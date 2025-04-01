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شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

HCEZ2426S
  • Filter
  • Front
  • BottomUp
  • Controller
  • LeftSide
  • LeftSide_BottomUp
  • Suction
Filter
Front
BottomUp
Controller
LeftSide
LeftSide_BottomUp
Suction

الميزات الرئيسية

  • ThinQ (ربط موقد الحث بالشفاط)
  • التحكم من خلال اللمس
  • شفط قوي
  • تصميم أنيق
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هل أنت مستعد لمطبخ يُلبي كل احتياجاتك؟

الثنائي المفضل في مطبخك

الثنائي المفضل في مطبخك

استمتع بالتناغم بين الموقد المسطح وشفّاط الروائح والدخان من خلال تطبيق ™LG ThinQ.

أداء قوي

أداء قوي

اختر من بين ثلاثة أوضاع تشغيل للشفاط، واستمتع بهواء نقي بفضل قدرته الكبيرة على الشفط.

الطبخ الذكي

تناغم موقد الحث مع الشفّاط

من خلال تطبيق ™LG ThinQ تُمكِّنك مزامنة موقد الحث والشفاط من التركيز على الطهي بينما يتولى الاتصال الذكي بقية المهام. يتيح لك تطبيق ™ThinQ تشغيل/إيقاف تشغيل الشفاط ومراقبة حالة التشغيل والتحكم في وضع السرعة من هاتفك.

صورة لشفَّاط وهاتف ذكي متصل من خلال ThinQ. هناك أيقونة تعبّر عن وظائف ThinQ، تشغيل/إيقاف التشغيل، والتحكم عن بُعد، والمراقبة.

تحكم سهل

تحكم بلمسة واحدة

فعِّل الشفاط بلمسة واحدة من إصبعك.

تحكم بلمسة واحدة

أداء عالي

قوة أكبر، ضوضاء أقل

صُمم شفاط LG ليوفر قدرة هائلة على الشفط وبلا ضوضاء.

قوة أكبر، ضوضاء أقل

تصميم مبتكر

أناقة وتناغم

                                                          

أناقة وتناغم

شكل خارجي أنيق

شكل خارجي أنيق

إضاءة LED

إضاءة LED

دليل تركيب مُدمج للشفاط

دليل تركيب مُدمج للشفاط

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب الشفاط المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

 

 

 

 

 

1. قياس مساحة التركيب

تأكد من وضع الشفاط بشكل أفقي لتجنب تجمع الشحوم في أحد طرفيه. بعد التركيب، تأكد من وجود مساحة لسحب القابس إذا لزم الأمر.

قياس مساحة التركيب

2. احتياطات التركيب

من أجل السلامة والتشغيل الفعال، يجب أن يكون هناك 650-750 ملم بين الشفاط وموقد الحث أو موقد الغاز.

احتياطات التركيب

قطع الغيار والكماليات

قطع الغيار والكماليات

عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتركيب.

 

 

 

 

ما هي محتويات الصندوق؟

ما هي محتويات الصندوق؟

ما هي محتويات الصندوق؟

ما هي محتويات الصندوق؟

ما هي محتويات الصندوق؟

ما هي محتويات الصندوق؟

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

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صورة لموقد الغاز بعد التركيب.
موقد الغاز
صورة للفرن بعد التركيب.
الفرن
صورة لغسالة الأطباق بعد التركيب.
غسالة الأطباق
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