شفاط النطاق التلسكوبي

1) شفط قوي

- تاريخ الاختبار: 2025.8.21

- وكالة الاختبار: SGS

- نموذج الاختبار: شفاط نطاقي متكامل تمامًا من LG ‏(HE3Z2415S)

- طريقة الاختبار: EN 61591

- نتائج الاختبار: قوة شفط تبلغ 610 م³/ساعة بأقصى سرعة

- قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

2) ضوضاء تشغيل منخفضة

- تاريخ الاختبار: 2025.8.21

- وكالة الاختبار: SGS

- نموذج الاختبار: شفاط نطاقي متكامل تمامًا من LG ‏(HE3Z2415S)

- طريقة الاختبار: EN 60704-2-13

- نتائج الاختبار: مستوى ضجيج يبلغ 68 ديسيبل عند أقصى سرعة

- قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

3) فلتر دهون قابل للغسل

- عند تنظيف فلتر الدهون في غسالة الأطباق، قد يظهر تغير طفيف في اللون. ومع ذلك، لا يؤثر تغير اللون هذا على أداء الفلتر.