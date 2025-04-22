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موقد غاز مدمج يحتوي على أربع شعلات لطهي أسهل وأكثر كفاءة

مميزات

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المواصفات

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موقد غاز مدمج يحتوي على أربع شعلات لطهي أسهل وأكثر كفاءة

موقد غاز مدمج يحتوي على أربع شعلات لطهي أسهل وأكثر كفاءة

CG5Z2414SJ
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الميزات الرئيسية

  • تحكم آمن ودقيق في الحرارة.
  • طهي سريع بقوة 4.0 كيلوواط.
  • تصميم أنيق لأي مطبخ.

هل أنت مستعد لمطبخ يخدمك بكل كفاءة؟

تصميم مقبض موقد الغاز من LG.

اطبخ بثقة وتحكم كامل

ضبط دقيق للشعلة لتحكم أفضل بالحرارة التي تحتاج إليها عند تحضير وجبتك التالية.

تخرج القوة النارية بقوة من موقد الغاز LG.

وجبة لذيذة أُعدّت بطاقة عالية وسرعة فائقة

اختصر وقت الطهي مع طاقة قصوى تبلغ 4.0 كيلوواط. حضّر طعامك بسرعة وببساطة.

صورة المطبخ من الداخل مع تركيب موقد غاز LG.

موقد أنيق وقوي

يُكمل التصميم الأنيق المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أي مطبخ.

تحكم عبر المقبض

الدقة عند الطهي

تحكم في كل شعلة على حدة، واضبط الحرارة بدقة متناهية بلمسة للمقبض.

تصميم مقبض موقد الغاز من LG.

طاقة 4.0 كيلوواط

اطبخ بقوة أداء تمنحك نتائج مذهلة في كل مرة

مع قوة 4.0 كيلوواط، يغلي الماء في لحظات، وتُجهز الوجبات بسرعة، لتقضي وقتًا أقل في المطبخ وأكثر على المائدة.

يغلي الماء بقوة اللهب العالية في موقد الغاز من LG

تصميم مبتكر

مطبخ أنيق مجهز بموقد غاز مدمج، وفرن، وشفاط من LG – تجربة طهي متكاملة.

أسلوب متناغم

صورة علوية لموقد الغاز.

فولاذ مقاوم للصدأ

صورة مُقرَّبة تُبرز تفاصيل إطار موقد الغاز المصنوع من الحديد الزهر.

هيكل قوي مصنوع من الحديد الزهر لتحمل الحرارة العالية

دليل تركيب موقد الغاز المدمج

اضغط لمعرفة كيف يتناسب موقد الغاز المدمج مع مطبخك، مع دليل شامل للمقاسات ونصائح مهمة يجب الانتباه لها.

1. قياس مساحة التركيب

يُنصح بترك مسافة 50 ملم حول الجهاز لضمان التهوية والأمان. لضمان السلامة، يجب أن تفصل مسافة لا تقل عن 700 ملم بين قمة الموقد (بما فيها الشعلات) وأي سطح أفقي يعلوه مباشرةً.

أبعاد موقد الغاز.

2. احتياطات التركيب

لضمان التهوية والأمان، اترك فراغًا يتراوح بين 25 و74 ملم تحت الجهاز.

أبعاد موقد الغاز.

قطع الغيار والكماليات

عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتركيب.

صورة صندوق على طاولة مطبخ.

ما هي محتويات الصندوق؟

صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.

صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.

صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.

صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

دليل المستخدم

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