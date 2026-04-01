شفاط النطاق التلسكوبي

شفاط النطاق التلسكوبي

HE3Z2415S
صورة أمامية لـ شفاط النطاق التلسكوبي HE3Z2415S
صورة خلفية بزاوية علوية لوحدة الشفاط المدمجة.
صورة أمامية للشفاط المدمج.
صورة للنصف الأيمن من الشفاط المدمج.
صورة للنصف الأيسر من الشفاط المدمج.
عرض تفصيلي للوح وفلاتر الشفاط المدمج.
صورة بزاوية للنصف الأيمن من الشفاط المدمج.
صورة سفلية بزاوية لنصف جانب من الشفاط المدمج.
صورة للجانب الأيسر من وحدة الشفاط المدمجة.
صورة للجانب الأيمن من وحدة الشفاط المدمجة.
الميزات الرئيسية

  • تصميم مدمج أنيق يندمج بسلاسة مع ديكور مطبخك.
  • شفط قوي بمعدل 640 م³/ساعة يُزيل الدخان والروائح بسرعة.
  • تحكم تلسكوبي سهل - اسحب للبدء، اضغط للإيقاف
  • تشغيل منخفض الضوضاء بمعدل 67 ديسيبل للطهي الهادئ.
  • إضاءة LED ساطعة وفلتر ألومنيوم قابل للغسل للحصول على مطبخ نظيف وآمن.
اجعل مطبخك مريحًا ومهنيًا مع LG

أيقونة لشفاط مدمج موضحة كشكل صندوق بسيط.

مظهر مدمج سلس

يندمج بشكل مثالي مع مطبخك

أيقونة شفاط بها خطوط لأسفل تمثل شفط الهواء.

شفط قوي

هواء أكثر انتعاشًا لمساحة الطهي

أيقونة لمكبر صوت بها خطوط اهتزاز صغيرة تشير إلى انخفاض الضوضاء.

ضوضاء تشغيل منخفضة

استمتع بالطهي الهادئ

تصميم مدمج أنيق يتماشى مع ديكور مطبخك، مما يخلق مساحةً عصريةً وأنيقةً.

شفاط مدمج مثبت أسفل خزانة بيضاء فوق سطح موقد في مطبخ بسيط.

شفط قوي

هواء أكثر انتعاشًا لمساحة الطهي

نظام شفط عالي القدرة بقدرة تبلغ 610 م³/ساعة¹⁾ يساعد على تقليل الدخان والروائح بسرعة، مما يضمن بيئة طهي منعشة.

شفاط مدمج يمتد تحت خزانة بيضاء، يُظهر سحب البخار لأعلى من وعاء على سطح الموقد.

ضوضاء تشغيل منخفضة

استمتع بالطهي الهادئ

يعمل بهدوء بمعدل ضجيج لا يتجاوز 68 ديسيبل²⁾، مما يتيح لك الاستمتاع بكل لحظة في المطبخ.

شفاط مدمج في مطبخ بإضاءة خافتة يسحب البخار برفق لأعلى من وعاء على سطح الموقد.

إضاءة LED

إضاءة ساطعة ومركزة

تضيء إضاءة LED منطقة الطهي بوضوح للحصول على رؤية أفضل

فلتر دهون قابل للغسل

تنظيف سهل لمطبخ منعش

فلتر ألومنيوم متين³⁾ آمن للاستخدام في غسالة الأطباق، مما يساعد على الحفاظ على هواء مطبخك منتعشًا بأقل جهد.

1) شفط قوي

- تاريخ الاختبار: 2025.8.21

- وكالة الاختبار: SGS

- نموذج الاختبار: شفاط نطاقي متكامل تمامًا من LG ‏(HE3Z2415S)

- طريقة الاختبار: EN 61591

- نتائج الاختبار: قوة شفط تبلغ 610 م³/ساعة بأقصى سرعة

- قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

 

2) ضوضاء تشغيل منخفضة

- تاريخ الاختبار: 2025.8.21

- وكالة الاختبار: SGS

- نموذج الاختبار: شفاط نطاقي متكامل تمامًا من LG ‏(HE3Z2415S)

- طريقة الاختبار: EN 60704-2-13

- نتائج الاختبار: مستوى ضجيج يبلغ 68 ديسيبل عند أقصى سرعة

- قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

 

3) فلتر دهون قابل للغسل 

- عند تنظيف فلتر الدهون في غسالة الأطباق، قد يظهر تغير طفيف في اللون. ومع ذلك، لا يؤثر تغير اللون هذا على أداء الفلتر.

الأسئلة الشائعة

إلى أي حد تكون شفاطات المطبخ الحديثة هادئة أثناء التشغيل؟

يمكن أن تتراوح مستويات الضوضاء من 40 إلى 70 ديسيبل حسب الطراز والسرعة. تعمل شفاطات الطهي من LG بمستوى ضجيج لا يتجاوز 68 ديسيبل.

هل تحتاج شفاطات الطهي إلى تنظيف الفلاتر بصفة منتظمة؟

نعم — يجب تنظيف فلاتر الدهون بانتظام للحفاظ على الأداء. فلتر الدهون القابل للغسل من LG مصنوع من الألومنيوم المتين وآمن في غسالة الأطباق، مما يجعل الصيانة سريعة وسهلة. يساعد ذلك في الحفاظ على عمل الغطاء بكفاءة بمرور الوقت.

هل إضاءة LED في شفاطات الطهي تستحق الاقتناء؟

 نعم — إضاءة LED ساطعة وموفرة للطاقة وتدوم طويلاً. تتميز شفاطات الطهي من LG بإضاءة LED ساطعة ومركزة توزّع الضوء بالتساوي على منطقة الطهي، مما يحسّن الرؤية لتحضير الطعام بدقة ويعزز أجواء مطبخك.

الملخص

الأبعاد

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

  • منفاخ بالمتر مكعب في الساعة (حد أدنى - حد أقصى)

    280-610

  • المنفاخ بالديسيبل (حد أدنى - حد أقصى)

    54-68

  • مستويات سرعة المنفاخ

    3

  • العلامة التجارية

    LG

  • بلد المنشأ

    الصين

  • نوع الشفاط

    تحت الخزانة

  • نوع التركيب

    إدراج

  • اللون الخارجي

    فولاذ مقاوم للصدأ

ميزات التحكم

  • نوع التحكم

    ميكانيكي

  • التحكم عبر Wi-Fi مقيس بالقدم المكعب في الدقيقة

    لا

  • أضواء التحكم عبر Wi-Fi

    لا

  • تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi

    لا

الأبعاد/الأوزان

  • أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    ‎600 x 360 x 355 ‎

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    ‎520 x 299 x 284 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    5.6

  • وزن الشحن (كجم)

    6.8

ميزات الشفاط

  • تأخير تلقائي- غير فعال

    لا

  • إضاءة مزدوجة المستويات

    لا

  • نوع الفلتر

    فلتر الدهون الألومنيوم القابل للغسل

  • نوع الشفاط

    تحت الخزانة

  • نوع التركيب

    إدراج

  • قوة الإضاءة (واط)

    3

  • نوع الإضاءة

    LED

  • لون الإطار الخارجي

    فولاذ مقاوم للصدأ

  • متوافق مع توجيه RoHS

    نعم

  • حجم العرض (مم)

    520

الطاقة/التقديرات

  • خرج الطاقة (واط)

    218

  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

    220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz

التقنية الذكية

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

