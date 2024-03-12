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ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس

MGBZ2593F

ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس

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  • Front view
  • Front in side view
  • Front open view
  • Right view
  • Left view
  • Half open view
  • Open view
  • Detail view
  • Life style view
  • Life style view
  • Life style view
  • Life style view
  • Life style view
Front view
Front in side view
Front open view
Right view
Left view
Half open view
Open view
Detail view
Life style view
Life style view
Life style view
Life style view
Life style view

الميزات الرئيسية

  • تصميم بسيط
  • شاشة LED بيضاء
  • تعمل باللمس
  • وضع الطهي
  • طهي تلقائي
  • قفل الأطفال
المزيد

مستعدة لمساعدكِ الجديد في المطبخ؟

استمتعي بنمط أفضل في مطبخكِ

استمتعي بنمط أفضل في مطبخكِ

طهي عملي ودقيق

طهي عملي ودقيق

تصميم بسيط

تصميم بسيط

White LED display

شاشة LED بيضاء

Touch control

تعمل باللمس

Easy-to-clean cavity

تجويف سهل التنظيف

أوضاع طهي مختلفة

اجعلى أوقاتكِ في المطبخ ممتعة من خلال خيارات الطهي المتعددة لفرن الميكروويف. اختاري من بين أربعة أوضاع للطهي أو طبّقي إحدى وظائف الطهي التلقائي الثمانية الخاصة للعثور على أفضل طريقة تفضلينها للطهي.

أوضاع طهي مختلفة

مساحة مطبخ أكثر أمانًا مع قفل الأطفال

يحافظ قفل الأطفال في فرن الميكروويف على سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة في المطبخ. يمكن بهذه الوظيفة قفل لوحة اللمس الخاصة بفرن الميكروويف، ما يمنع أي حوادث محتملة. ما عليكِ سوى الضغط مطولًا على زر إيقاف/مسح لمدة ثلاث ثوانٍ لقفل لوحة التحكم التي تعمل باللمس.

مساحة مطبخ أكثر أمانًا مع قفل الأطفال

مؤقت مطبخ

عند الطهي، لا يتعين عليكِ إعداد مؤقت مطبخ إضافي. بإمكان الميكروويف الخاص بكِ أن يعمل كمؤقت مطبخ؛ إذ يصدر صوتًا لتنبيهكِ دون إيقاف عملية الطهي بالميكروويف.

30 ثانية إضافية

هل تحتاج أكلتكِ لمزيد من الوقت حتى تنضج؟ ما عليكِ سوى الضغط على زر "بدء" لإضافة 30 ثانية إضافية إلى طعامكِ في أثناء الطهي.

إشارة انتهاء الطهي

انتبهي إلى الرنين الذي يصدره الميكروويف عند اكتمال نضج وجبتكِ الشهية.

دليل تركيب فرن الميكروويف المدمج

1. قياس مساحة التركيب

1. قياس مساحة التركيب

➊ في حال تركيبه مع فرن مدمج فردي من LG مقاس 24 بوصة

 

2. احتياطات التركيب

2. احتياطات التركيب

أزيلي الجدار الخلفي لخزانة التركيب. إذا كان من الصعب إزالة الجدار الخلفي، فقومي بحفر ثقب بقطر 100 مم على الأقل. لتهوية الفرن بصورة صحيحة، يلزم وجود فتحة تهوية بمقدار 50 مم بين الجدار الخلفي وأرضية خزانة التركيب، وترك فجوة تهوية بمقدار 5 مم بين الحافة العلوية للفرن والحافة السفلية لقطعة الأثاث.

2. احتياطات التركيب

انقري للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تركيب فرن الميكروويف المدمج بحيث يتناسب مع مساحتكِ؛ بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي تجب مراعاتها.

* نوصيكِ بالحصول على مساعدة الخبراء عند التركيب.

الأجزاء والملحقات

الأجزاء والملحقات

ما محتوى الصندوق؟

ما محتوى الصندوق؟

ما محتوى الصندوق؟

ما محتوى الصندوق؟

عرض تفاصيل الأجزاء التي ستحصلين عليها للتركيب.

يُرجى تنزيل الدليل للحصول على إرشادات بشأن استخدام المنتج وإعداداته.

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س.

ما سبب عدم توهج ضوء الفرن؟

ج.

قد تكون هناك عدة أسباب لعدم توهج ضوء الفرن. إما أن يكون مصباح الإضاءة قد احترق وإما أن تكون الدائرة الكهربائية قد تعطلت.

س.

هل تمر طاقة الميكروويف عبر شاشة العرض الموجودة في الباب؟

ج.

لا، فالثقوب والفتحات مصنوعة للسماح للضوء بالمرور ولا تسمح لطاقة الميكروويف بالمرور من خلالها.

س.

لماذا يصدر صوت صافرة عند لمس أحد أزرار لوحة التحكم؟

ج.

يصدر صوت صافرة للتأكيد على إدخال الإعداد بصورة صحيحة.

س.

هل ستتضرر وظيفة الميكروويف في حال تشغيله دون وضع أي شيء فيه؟

ج.

نعم. تجنبي تمامًا تشغيله فارغًا.

س.

لماذا ينفجر البيض أحيانًا؟

ج.

عند خبز البيض، أو قليه، أو سلقه، قد ينفجر الصفار بسبب تراكم البخار داخل غشاء الصفار. ولتجنب حدوث ذلك، ما عليكِ سوى ثقب الصفار قبل الطهي. تجنبي تمامًا وضع البيض بقشره في الميكروويف.

س.

لماذا يُوصى بالانتظار مدة بعد انتهاء الطهي؟

ج.

بعد انتهاء مدة الطهي في الميكروويف، يستمر الطعام في النضج في أثناء فترة الانتظار. وفي فترة الانتظار، يتوقف نضج الطعام بشكل متوازن ومتساوٍ. وتعتمد مدة الانتظار على كثافة الطعام.

س.

لماذا لا ينضج الطعام في الفرن دائمًا بالسرعة التي يشير إليها دليل الطهي؟

ج.

اطّلعي على دليل الطهي مرة أخرى وتأكدي من اتباع الإرشادات بصورة صحيحة ومعرفة ما الأسباب المحتملة لاختلاف مدة الطهي. تمثل الأوقات وإعدادات الحرارة المذكورة في دليل الطهي اقتراحات اختيرت لتجنب طهي الطعام أكثر من اللازم، وهي المشكلة الأكثر شيوعًا في الاعتياد على هذا الفرن. كما أن الاختلافات في حجم الطعام، وشكله، ووزنه، وأبعاده تتطلب فترة طهي أطول. اختبري مدى نضج الطعام بتقديركِ الشخصي إلى جانب الاستعانة باقتراحات دليل الطهي، تمامًا كما تفعلي مع جهاز الطهي التقليدي.

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