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شفاط إل جي HC7Z2425S المدمج بشفط قوي وتصميم انيق
جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟
الثنائي المفضل في مطبخك
استمتع بالتناغم بين الموقد المسطح وشفّاط الروائح والدخان من خلال تطبيق ™LG ThinQ.
أداء قوي
اختر من بين ثلاثة أوضاع تشغيل للشفاط، واستمتع بهواء نقي بفضل قدرته الكبيرة على الشفط.
تحكم سهل
تحكم بلمسة واحدة
فعِّل الشفاط بلمسة واحدة من إصبعك.
تحكم بلمسة واحدة
أداء عالي
قوة أكبر، ضوضاء أقل
صُمم شفاط LG ليوفر قدرة هائلة على الشفط وبلا ضوضاء.
قوة أكبر، ضوضاء أقل
تصميم مبتكر
دليل تركيب مُدمج للشفاط
انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب الشفاط المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.
1. قياس منطقة التثبيت
تأكد من وضع الشفاط بشكل أفقي لتجنب تراكم الشحوم في أحد طرفيه. بعد التركيب، تأكد من وجود مساحة لسحب القابس إذا لزم الأمر.
قياس منطقة التثبيت
2. احتياطات التركيب
من أجل السلامة والتشغيل الفعال، يجب أن يكون هناك 650-750 ملم بين الشفاط وموقد الحث أو موقد الغاز.
احتياطات التركيب
قطع الغيار والملحقات
عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتثبيت.
ما هي محتويات الصندوق؟
ما هي محتويات الصندوق
ما هي محتويات الصندوق
ما هي محتويات الصندوق
ما هي محتويات الصندوق
ما هي محتويات الصندوق
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أكمل مطبخك بالتجربة المدمجة الكاملة.
لماذا الفرن الجديد يظهر رائحة حرق عند الاستخدام؟
عند استخدام الفرن لأول مرة, رائحة حرق ممكن ان تظهر نتيجة تسخين القطع الداخلية للفرن, لا داعي للقلق.
هل المنتج يصدر صوت عند الأستخدام؟
المنتج ممكن ان يصدر صوت ضوضاء عند تثبيته على جزء معدني
ماذا ينبغي ان افعل لتنصيب و تركيب المنتج؟
تحقق من دليل المستخدم
ماذا علي ان افعل عندما تشعر بوجود التماس كهربائي عند لمس المنتج؟
اقطع التيار الكهربائي عن المنتج و تواصل مع مركز خدمة العملاء
كل المواصفات
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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