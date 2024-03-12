شفاط عرض 90 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

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جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟
تحكم بلمسة واحدة
هذه صورة للمس وحدة التحكم باللمس الخاصة بالشفاط.
قوة أكبر، ضوضاء أقل
هذه صورة مقربة لقدرة الشفاط على سحب الدخان إليه بقوة.
تصميم مبتكر
دليل تركيب مُدمج للشفاط
توضح هذه الصورة أبعاد الشفاط.
انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب الشفاط المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.
1. قياس منطقة التثبيت
توضح هذه الصورة أبعاد الشفاط.
2. احتياطات التركيب
توضح هذه الصورة المسافة المطلوبة بين الموقد والشفاط عند تركيبه.
قطع الغيار والملحقات
توضح هذه الصورة المسافة المطلوبة بين الموقد والشفاط عند تركيبه.
عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتثبيت.
ما هي محتويات الصندوق؟
هذه صورة لدعامة تثبيت الشفاط (1 لكل جهاز) ودعامات تثبيت المدخنة (2 لكل جهاز)، التي تأتي كملحقات للشفاط.
هذه صورة لبراغي الشفاط، وهي تأني كملحقات الشفاط.
هذه صورة لمقابس الحائط (7 لكل جهاز) ومرشحات الفحم المنشطة الاختيارية (2 لكل جهاز) التي تأتي كملحقات للشفاط.
هذه صورة لأنبوب العادم مع الشريط (1 لكل جهاز) والمدخنة المزخرفة العلوية (1 لكل جهاز) وهي تأتي كملحقات للشفاط.
This is an image of the lower decorative chimney (1ea) which is hood accessory.
قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.
كل المواصفات
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