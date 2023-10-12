بطاقات الهدايا

• سيتم إرسال البطاقات إلى العملاء بعد التسليم

• سيكون أول 60 عميلا مؤهلين للحصول على البطاقة

• قيمة الفاتورة 2999 ريال فأكثر (شامل ضريبة القيمة المضافة) احصل على كوبون بطاقة هابي كارد

• (هدية واحدة فقط قابلة للتطبيق للعملاء الذين يشترون المنتجات. (أي 1 فاتورة = 1 هدية فقط

• فقط على موقع LG.COM

• نظرًا لتوقع زيادة الطلبات، قد تحدث بعض التأخيرات في عمليات التسليم (يرجى الرجوع إلى تاريخ التسليم المتوقع على صفحات المنتجات)

• لدى إل جي الحق في إلغاء أي طلب دون إشعار مسبق في حال عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام أو نتيجة لأي من الأسباب التالية

• إدخال عنوان التسليم الخاطئ أو تفاصيل الاتصال الخاطئة من قبل العميل، أو عدم إمكانية الوصول إلى العميل عند محاولة الاتصال به

• من خلال استرداد العرض، يشير العميل إلى موافقته على الالتزام بشروط وأحكام خاصة تحكم هذا العرض فقط. ستظل الشروط والأحكام العامة الأخرى لإل جي سارية المفعول ما لم تتعارض مع هذه الشروط الخاصة

• تحتفظ إل جي بالحق في تعليق أو إلغاء أو تعديل أي من هذه الشروط والأحكام في أي وقت قبل أو خلال فترة الصلاحية

• لن تكون إل جي مسؤولة عن أي خسارة قد تكون من أي نوع للعميل قد تكون متعلقة بهذا العرض

• إل جي لن تكون مسؤولة عن أي مطالبات في إطار هذا العرض أيضًا

فلاش سيل

• عروض مؤقتة على منتجات مختارة

• (الخميس ، الجمعة ، السبت) خلال ايام نهاية الاسبوع فقط

• 10:00pm to 7:00pm لمدة محددة خلال اليوم من الساعة

• فقط على موقع ال جي الالكتروني

• فقط على موقع LG.COM

• نظرًا لتوقع زيادة الطلبات، قد تحدث بعض التأخيرات في عمليات التسليم (يرجى الرجوع إلى تاريخ التسليم المتوقع على صفحات المنتجات)

• لدى إل جي الحق في إلغاء أي طلب دون إشعار مسبق في حال عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام أو نتيجة لأي من الأسباب التالية

• إدخال عنوان التسليم الخاطئ أو تفاصيل الاتصال الخاطئة من قبل العميل، أو عدم إمكانية الوصول إلى العميل عند محاولة الاتصال به

• من خلال استرداد العرض، يشير العميل إلى موافقته على الالتزام بشروط وأحكام خاصة تحكم هذا العرض فقط. ستظل الشروط والأحكام العامة الأخرى لإل جي سارية المفعول ما لم تتعارض مع هذه الشروط الخاصة

• تحتفظ إل جي بالحق في تعليق أو إلغاء أو تعديل أي من هذه الشروط والأحكام في أي وقت قبل أو خلال فترة الصلاحية

• لن تكون إل جي مسؤولة عن أي خسارة قد تكون من أي نوع للعميل قد تكون متعلقة بهذا العرض

• إل جي لن تكون مسؤولة عن أي مطالبات في إطار هذا العرض أيضًا