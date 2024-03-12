Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

HC7Z3625S

شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

()
  • صورة امامية|شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس|HC7Z3625S
  • ceiling front view
  • ceiling zoom view
  • ceiling side view
  • ceiling perspective view
  • ceiling bottom view
  • Clean Air
  • ceiling life style image
  • dimension image
  • life style image
صورة امامية|شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس|HC7Z3625S
ceiling front view
ceiling zoom view
ceiling side view
ceiling perspective view
ceiling bottom view
Clean Air
ceiling life style image
dimension image
life style image

الميزات الرئيسية

  • التحكم من خلال اللمس
  • شفط قوي
  • تصميم أنيق

جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟

الثنائي المفضل في مطبخك

استمتع بالتناغم بين الموقد المسطح وشفّاط الروائح والدخان من خلال تطبيق ™LG ThinQ.

أداء قوي

اختر من بين ثلاثة أوضاع تشغيل للشفاط، واستمتع بهواء نقي بفضل قدرته الكبيرة على الشفط.

تحكم سهل

تحكم بلمسة واحدة

فعِّل الشفاط بلمسة واحدة من إصبعك.

هذه صورة للمس وحدة التحكم باللمس الخاصة بالشفاط.

أداء عالي

قوة أكبر، ضوضاء أقل

صُمم شفاط LG ليوفر قدرة هائلة على الشفط وبلا ضوضاء.

هذه صورة مقربة لقدرة الشفاط على سحب الدخان إليه بقوة.

تصميم مبتكر

هذه صورة لمطبخ مزود بفرن مُدمج وشفاط وموقد من LG.

أناقة وتناغم

هذه صورة توضح اللمسة النهائية الأنيقة للشفاط.

تشطيب أنيق

هذه صورة لإضاءة LED تخرج من الشفاط.

إضاءة LED

دليل تركيب مُدمج للشفاط

توضح هذه الصورة أبعاد الشفاط.

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب الشفاط المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

 

 

 

 

1. قياس منطقة التثبيت

تأكد من وضع الشفاط بشكل أفقي لتجنب تراكم الشحوم في أحد طرفيه. بعد التركيب، تأكد من وجود مساحة لسحب القابس إذا لزم الأمر.

توضح هذه الصورة أبعاد الشفاط.

2. احتياطات التركيب

من أجل السلامة والتشغيل الفعال، يجب أن يكون هناك 650-750 ملم بين الشفاط وموقد الحث أو موقد الغاز.

توضح هذه الصورة المسافة المطلوبة بين الموقد والشفاط عند تركيبه.

قطع الغيار والملحقات

توضح هذه الصورة المسافة المطلوبة بين الموقد والشفاط عند تركيبه.

عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتثبيت.

 




ما هي محتويات الصندوق؟

هذه صورة لدعامة تثبيت الشفاط (1 لكل جهاز) ودعامات تثبيت المدخنة (2 لكل جهاز)، التي تأتي كملحقات للشفاط.

هذه صورة لبراغي الشفاط، وهي تأني كملحقات الشفاط.

هذه صورة لمقابس الحائط (7 لكل جهاز) ومرشحات الفحم المنشطة الاختيارية (2 لكل جهاز) التي تأتي كملحقات للشفاط.

هذه صورة لأنبوب العادم مع الشريط (1 لكل جهاز) والمدخنة المزخرفة العلوية (1 لكل جهاز) وهي تأتي كملحقات للشفاط.

This is an image of the lower decorative chimney (1ea) which is hood accessory.

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا