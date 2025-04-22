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LG PuriCare™ AeroHit

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

LG PuriCare™ AeroHit

LG PuriCare™ AeroHit

AS35GGW10
  • صورة أمامية لـ LG PuriCare™ AeroHit AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
  • LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
صورة أمامية لـ LG PuriCare™ AeroHit AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
LG PuriCare™ AeroHit, AS35GGW10
التحكم الذكي في الهواء (CTA4)الراحة في أبسط صورها(CTA3) فلتر 360 H‏ Filter الراحة في أبسط صورها(CTA3) التحكم الذكي في الهواء (CTA4)

تصميم نحيف وأنيق

LG air purifier's slimmer design, with reduced space usage compared to previous models for easier placement

تصميم نحيف وفاخر

تصميم جهاز تنقية الهواء من LG أكثر نحافة، مع تقليل استخدام المساحة مقارنة بالطرازات السابقة لسهولة وضع الجهاز

فلتر 360 H‏ Filter

جهاز تنقية الهواء من LG مزود بفلتر 360 H Filter الذي يلتقط الغبار ويطلق هواءً نظيفًا في جميع الاتجاهات

الراحة في أبسط صورها

شاشة LED المصممة بانسيابية في جهاز تنقية الهواء من LG تعرض للمستخدم معلومات دقيقة وبشكل سهل الفهم

تحكم ذكي في الهواء

تصميم مُحسَّن

تصميم نحيف وفاخر

يسمح التصميم النحيف بوضعه بسهولة في المساحات الضيقة، بينما يضفي التصميم المتميز لمسة من الرقي والفخامة.

• مساحة الأرضية: تقليل مساحة الأرضية بحوالي 42% مقارنةً بطراز 360˚.

الطراز التقليدي LG 360˚ Hit (بقطر 315 ملم): حوالي 77,926 ملم²

طراز AeroHit (بقطر 240 ملم): حوالي 45,239.04 ملم²

فلتر 360 H‏ Filter

تنقية شاملة في كل الاتجاهات

جهاز LG PuriCare™ يُنقِّي الهواء من حولك تمامًا، في كل الاتجاهات، بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه.

• يمكن لجهاز تنقية الهواء تغطية مساحة تصل إلى 32 م² باستخدام الفلتر الأصلي.

تنقية هواء قوية

هواء نظيف مع نظام تنقية متعدد

يعمل فلتر HEPA Filter على تقليل الغبار والجراثيم والفيروسات والروائح والعفن والبكتيريا¹⁾.

Video showing various moments where an air purifier is needed, featuring the LG air purifier in use.
Video showing how LG air purifier sleep mode reduces noise, letting a user relax in a quiet, fresh indoor space.

وضع السكون

استمتع بنوم هانئ ليلاً

في وضع السكون، يحافظ جهاز تنقية الهواء على مستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 25 ديسيبل، مما يضمن نومًا هادئًا ليلاً.

Video showcasing LG air purifier's streamlined LED display, offering clear and intuitive product status information to users

شاشة LED انسيابية

تنفس بسهولة، قراءة سهلة

استمتع بالتحكم السهل، بفضل الشاشة المبسطة وسهلة الاستخدام.

تذكير باستبدال الفلتر

احصل على إشعارات ذكية لاستبدال الفلتر

ستُعلمك المؤشرات سهلة الاستخدام عندما تحتاج إلى استبدال الفلاتر، بحيث يمكنك توفير الوقت من خلال التخطيط المسبق.

شاشة LED المصممة بانسيابية في جهاز تنقية الهواء من LG تعرض للمستخدم معلومات دقيقة وبشكل سهل الفهم

احصل على تحديثات جودة الهواء في الوقت الفعلي

يوفر مستشعر PM 1.0‏²⁾ تحديثات في الوقت الفعلي لجودة الهواء يمكن مراقبتها على الشاشة أو عبر تطبيق الهاتف المحمول.

LG air purifier features an indicator light that informs users of air quality levels through color changes on the display.

نظرة سريعة على جودة الهواء

يعرض ضوء المؤشر الذكي الموجود على الرأس جودة الهواء، ويراقب جزيئات الغبار.

LG ThinQ™

الحياة الذكية تبدأ مع LG ThinQ™

باستخدام تطبيق LG ThinQ™، يمكنك بسهولة مراقبة جهاز تنقية الهواء والتحكم فيه من أي مكان وفي أي وقت³⁾.

 

 تم إعداد الصور والفيديوهات لأغراض التوضيح فقط، وقد تختلف تبعًا لبيئة التثبيت الفعلية.

1) تنقية هواء قوية

يقلل من العفن

رقم طلب الاختبار: CT24-097356E

تاريخ الاختبار: 12 نوفمبر 2024 إلى 12 ديسمبر 2024

الطراز المستهدف: AS35GW0

جهة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

ظروف الاختبار: ISO 16000-36:2018، المدة: ساعة واحدة، درجة الحرارة: 22.7±0.5℃، الرطوبة: 51.0±2.0%، وضع Booster، 4 مستويات (معدل تدفق الهواء)

سلالة الاختبار: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

النتيجة: تقليل التركيز من 3.2×10^4 CFU/م³ إلى أقل من 10 CFU/م³ بنسبة تقليل 99.9%

 

• يقلل الروائح، والضباب الدخاني، والمواد الكيميائية المحمولة جواً

رقم طلب الاختبار: CT24-105610

تاريخ الاختبار: 4 ديسمبر 2024 إلى 12 ديسمبر 2024

جهة الاختبار: KCL

الطراز المختبَر: AS35GW0

ظروف الاختبار: درجة الحرارة 21±1℃، الرطوبة 45±5%، حجرة اختبار 8.0±0.5 م³

طريقة الاختبار: اختبار معدل إزالة ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂) حسب معيار جمعية تنقية الهواء الكورية

النتيجة: إزالة أكثر من 62% من NO₂ خلال 30 دقيقة

الوضع: 4 مراحل (تدفق الهواء المقيّم)

تستند نتيجة الاختبار إلى بيئة معملية, وقد تختلف في حال تغيّر الظروف.

• يقلل الفيروسات

رقم طلب الاختبار: CT24-069319-02-1

تاريخ الاختبار: 16 ديسمبر 2024

الطراز المستهدف: AS3**GWG0

جهة الاختبار: معمل الاختبارات الكورية (KTL)

الظروف: درجة الحرارة 23±2℃، الرطوبة 50±5%، الوضع الأحادي، أقصى تدفق هواء

طريقة الاختبار: يتم نشر الفيروس التجريبي في غرفة بحجم 60 متر مكعب، ويُترك ليستقر لمدة 30 دقيقة، ثم يتم قياس القيمة الأولية. بعد ذلك يتم تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة، ثم تُقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

الفيروس المستخدم: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

النتيجة: إزالة 95% من Phi-X174 في مساحة 60 م³

النتائج تعتمد على بيئة معملية وقد تختلف حسب الظروف الفعلية.

• يقلل الفيروسات

رقم طلب الاختبار: CT24-069319-02-1

تاريخ الاختبار: 16-12-2024

الطراز المستهدف: AS3**GWG0

وكالة الاختبار: مختبر كوريا للاختبارات (KTL)

ظروف الاختبار: درجة حرارة 23±2℃، رطوبة 50±5%، الوضع الفردي، أقصى تدفق للهواء

طريقة الاختبار: تم إطلاق الفيروس داخل حجرة اختبار بسعة 60 م³ وتركه يستقر لمدة 30 دقيقة، ثم تم قياس القيمة الابتدائية. بعد ذلك تم تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة ومقارنة القيم بعد التشغيل لتحديد معدل الانخفاض.

نوع الفيروس المستخدم في الاختبار: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

نتيجة الاختبار: إزالة بنسبة 95.0% من فيروس Phi-X174 في مساحة 60 م³

ملاحظة: تم إجراء الاختبار في بيئة مخبرية، وقد تختلف النتائج بحسب الظروف.

مستشعر PM 1.0

يعمل فلتر HEPA في جهاز تنقية الهواء من إل جي على احتجاز جسيمات دقيقة تصل إلى 0.01 ميكرومتر.

رقم طلب الاختبار: CT24-105346E

تاريخ الاختبار: 03-12-2024 إلى 05-12-2024

وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

المنتج المختبر: AS35GW0

ظروف الاختبار: حجم حجرة التنقية: 30.0 م³، درجة حرارة: 23.0±3.0℃، رطوبة: 50.0±10.0%

ظروف التشغيل: وضع التربو

طريقة الاختبار: بعد تثبيت توليد الجسيمات بقطر 0.01 ميكرومتر من KCl (كلوريد البوتاسيوم)، تم تشغيل جهاز التنقية حتى تم الوصول إلى معدل إزالة بنسبة 99.999%، ثم تم قياس الانخفاض.

النتيجة: إزالة بنسبة 99.999% خلال 28 دقيقة و10 ثوانٍ أو أكثر

ملاحظة: تم إجراء الاختبار في بيئة مختبرية وقد تختلف النتائج حسب الظروف.

تنويه: يوصى بتنظيف عدسة مستشعر PM 1.0 كل شهرين لأنها تراقب الغبار الناعم والخشن.

3) LG ThinQ

يتطلب اتصال Wi-Fi وتسجيل المنتج في تطبيق LG ThinQ.

Google وGoogle Home هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات والعلامات المرتبطة بها هي علامات تجارية تابعة لـ Amazon.com أو إحدى الشركات التابعة لها.

 

الأسئلة الشائعة (FAQ)

Q.

س: هل تزيل أجهزة تنقية الهواء الغبار والروائح والعفن؟

A.

ج: نظام تنقية الهواء المتطور من إل جي يجمع بين تقنيات متعددة لتوفير هواء عالي الجودة. يجمع بين فلتر 360 Safe Plus، وتدفق الهواء المزدوج مع Clean Booster، وUVnano، والمؤين لإزالة الجزيئات الضارة والروائح والفيروسات والبكتيريا، مما يوفر بيئة معيشية نظيفة وصحية ومريحة.

 

Q.

س: كم مرة يجب استبدال الفلتر؟

A.

 ج: دورة استبدال الفلتر هي سنة واحدة. عند الحاجة للاستبدال، يصدر إشعار تلقائي. يمكن التحقق من ذلك على المنتج أو عبر تطبيق LG ThinQ.

 

ملاحظة: دورة الاستبدال تعتمد على استخدام بمعدل 10 ساعات يوميًا، وقد تختلف حسب ظروف الاستخدام.ملاحظة: دورة الاستبدال تعتمد على استخدام بمعدل 10 ساعات يوميًا، وقد تختلف حسب ظروف الاستخدام.
Q.

س: ما هو فلتر HEPA؟

A.

 ج: فلتر HEPA هو فلتر هواء عالي الكفاءة مصمم لاحتجاز الجسيمات الدقيقة بكفاءة عالية، ويحتجز الجزيئات التي تصل إلى 0.01 ميكرومتر.

(تمت الإشارة إلى نتائج وبيانات اختبار HEPA أعلاه في قسم المستشعر µm 1.0).

رقم طلب الاختبار: CT24-105346E

*تاريخ الاختبار: '24.12.03 ~ '24.12.05

وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

المنتج المختبَر: AS35GW0

*ظروف الاختبار: حجم غرفة التنقية: 30.0 م³، درجة الحرارة: 23.0±3.0 درجة مئوية، الرطوبة: 50.0±10.0٪

*ظروف التشغيل: وضع التربو

*طريقة الاختبار: بعد تثبيت توليد جسيمات كلوريد البوتاسيوم (KCl) بقطر 0.01 ميكرون، تم تشغيل جهاز تنقية الهواء حتى انخفض معدل وجود الجسيمات بنسبة 99.999٪ أو أكثر، ثم تم قياس نسبة الانخفاض في الجسيمات. (المعيار المرجعي: SPS-KACA 002-0132:2022، ملحق منقي الهواء الداخلي A)

*نتيجة الاختبار: إزالة بنسبة 99.999٪ عند التشغيل لمدة 28 دقيقة و10 ثوانٍ أو أكثر

*تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة مختبرية، وقد تختلف في حال تغيّر الظروف.

Q.

س: ما هو أفضل مكان لوضع جهاز تنقية الهواء؟

A.

 ج: يجب ترك مسافة لا تقل عن متر واحد من الجدار. إذا لم تكن هناك مساحة كافية لمدخل الهواء، قد تتأثر وظائف التنقية.

يُفضل استخدام المنتج في بيئة رطوبتها بين 40% إلى 70%، وتجنب تركيبه في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الإضاءة الشديدة.

طباعة

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

  • اللون

    أبيض

  • حجم الهواء (مرتفع/منخفض ، CFM)

    No

  • CADR (CMH)

    250

  • CADR (CMM)

    4.17

  • المنطقة الموصى بها (متر مربع)

    32

  • طريقة العرض

    زر لمس+ LCD

  • فئة الطاقة

    نموذج لا يتطلب معايير طاقة محددة

  • تصميم خارجي

    لايوجد

  • نوع محرك المروحة

    محرك بي ال دي سي

  • الضوضاء (عالية / منخفضة ، ديسيبل)

    53 / 25

  • [PI01] إدخال الطاقة (W)

    35

  • مزوّد الطاقة (فولط/هرتز)

    220~240 فولت / 50/60 هرتز

  • الفولطية

    DC 24 V

الامتثال

  • نوع المنتج (اسم النموذج)

    AS35GGW10.ASJ

  • بلد المنشأ

    الصين

  • شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)

    2025-05

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    ‎240 x 500 x 240 ‎

  • أبعاد العبوة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    ‎307 x 566 x 309 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    4.2

  • [EW02] Winles_shipping (كجم)

    5.7

  • صافي الوزن (جرام)

    415

الميزات

  • وضع التنقية/الوضع التلقائي

    نعم

  • 360˚ نظيفة

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • وضع المروحة / خطوات التنقية

    5 خطوات (تلقائي/ منخفض/ متوسط/ مرتفع/ تربو)

  • إنذار استبدال الفلتر

    نعم

  • المستشعر

    الغبار (PM1.0)

  • Sleep Mode

    نعم

  • المؤشر الذكي (جودة الهواء)

     خطوات (سيء جداً → جيد) أحمر/برتقالي/أصفر/أخضر

الفلتر

  • مرشح تنقية الهواء

    Aero Series H Filter X 1 EA

  • درجة الفلتر

    H13

الميزات الذكية

  • [APP] Auto On / Off

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

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