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LG PuriCare™ Air Purifier HIT
ملخص المزايا الرئيسية
تنقية تامة للهواء
حجم مُدمج صغير
جودة الهواء المرئي
العناية الذكية للهواء
تنقية تامة للهواء
نظّف هواءك بعمق
تقلل Allergy Care من البكتيريا، والفيروسات، والغبار فائق الدقة، والمواد المسببة للحساسية، وحتى الغازات الضارة في الهواء.
تقضي أم وطفلها وقتًا ممتعًا في غرفة المعيشة. يخرج الهواء النظيف من جهاز تنقية الهواء على اليمين.
Tested by KCL1)
[Anti-viral 99.1% ('23.02.01)]
-Test bacteria: Feline calicivirus
-Test Method: ISO 18184:2019, but changed the contacting time to 24 hours
[Dust 99.999% ('22.10.21)]
Remove 99.999% of micro dust size of 0.01㎛ in 15.1min. operating on Turbo mode. Products: PuriCare™ AS183HWWA Condition: 30.0㎥chamber.
حجم مُدمج صغير
يلائم أي مكان،
يغطي مساحة أكبر
The compact design f its anywhere يتلائم التصميم الصغير الحجم مع أي مكان ويحافظ على نظافة الهواء حتى في المساحات الكبيرة.and keeps the air clean even in large spaces.
تنقية في جميع الاتجاهات
تنقية الهواء من حولك
جهاز LG PuriCare™ ينقي الهواء من حولك،
في كل الاتجاهات، بغض النظر عن المكان الذي وضعته فيه.
مستشعر ومؤشر ذكي
تسليط الضوء على جودة الهواء
تحقق من جودة الهواء بسرعة باستخدام مؤشر بالألوان يعتمد على نظام استشعار PM 1.0.
*يتحقق جهاز تنقية الهواء PuriCare™ تلقائيًا حالة الهواء الداخلي ويُحددها باستخدام المؤشر الموجود على جانب الجهاز بأربعة ألوان: الأحمر، أو البرتقالي، أو الأصفر، أو الأخضر. يشير اللون الأحمر إلى أسوأ جودة هواء واللون الأخضر إلى أفضل جودة هواء.
*صورة المنتج لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
العناية الذكية للهواء
تحكَّم في الهواء باستخدام تطبيق LG ThinQ™
استخدام تطبيق LG ThinQ™ لتشغيل PuriCare™ عن بُعد حتى تُنقِّي الهواء لعائلتك حتى في الأيام التي يكون فيها الكثير من الغبار.
هناك يد تحمل هاتفًا محمولاً يُظهر شاشة تطبيق LG ThinQ على اليسار، وشعار LG ThinQ على اليمين، ويوجد جهاز Puricare لتنقية الهواء، وهو مرتبط بالهاتف المحمول.
كل المواصفات
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