شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

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هل أنت مستعد لمطبخ يُلبي كل احتياجاتك؟
الثنائي المفضل في مطبخك
استمتع بالتناغم بين الموقد المسطح وشفّاط الروائح والدخان من خلال تطبيق ™LG ThinQ.
أداء قوي
اختر من بين ثلاثة أوضاع تشغيل للشفاط، واستمتع بهواء نقي بفضل قدرته الكبيرة على الشفط.
الطبخ الذكي
تناغم موقد الحث مع الشفّاط
من خلال تطبيق ™LG ThinQ تُمكِّنك مزامنة موقد الحث والشفاط من التركيز على الطهي بينما يتولى الاتصال الذكي بقية المهام. يتيح لك تطبيق ™ThinQ تشغيل/إيقاف تشغيل الشفاط ومراقبة حالة التشغيل والتحكم في وضع السرعة من هاتفك.
صورة لشفَّاط وهاتف ذكي متصل من خلال ThinQ. هناك أيقونة تعبّر عن وظائف ThinQ، تشغيل/إيقاف التشغيل، والتحكم عن بُعد، والمراقبة.
تحكم سهل
تحكم بلمسة واحدة
فعِّل الشفاط بلمسة واحدة من إصبعك.
تحكم بلمسة واحدة
أداء عالي
قوة أكبر، ضوضاء أقل
صُمم شفاط LG ليوفر قدرة هائلة على الشفط وبلا ضوضاء.
قوة أكبر، ضوضاء أقل
تصميم مبتكر
دليل تركيب مُدمج للشفاط
انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب الشفاط المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.
1. قياس مساحة التركيب
تأكد من وضع الشفاط بشكل أفقي لتجنب تجمع الشحوم في أحد طرفيه. بعد التركيب، تأكد من وجود مساحة لسحب القابس إذا لزم الأمر.
قياس مساحة التركيب
2. احتياطات التركيب
من أجل السلامة والتشغيل الفعال، يجب أن يكون هناك 650-750 ملم بين الشفاط وموقد الحث أو موقد الغاز.
احتياطات التركيب
قطع الغيار والكماليات
عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتركيب.
ما هي محتويات الصندوق؟
ما هي محتويات الصندوق؟
ما هي محتويات الصندوق؟
ما هي محتويات الصندوق؟
ما هي محتويات الصندوق؟
ما هي محتويات الصندوق؟
قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.
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