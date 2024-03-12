*يتحقق جهاز تنقية الهواء PuriCare™ تلقائيًا حالة الهواء الداخلي ويُحددها باستخدام المؤشر الموجود على جانب الجهاز بأربعة ألوان: الأحمر، أو البرتقالي، أو الأصفر، أو الأخضر. يشير اللون الأحمر إلى أسوأ جودة هواء واللون الأخضر إلى أفضل جودة هواء.