م³ إلى أقل من 10 CFU/م³ بنسبة تقليل 99.9%

• يقلل الروائح، والضباب الدخاني، والمواد الكيميائية المحمولة جواً

رقم طلب الاختبار: CT24-105610

تاريخ الاختبار: 4 ديسمبر 2024 إلى 12 ديسمبر 2024

جهة الاختبار: KCL

الطراز المختبَر: AS35GW0

ظروف الاختبار: درجة الحرارة 21±1℃، الرطوبة 45±5%، حجرة اختبار 8.0±0.5 م³

طريقة الاختبار: اختبار معدل إزالة ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂) حسب معيار جمعية تنقية الهواء الكورية

النتيجة: إزالة أكثر من 62% من NO₂ خلال 30 دقيقة

الوضع: 4 مراحل (تدفق الهواء المقيّم)

تستند نتيجة الاختبار إلى بيئة معملية, وقد تختلف في حال تغيّر الظروف.

• يقلل الفيروسات

رقم طلب الاختبار: CT24-069319-02-1

تاريخ الاختبار: 16 ديسمبر 2024

الطراز المستهدف: AS3**GWG0

جهة الاختبار: معمل الاختبارات الكورية (KTL)

الظروف: درجة الحرارة 23±2℃، الرطوبة 50±5%، الوضع الأحادي، أقصى تدفق هواء

طريقة الاختبار: يتم نشر الفيروس التجريبي في غرفة بحجم 60 متر مكعب، ويُترك ليستقر لمدة 30 دقيقة، ثم يتم قياس القيمة الأولية. بعد ذلك يتم تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة، ثم تُقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

الفيروس المستخدم: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

النتيجة: إزالة 95% من Phi-X174 في مساحة 60 م³

النتائج تعتمد على بيئة معملية وقد تختلف حسب الظروف الفعلية.

• يقلل الفيروسات

رقم طلب الاختبار: CT24-069319-02-1

تاريخ الاختبار: 16-12-2024

الطراز المستهدف: AS3**GWG0

وكالة الاختبار: مختبر كوريا للاختبارات (KTL)

ظروف الاختبار: درجة حرارة 23±2℃، رطوبة 50±5%، الوضع الفردي، أقصى تدفق للهواء

طريقة الاختبار: تم إطلاق الفيروس داخل حجرة اختبار بسعة 60 م³ وتركه يستقر لمدة 30 دقيقة، ثم تم قياس القيمة الابتدائية. بعد ذلك تم تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة ومقارنة القيم بعد التشغيل لتحديد معدل الانخفاض.

نوع الفيروس المستخدم في الاختبار: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

نتيجة الاختبار: إزالة بنسبة 95.0% من فيروس Phi-X174 في مساحة 60 م³

ملاحظة: تم إجراء الاختبار في بيئة مخبرية، وقد تختلف النتائج بحسب الظروف.

مستشعر PM 1.0

يعمل فلتر HEPA في جهاز تنقية الهواء من إل جي على احتجاز جسيمات دقيقة تصل إلى 0.01 ميكرومتر.

رقم طلب الاختبار: CT24-105346E

تاريخ الاختبار: 03-12-2024 إلى 05-12-2024

وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

المنتج المختبر: AS35GW0

ظروف الاختبار: حجم حجرة التنقية: 30.0 م³، درجة حرارة: 23.0±3.0℃، رطوبة: 50.0±10.0%

ظروف التشغيل: وضع التربو

طريقة الاختبار: بعد تثبيت توليد الجسيمات بقطر 0.01 ميكرومتر من KCl (كلوريد البوتاسيوم)، تم تشغيل جهاز التنقية حتى تم الوصول إلى معدل إزالة بنسبة 99.999%، ثم تم قياس الانخفاض.

النتيجة: إزالة بنسبة 99.999% خلال 28 دقيقة و10 ثوانٍ أو أكثر

ملاحظة: تم إجراء الاختبار في بيئة مختبرية وقد تختلف النتائج حسب الظروف.

تنويه: يوصى بتنظيف عدسة مستشعر PM 1.0 كل شهرين لأنها تراقب الغبار الناعم والخشن.

3) LG ThinQ

يتطلب اتصال Wi-Fi وتسجيل المنتج في تطبيق LG ThinQ.

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