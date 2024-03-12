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شفاط إل جي HC7Z2425S المدمج بشفط قوي وتصميم انيق

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

شفاط إل جي HC7Z2425S المدمج بشفط قوي وتصميم انيق

HC7Z2425S

شفاط إل جي HC7Z2425S المدمج بشفط قوي وتصميم انيق

Front View

جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟

الثنائي المفضل في مطبخك

الثنائي المفضل في مطبخك

استمتع بالتناغم بين الموقد المسطح وشفّاط الروائح والدخان من خلال تطبيق ™LG ThinQ.

أداء قوي

أداء قوي

اختر من بين ثلاثة أوضاع تشغيل للشفاط، واستمتع بهواء نقي بفضل قدرته الكبيرة على الشفط.

تحكم سهل

تحكم بلمسة واحدة

فعِّل الشفاط بلمسة واحدة من إصبعك.

تحكم بلمسة واحدة

أداء عالي

قوة أكبر، ضوضاء أقل

صُمم شفاط LG ليوفر قدرة هائلة على الشفط وبلا ضوضاء.

قوة أكبر، ضوضاء أقل

تصميم مبتكر

أناقة وتناغم

                                                          


أناقة وتناغم  

تشطيب أنيق

     تشطيب أنيق

إضاءة LED

     إضاءة LED

دليل تركيب مُدمج للشفاط

دليل تركيب مُدمج للشفاط

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب الشفاط المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

 

 

 

 

1. قياس منطقة التثبيت

تأكد من وضع الشفاط بشكل أفقي لتجنب تراكم الشحوم في أحد طرفيه. بعد التركيب، تأكد من وجود مساحة لسحب القابس إذا لزم الأمر.

قياس منطقة التثبيت

2. احتياطات التركيب

من أجل السلامة والتشغيل الفعال، يجب أن يكون هناك 650-750 ملم بين الشفاط وموقد الحث أو موقد الغاز.

احتياطات التركيب

قطع الغيار والملحقات

قطع الغيار والملحقات

عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتثبيت.

 

 

 

 

ما هي محتويات الصندوق؟

ما هي محتويات الصندوق

ما هي محتويات الصندوق

ما هي محتويات الصندوق

ما هي محتويات الصندوق

ما هي محتويات الصندوق

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

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أكمل مطبخك بالتجربة المدمجة الكاملة.

موقد الحث

موقد الحث

الفرن

الفرن

غسالة الأطباق

غسالة الأطباق

Q.

لماذا الفرن الجديد يظهر رائحة حرق عند الاستخدام؟

A.

عند استخدام الفرن لأول مرة, رائحة حرق ممكن ان تظهر نتيجة تسخين القطع الداخلية للفرن, لا داعي للقلق.

Q.

هل المنتج يصدر صوت عند الأستخدام؟

A.

المنتج ممكن ان يصدر صوت ضوضاء عند تثبيته على جزء معدني

Q.

ماذا ينبغي ان افعل لتنصيب و تركيب المنتج؟

A.

تحقق من دليل المستخدم

Q.

ماذا علي ان افعل عندما تشعر بوجود التماس كهربائي عند لمس المنتج؟

A.

اقطع التيار الكهربائي عن المنتج و تواصل مع مركز خدمة العملاء

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