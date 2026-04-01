شفاط النطاق التلسكوبي
HE3Z2415S
اجعل مطبخك مريحًا ومهنيًا مع LG
مظهر مدمج سلس
يندمج بشكل مثالي مع مطبخك
تصميم مدمج أنيق يتماشى مع ديكور مطبخك، مما يخلق مساحةً عصريةً وأنيقةً.
شفط قوي
هواء أكثر انتعاشًا لمساحة الطهي
نظام شفط عالي القدرة بقدرة تبلغ 610 م³/ساعة¹⁾ يساعد على تقليل الدخان والروائح بسرعة، مما يضمن بيئة طهي منعشة.
ضوضاء تشغيل منخفضة
استمتع بالطهي الهادئ
يعمل بهدوء بمعدل ضجيج لا يتجاوز 68 ديسيبل²⁾، مما يتيح لك الاستمتاع بكل لحظة في المطبخ.
إضاءة LED
إضاءة ساطعة ومركزة
تضيء إضاءة LED منطقة الطهي بوضوح للحصول على رؤية أفضل
فلتر دهون قابل للغسل
تنظيف سهل لمطبخ منعش
فلتر ألومنيوم متين³⁾ آمن للاستخدام في غسالة الأطباق، مما يساعد على الحفاظ على هواء مطبخك منتعشًا بأقل جهد.
1) شفط قوي
- تاريخ الاختبار: 2025.8.21
- وكالة الاختبار: SGS
- نموذج الاختبار: شفاط نطاقي متكامل تمامًا من LG (HE3Z2415S)
- طريقة الاختبار: EN 61591
- نتائج الاختبار: قوة شفط تبلغ 610 م³/ساعة بأقصى سرعة
- قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
2) ضوضاء تشغيل منخفضة
- تاريخ الاختبار: 2025.8.21
- وكالة الاختبار: SGS
- نموذج الاختبار: شفاط نطاقي متكامل تمامًا من LG (HE3Z2415S)
- طريقة الاختبار: EN 60704-2-13
- نتائج الاختبار: مستوى ضجيج يبلغ 68 ديسيبل عند أقصى سرعة
- قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
3) فلتر دهون قابل للغسل
- عند تنظيف فلتر الدهون في غسالة الأطباق، قد يظهر تغير طفيف في اللون. ومع ذلك، لا يؤثر تغير اللون هذا على أداء الفلتر.
الأسئلة الشائعة
إلى أي حد تكون شفاطات المطبخ الحديثة هادئة أثناء التشغيل؟
يمكن أن تتراوح مستويات الضوضاء من 40 إلى 70 ديسيبل حسب الطراز والسرعة. تعمل شفاطات الطهي من LG بمستوى ضجيج لا يتجاوز 68 ديسيبل.
هل تحتاج شفاطات الطهي إلى تنظيف الفلاتر بصفة منتظمة؟
نعم — يجب تنظيف فلاتر الدهون بانتظام للحفاظ على الأداء. فلتر الدهون القابل للغسل من LG مصنوع من الألومنيوم المتين وآمن في غسالة الأطباق، مما يجعل الصيانة سريعة وسهلة. يساعد ذلك في الحفاظ على عمل الغطاء بكفاءة بمرور الوقت.
هل إضاءة LED في شفاطات الطهي تستحق الاقتناء؟
نعم — إضاءة LED ساطعة وموفرة للطاقة وتدوم طويلاً. تتميز شفاطات الطهي من LG بإضاءة LED ساطعة ومركزة توزّع الضوء بالتساوي على منطقة الطهي، مما يحسّن الرؤية لتحضير الطعام بدقة ويعزز أجواء مطبخك.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
منفاخ بالمتر مكعب في الساعة (حد أدنى - حد أقصى)
280-610
المنفاخ بالديسيبل (حد أدنى - حد أقصى)
54-68
مستويات سرعة المنفاخ
3
العلامة التجارية
LG
بلد المنشأ
الصين
نوع الشفاط
تحت الخزانة
نوع التركيب
إدراج
اللون الخارجي
فولاذ مقاوم للصدأ
ميزات التحكم
نوع التحكم
ميكانيكي
التحكم عبر Wi-Fi مقيس بالقدم المكعب في الدقيقة
لا
أضواء التحكم عبر Wi-Fi
لا
تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi
لا
الأبعاد/الأوزان
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
600 x 360 x 355
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
520 x 299 x 284
وزن المنتج (كجم)
5.6
وزن الشحن (كجم)
6.8
ميزات الشفاط
تأخير تلقائي- غير فعال
لا
إضاءة مزدوجة المستويات
لا
نوع الفلتر
فلتر الدهون الألومنيوم القابل للغسل
قوة الإضاءة (واط)
3
نوع الإضاءة
LED
متوافق مع توجيه RoHS
نعم
حجم العرض (مم)
520
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
218
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz
التقنية الذكية
ThinQ (Wi-Fi)
لا
اخترنا لك
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
