ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس

اطّلعي على دليل الطهي مرة أخرى وتأكدي من اتباع الإرشادات بصورة صحيحة ومعرفة ما الأسباب المحتملة لاختلاف مدة الطهي. تمثل الأوقات وإعدادات الحرارة المذكورة في دليل الطهي اقتراحات اختيرت لتجنب طهي الطعام أكثر من اللازم، وهي المشكلة الأكثر شيوعًا في الاعتياد على هذا الفرن. كما أن الاختلافات في حجم الطعام، وشكله، ووزنه، وأبعاده تتطلب فترة طهي أطول. اختبري مدى نضج الطعام بتقديركِ الشخصي إلى جانب الاستعانة باقتراحات دليل الطهي، تمامًا كما تفعلي مع جهاز الطهي التقليدي.