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LG PuriCare™ Air Purifier HIT

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

LG PuriCare™ Air Purifier HIT

AS60GHWG0

LG PuriCare™ Air Purifier HIT

front view

ملخص المزايا الرئيسية

يوجد جهاز تنقية هواء PuriCare مع تدفق الهواء أمام النافذة، وتظهر أمامه ثلاثة فلاتر لتنقية الغبار.

تنقية تامة للهواء

يُوضع جهاز تنقية الهواء PuriCare بين الدرج والدرج.

حجم مُدمج صغير

يُظهر مؤشر LED بشكل كبير.

جودة الهواء المرئي

يخرج تدفق الهواء من جهاز تنقية الهواء PuriCare على اليسار، ويظهر شعار LG ThinQ في الأعلى، وشاشة تطبيق LG ThinQ على اليمين مرتبطة بالهاتف المحمول.

العناية الذكية للهواء

تنقية تامة للهواء

نظّف هواءك بعمق

تقلل Allergy Care من البكتيريا، والفيروسات، والغبار فائق الدقة، والمواد المسببة للحساسية، وحتى الغازات الضارة في الهواء.

تقضي أم وطفلها وقتًا ممتعًا في غرفة المعيشة. يخرج الهواء النظيف من جهاز تنقية الهواء على اليمين.

تنفّس هواءً نظيفًا مع نظام التصفية المتعدد

يقوم نظام التصفية المتعدد بالتقاط وإزالة 99.9% من 1) الجسيمات الضارة

مثل البكتيريا والفيروسات والغبار ومسببات الحساسية ومكونات الرائحة.

يحافظ على نظافة مكانك من
البكتريا

2) يقلل من البكتريا الضارة، مما يحافظ على صحة

عائلتك.

Certified by BAF

BAF has certified that the filter is coated to remove harmful and allergens such as house dust mites, fungi, and mold floating in the air.

Tested by FITI1)

Anti-bacterial 99.9% ('22.12.01)

-Test bacteria: Staphylococcus aureus / Klebsiella

pneumoniae / Escherichia coli

-Test Method: ISO 20743 : 2021 (Determination of

antibacterial activity of textile products)

Tested by KCL1)

[Anti-viral 99.1% ('23.02.01)]

-Test bacteria: Feline calicivirus

-Test Method: ISO 18184:2019, but changed the contacting time to 24 hours

[Dust 99.999% ('22.10.21)]

Remove 99.999% of micro dust size of 0.01㎛ in 15.1min. operating on Turbo mode. Products: PuriCare™ AS183HWWA Condition: 30.0㎥chamber.

Tested by TÜV2)

Generated Ion 10.0M↑('23.1.16)

- Place of Testing : LG Electronics Gasan R&D Campus

- Test Result : Test quantity of generated ion (Negative ion over 5M, Positive ion over 5M) in 100mm.

- Product : AS60GHWG0 / Condition : 30.2m3

 

حجم مُدمج صغير

يلائم أي مكان،
يغطي مساحة أكبر

The compact design f its anywhere يتلائم التصميم الصغير الحجم مع أي مكان ويحافظ على نظافة الهواء حتى في المساحات الكبيرة.and keeps the air clean even in large spaces.

An air purifier is located in the living room.
An air purifier is located in the kitchen.
يوجد جهاز لتنقية الهواء في غرفة المعيشة.
An air purifier is located in the children’s room.

تنقية في جميع الاتجاهات

تنقية الهواء من حولك

جهاز LG PuriCare™ ينقي الهواء من حولك،

 في كل الاتجاهات، بغض النظر عن المكان الذي وضعته فيه.

مستشعر ومؤشر ذكي

تسليط الضوء على جودة الهواء


تحقق من جودة الهواء بسرعة باستخدام مؤشر بالألوان يعتمد على نظام استشعار PM 1.0.

*يتحقق جهاز تنقية الهواء PuriCare™ تلقائيًا حالة الهواء الداخلي ويُحددها باستخدام المؤشر الموجود على جانب الجهاز بأربعة ألوان: الأحمر، أو البرتقالي، أو الأصفر، أو الأخضر. يشير اللون الأحمر إلى أسوأ جودة هواء واللون الأخضر إلى أفضل جودة هواء.

حساس جدًا للجسيمات متناهية الصِغر

يكتشف مستشعر PM 1.0 الملوثات التي لا يمكن اكتشافها

بالعين البشرية.

نظرة سريعة على جودة الهواء

يعرض المؤشر الذكي الموجود أعلى النظام جودة الهواء بشكل عام، ويرصد كلاً من الروائح وجزيئات الغبار.

*صورة المنتج لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

العناية الذكية للهواء

تحكَّم في الهواء باستخدام تطبيق LG ThinQ™

استخدام تطبيق LG ThinQ™ لتشغيل PuriCare™ عن بُعد حتى تُنقِّي الهواء لعائلتك حتى في الأيام التي يكون فيها الكثير من الغبار.

هناك يد تحمل هاتفًا محمولاً يُظهر شاشة تطبيق LG ThinQ على اليسار، وشعار LG ThinQ على اليمين، ويوجد جهاز Puricare لتنقية الهواء، وهو مرتبط بالهاتف المحمول.

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