موقد إل جي رادينت 90 سم | 5 شعلات + شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

CE5Z3625BN.HC7Z3
Front view
Front view
الميزات الرئيسية

  • مؤقت الشُعلات
  • زر التحكم باللمس المتعدد
  • الأجزاء فائقة المتانة
  • التحكم من خلال اللمس
  • شفط قوي
  • تصميم أنيق
2 :المنتجات في هذه الباقة
موقد كهربائي إل جي

CE5Z3625BN

موقد إل جي رادينت 90 سم | 5 شعلات

صورة امامية|شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس|HC7Z3625S

HC7Z3625S

شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

أضف لمسات مريحة واحترافية على مطبخك مع LG

أضف لمسات مريحة واحترافية على مطبخك مع LG

توفر LG أجهزة مدمجة فائقة الجودة تتميز بتصميم أنيق متعدد الاستخدامات وعناصر تحكم سهلة. لقد راعينا في تصميم هذه الأجهزة الالتزام بأعلى المعايير في وسائل الراحة ومعدات المطبخ الحديثة. تضفي أجهزة LG المدمجة لمسة متناغمة مع ديكورك الداخلي أيًّا كان طرازه.

تحكم سهل

تحكم بلمسة واحدة

فعِّل الشفاط بلمسة واحدة من إصبعك.

هذه صورة للمس وحدة التحكم باللمس الخاصة بالشفاط.

